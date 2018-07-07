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الرئيسية | سياسة | "مسيرة الريف" تختبر حجم اليسار ومنيب تراهن على "شرفاء الوطن"

"مسيرة الريف" تختبر حجم اليسار ومنيب تراهن على "شرفاء الوطن"

"مسيرة الريف" تختبر حجم اليسار ومنيب تراهن على "شرفاء الوطن"
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
السبت 07 يوليوز 2018 - 16:00

دعت فعاليات حقوقية ويسارية إلى المشاركة المكثفة، غداً الأحد، في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها في مدينة الدار البيضاء تضامناً مع معتقلي "حراك الريف"، في وقت فضلت فيه جماعة العدل والإحسان الإسلامية وتنظيمات أمازيغية عدم التفاعل مع المبادرة التي دعت إليها فيدرالية اليسار والنهج الديمقراطي.

ويختبر اليسار المعارض، غداً في شوارع العاصمة الاقتصادية، قوته التنظيمية وزخمه الجماهيري في أول محطة تضامنية بعد الأحكام القاسية الصادرة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، رافعاً شعار: "جميعاً من أجل إسقاط الأحكام الجائرة وتلبية المطالب العادلة للحراك".

وبعيداً عن "الحسابات السياسية" بين "الجماعة" و"قوى اليسار"، دعا معتقلو حراك الريف المرحلون إلى الدار البيضاء، المحكومون بأزيد من 300 سنة سجنا نافذا في المجموع، إلى المشاركة في مسيرة 8 يوليوز بالدار البيضاء، وتنظيم مسيرة أخرى حاشدة يوم 15 يوليوز الجاري في الرباط، تحت شعار: "جميعا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن الريف".

ورفضت الهيئات الداعمة لمسيرة يوم غد "الخلط والتشويش" الذي يُصاحب التحضير للتحرك الاحتجاجي، مؤكدة أن "المسيرة لكل المغاربة، انتصارا لما دعا إليه المعتقلون أنفسهم"؛ وذلك رداً على الاتهامات الموجهة إلى مكونات اليسار بـ"الاستغلال السياسي للأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة، واحتكار العمل النضالي في الساحة، واستغلال مآسي المعتقلين وعائلاتهم".

نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قالت إنها تشارك في المسيرة كأمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد وكمنسقة لفدرالية اليسار الديمقراطي، وكأستاذة وامرأة وأم وإنسانة، ودعت "كل الضمائر الحية والشرفاء والشريفات في هذا الوطن كي يحضروا بكثافة في هذه المسيرة".

وقالت القيادية اليسارية إن "هذه المسيرة ليست لنصرة قضية محدودة، بل مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف الذين هم أبناؤنا وأعزاؤنا وصدرت في حقهم أحكام جائرة، هدفها الرئيسي هو إطلاق نشطاء الحراك"، وفق تعبيرها.

وتابعت منيب: "سنشارك لنصرة هذا الشباب المقدام الذي خرج إلى الشارع للمطالبة بحقوق اجتماعية واقتصادية لكي تنهض جهته وتصان كرامته ليس في الريف فقط، بل في المغرب ككل، ولكن في المقابل ووجه بمقاربة أمنية وقمعية شرسة منذ الوهلة الأولى لطحن محسن فكري، إلى هذه الأحكام التي وصلت إلى 20 سنة، التي هي غير مقبولة في مغرب القرن 21".

وأكدت القيادية اليسارية نفسها أن "المشاركة في المسيرة الاحتجاجية تأتي لتطور حق التظاهر السلمي في المغرب وانتزاع مكتسبات من وراء إطلاق سراح هؤلاء النشطاء الأبرياء الذين رفعوا رأس الوطن". وأضافت: "سنشارك من أجل أن يوقف المعتقلون إضرابهم عن الطعام، ولكي نقول لهم إن بلدكم وأمهاتكم في حاجة إليكم لأنكم أنتم الأمل أعدتم فينا الروح بتحقيق مغرب آخر ممكن، مغرب تصان فيه الكرامة والحريات وتنعدم فيه الفوارق بين الناس والجهات، مغرب لا نكون فيه رعايا، بل مواطنين".

وكان حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، برر الغياب عن مسيرة 8 يوليوز بقوله إن "الجماعة لم تتلق أي دعوة للتنسيق في المسيرة، ومن اختار صيغة أخرى للانفراد فذلك شأنه والأمر يخصه"، مشددا على أن "القضايا المجتمعية من هذا القبيل ليست للانفراد والاحتكار، فهي قضايا تحتاج إلى عمل مشترك، وهو ما ندعو إليه، ومن اختار غير هذا الأسلوب، فذلك شأنه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - انا المتاكد السبت 07 يوليوز 2018 - 16:13
جميع الاحزاب السياسية كيفما كانت علامانية اسلامية يسارية يمينية مثلية تحفظية.....= جميع الجمعيات و المنظمات كيفما كان نوعها ثقافية ترفيهية دينية خيرية....= عقلية المغربي=المصلحة الشخصية و قضاء الاغراض ولا تهم الاسباب و الطرق.
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90
2 - مراقب السبت 07 يوليوز 2018 - 16:13
وهل بقي من احترام لليسار عدى في دوار الطريق .. هذه قالها لي الدكتور علي الإدريسي وهو علم فيهم .. أما اليسار فقد أفل نجمه عدى عند اصحاب العقائد الجامدة .. نترقب المسيرة لنعرف نتيجة الإختبار ..
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23
3 - ايمداحن الحسن السبت 07 يوليوز 2018 - 16:14
على كل مواطن غيور ومحب لوطنه أن يقاطع هذه المسيرة ؛والله العظيم لو كانت هذه المسيرة ستنظم في الجزائر لتم منعها بكل الوسائل ؛اما في مصر فممنوع التظاهر بثاثا أما هؤلاء الذين يسمون أنفسهم يساريون فأصبحوا يمتهنون التظاهر فكل يوم تجدهم يتظاهرون في العاصمة حتى أصبحت وجوههم معروفة لدى ساكنة العدوتين وفي الأخير يقولون المغرب لا يحترم حقوق الانسان ؛اتغوا الله في وطنكم وابتعدوا عن الفتن.
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-36
4 - casa to USA السبت 07 يوليوز 2018 - 16:14
البيضاويون لا يعترفون بما يسمى حراك الريف,حتا يعترف هذا الاخير بمغربيته
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-65
5 - naji السبت 07 يوليوز 2018 - 16:16
الهدف من هده الوقفة هو جلب الاصوات والتضامن في الانتخابات المقبلة ،لا قل و لا أكثر
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53
6 - تعلق السبت 07 يوليوز 2018 - 16:18
عندما يطالب المغاربة بإطلاق سراحهم فحكم القضاء ملغي في هده الحالة لأنهم لم يرتكبو جرائم حتا يبقو مسجونين
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50
7 - انور السبت 07 يوليوز 2018 - 16:18
نتمنى الحرية احراك الريف.
نطالب ذوو المصالح الخاصة عدم محاولة الركوب فوق اكتاف المواطن الكادح للوصول للكرسي. الشعب اصبح لا يتق لا منيب لا جيلالي.حزب العدالة والتنمية كان اخر امل للشعب و كرهاتنا حتى ابسط الحقوق. الله يخد فيكم الحق. كل من تعدى على المواطن.
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54
8 - زهير السبت 07 يوليوز 2018 - 16:19
أتمنى من الشعب المغربي عدم الإنسياق وراء الأحزاب والإنتهازبين السياسين،قوة الشعب في بعضها فقط دون كراكيز ومزايدات،نعم نحن ضد المحكامات الجائرة والقاسية لأبناء وطننا ولاكن لانقبل لا من منيب ولا منير استمالة الشعب المغربي بالضحك على الدقون
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37
9 - سياسة فقط السبت 07 يوليوز 2018 - 16:22
هذه الخرجة المسماة تضامنية هي ركوب على الأحداث من طرف بعض السياسيين ليبينوا للشعب أنهم مع الشعب و الحقيقة لو أنهم كانوا في الحكومة لابتلعوا ألسنتهم حالهم حال واقعنا فلو أن هذه الخرجة لم يدعوا لها أشخاص في عالم السياسة لقلنا شعبية .
و القول بأن الأحكام جائرة هو ضرب في استقلالية القضاء و ضرب في قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و الجسم القضائي بصفة عامة و العدالة الاجتماعية برمتها و ان الممارسة السياسية في المغرب تعتبر حربائية تتلون على شاكلة المناصب ففي زمن ولى كانت حزب العدالة و التنمية في الشارع يطالب بخفض الاسعار و محاربة الغلاء و محاربة التماسيح و العفاريت و سراق الزيت و اليوم عندما استوزر أعضاؤه صاروا كما ترونهم و يدافعون عمن تقاطعونهم إنها الحربائية السياسية بكل تجلياتها
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33
10 - أبو الجوهرتين السبت 07 يوليوز 2018 - 16:22
الاحكام القاسية الصادرة تعكس هشاشة منظومتنا السياسية التي لازالت تعمل بمنطق العقاب بدلا من تبني عدالة تقوم على ضوابط ثابتة و نظام مجتمعي عادل ينصهر في بناءه كل مكونات الدولة في أفق البناء لعقد اجتماعي يقوم على احترام كرامة الإنسان مقابل تحمل الجميع مسؤولية بناء هدا المجتمع و الحفاظ على استمرار يته وفق منطق الوطن للجميع و وحدة الوطن مقدسة واحترام الهوية المحلية اساس العدالة الاجتماعية و الدولة هي الضامنة لحقوق الإنسان فالرجاء كل الرجاء أن يعاد النظر في هده الأحكام وأن يتم استحضار أسس الرحمة التي يقوم عليها ديننا الحنيف
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0
11 - Mohamed السبت 07 يوليوز 2018 - 16:22
تحياتي لأبناء الريف الدي ارجعوا الروح لكل مغاربة انهم ابرياء
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-6
12 - سمير السبت 07 يوليوز 2018 - 16:25
نبيلة منيب تستعد للحملة الانتخابية مبكرًا
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35
13 - بوراس السبت 07 يوليوز 2018 - 16:26
المظاهرات ديال السبت والاحد هي تجمهر كروي من اخراج المخزن والهدف هو اظهار ان المغرب بلد الحرية التعبير
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-12
14 - mostafa السبت 07 يوليوز 2018 - 16:37
سلام الله عليكم أولا أصحاب الشمال اللهم إني أسألك أن تحفظنا من شرهم تانيا جميع الأحزاب يستغلون الناس في الشارع العام في المظاهرات لتقييم نسبة الإقبال على هذا الحزب باركا من هدا البرنامج اللا منطقي تستحمروننا في هذا المجال
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1
15 - أدربال السبت 07 يوليوز 2018 - 16:38
واش بالصح عندنا (( اليسار )) فالمغرب ؟

نعم عندنا لكنه يمين في الجوهر .

يسار الركوب على الأحداث .
الركوب على الأحداث
تعني ببساطة الإنتهازية و الوصولية و إستغلال كل مايخدم المصلحة الشخصية .

إستحمرونا كما شئتم و من حقكم لأننا معشر العبيد غارقون في سباتنا العميق .
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8
16 - Douibi السبت 07 يوليوز 2018 - 16:40
المغرب وطن الاحرار العقلاء وليس وطن المتهورين الاغبياء
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13
17 - عبدالله السبت 07 يوليوز 2018 - 16:46
نعم إطلاق سراحهم و تعويض مليار لكل واحد و بعدها كل المغاربة سيتحدون الدولة من أجل الحصول على المبلغ المهم
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-8
18 - المناني السبت 07 يوليوز 2018 - 16:58
المغاربة الأحرار كلهم جنود مجندون وراء ملكهم المحبوب.
أما الخونة لا مكان لهم بين هذا الشعب الوحيد المتوحد
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7
19 - الاحتجاج السلمي .. السبت 07 يوليوز 2018 - 17:00
... الحضاري مقبول ويقاس قبوله بمستوى الشعارات التي ترفع فيه .
يجب ان تكون منصفة معقولة لا تتنقص من الدولة ورموزها ومؤسساتها.
وان تقتصر على المطالبة بمزيد من الحقوق وصيانة الحريات الفردية والجماعية.
فان الوطن غفور رحيم يتسع لجميع أبناءه.
الاحق ان يشارك في هذه المسيرة هم الشيوخ الذين سبقوا ان صدرت في حقهم احكام بالسجن لممد طويلة فاستفادوا من العفو وعادوا الى اسرهم واستانفوا حياتهم العادية.
ويبقى الامل معقودا على العفو بعد انتهاء اطوار المحاكمة.
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-2
20 - كليب السبت 07 يوليوز 2018 - 17:01
لست متفائل على الإطلاق أن المسيرة ستكون لها أي تاتير إيجابي على المعتقلين .ببساطة لأنها مسيرة الأحد وهي في عرف المخزن مجرد نزهة او فقرة زمن يمنحها المخزن رحمة منه بالشعب المقهور لتفريغ بعض من الضغط في الصراخ.
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6
21 - المهدي السبت 07 يوليوز 2018 - 17:01
على بعض المثقفين السياسويين و الذين ينتمون الى الطبقة المتوسطة وحتى الغنية ان يرفعوا ايديهم عن جروح الناس المسحوقة... فليستمتعوا بتراشقاتهم السياسوية و النقابوية و الحقوقوية بعيدين عن هموم عامة الناس لانهم اصلا يدركون ان ليس لديهم الحل و ليس هناك حل انما يصغطون على الحكومة لايجاد حل !!! أناس لهم ازدواجية الشخصية !! لو اصبحت منيب رئيسة النيابة العامة هل ستطلب من المحكمة اخلاء سبيل معتقلي الريف و جرادة ؟؟ لا !! لقد علمنا التاريخ ان الاشتراكيين واليسار عموما ظواهر كلامية ينقلبون 180 درجة عندما يصبحون في مراكز القرار !
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7
22 - مكاخ السبت 07 يوليوز 2018 - 17:05
من كانوا يتهمون اليسار بمحاولة الركوب على هذا الحراك هم في الحقيقة يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد ، اولا التشكيك في هوية اليسار كتيار هو جزء من هويتنا الوطنية وصوت العقل في هذه البلاد التي تعتبر وكرا للرجعية في المغرب الاقصى ، وثانيا هي رغبة في عزل اهل الريف و تسفيه مطالبهم المشروعة .
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-2
23 - ولد حميدو السبت 07 يوليوز 2018 - 17:08
المرجو عدم خروج المسنين
لأن الحرارة مفرطة و ربما ستتسبب في وفاتهم و خصوصا ادا كانوا متقاعدين و الدولة ستربح معاشاتهم
Seulement les jeunes

Fumer augmente le risque de devenir aveugle
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8
24 - mika السبت 07 يوليوز 2018 - 17:10
Je pense qu'il ne s'agit ni de droite ni de gauche c'est une question de justice.

Celui qui en est convaincu participe celui qui ne l'est pas reste chez lui
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5
25 - من تكون منيب ؟ السبت 07 يوليوز 2018 - 17:10
هذه السيدة لا تقترح شيئا مفيدا .
تنتقذ بلا موضوعية ولا اي تحليل علمي صحيح . مسكينف
لا توحي لنا باي احساس نحبه . تذكرني بالمجنونة التي طلب منها آت تزغرد.
تثير الشفقة ، وأحيانا الضحك !!!!!
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7
26 - intidam السبت 07 يوليوز 2018 - 17:16
لن ولن نتضامن مع من يسيئ بنا وينعتنا بالعياشة والعبيد والعروبية ويتهم بناتنا بالعاهرات وبنات الخليج وولاد فرنسا وزيادة على ذلك حتى يعبرون على انهم مغاربة ويرفعون العلم الوطني اما ديك الشرويطة لا علاقة لنا بها المهم يكرهوننا ويعصريين ، اظن ان خطتهم مع هولاندا وإسبانيا لم تعطي اكلتها ، كل من تضامن مع الخائن فهو خائن
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0
27 - العبدي السبت 07 يوليوز 2018 - 17:16
لمادا اتظامن مع اناس مدعمين من اناس من هوﻻندا و يحملون علم و صور ﻻ نعرفها و يمنعون و يرفضون حمل العلم المغربي و صور جﻻلة الملك و ينعتون الشعب المغربي بالعياشة و العبيد و يصيحون باعلى صوتهم اﻻستعمار اﻻسباني ارحم من اﻻستعمار العروبي بابنسبة الي من يتظامن معهم يعتبر خائن لوطنه و ملكه.وعاش المغرب و ﻻ عاش من خانه.وعلى السيدة منيب ان تتقي الله في هدا الوطن و كفي من اشعال الفتن .وﻻ يوجد يساريين في المغرب بل يوجد حاقدين على استقرار المغرب وفي رايي الشخصي يجب معاقبتهم و ارجاعهم الى تزمامارت .
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0
28 - mohamef.elassali السبت 07 يوليوز 2018 - 17:24
إخواني المغاربة هذه رسالة إلى كل المسلم غيور على الوطن لايخرج إلى شارع المغاربة أذكيه كما يسموننا بعياشة وووو هذوك لا يهمهم لا والوطن لا ستقرار همهم واحد هو فتنة اللهم أحفظ البلاد وعباد يارب ، الزفزافى وأمثله لا يعترف لا براية المغرب لا بالوطن لا بالملك أنا لاأعترف بزفزافي ولا بغيره بأن زفزافي خائن اللّٰه ثم الوطن ثم الملك تحياتي القضاء المغربي إلى ألأمن الوطني وإلى كل غيور الوطن شعارونا اللّٰه الوطن الملك نحن بهذه المنسابة عاش ملك عاش ملك أحب من أحب وكره من كره مجندين واراء قائد ألأعلى محمد السادس حفظه عاش الملك تحياتي الحارة للأمن الوطني بجميع فئته
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0
29 - wak wak السبت 07 يوليوز 2018 - 17:25
إذا كنا ننتظر الأحكام القضائية في حق من عات في البلاد وخلق فتنة أراد منها ان تتجاوز حدود منطقته ثم نجمع المواطنين من اجل الاستنكار فهذا أكبر عبث ممن يدعون انهم حقوقيون وحتى يساريون.هذا تطاول على جسم القضاء وعلى سيادة الدولة وتوابتها. اتقوا الله في هذا الوطن.
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0
30 - Bernoussi السبت 07 يوليوز 2018 - 17:32
La gauche au Maroc est devenue un réduit de personne se croyant avoir tout compris à la société et surtout qu'il faut détruire la religion et toutes les autres croyances pour libérer l'être humain de la servitude. En dehors de leur objectif de diluer le ciment social ou les ciments sociaux en général, il naviguent dans la théorie et s'accrochent encore à Marx, Rosa luxembourg et autres perfection neuronale mais ratages complets au niveau de la nature humaine pour nous promettre une démocratie égalitaire mais à condition qu'elle soit sous leur contrôle ou sous leur coupe. Nous avons des exemples très nombreux en système communistes, socialistes et autres hybrides démontrant tous leur inadaptabilité ou leur incapacité à faire émerger une société égalitaire et démocratique. nous avons eu l'expérience socio libérale avec Ouala3lou et compagnie et nous savons ce qu'il est advenu du Maroc... il ne nous reste plus que l'extrême gauche pour finir de détruire ce qui reste de ce pays
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31 - Ibliss السبت 07 يوليوز 2018 - 17:36
En entend plus Parlez des crocodiles Et de diables.
Je croix que CES derniers ont prit decision de CE montrer franchement.....puisque certains talba de la justice sociale houceimstes,ont utilisez des bkhour inconue pour la Premiere foi dans le parprise politique marocain.
Des hirondelles makhzanochistes portemalheurs.
Allez et. prenez votre 3jaaaaaaaj au desert........
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32 - مغربي وافتخر السبت 07 يوليوز 2018 - 17:37
والله عيب وعار على كل مغربي ينصط أو ينساق وراء هاته الأحزاب الانتهازية التي تقضي حياتها كلها في الركوب على أي حدث كيف ما كان نوعه وتفعل كل ما بوسعها لتتعقيده أكثر وطويل مدته كي تستفيد دائما من السباحة في الماء العكر. هل هاته الأحزاب المسمى تجاريا يسارية حلت يوما ما مشكلة في بلادنا. دائما تعقدها لتربح اكثر. اتمنى يوما ما ولماذا ابتدائا من الغد ليس فقط مقاطعته وإنمامسخهم وتنكيلهم وضر بهم في الشارع في أي وقت يخرجوا ليكذبوا عنا. هيا يا مغاربة احرار ابتدائا من الغد ندا لند لنوقف هؤلاء اليساريين ليعرفوا أن المغاربة يءسوا منهم
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33 - kharkhoud السبت 07 يوليوز 2018 - 17:42
كالعادة ومثل كل حزب على طريقته الخاصة وحسب السياق السياسي والإجتماعي والظرفية يحاول اليسار استمالة الرأي العام لتهييء منصة إطلاق صواريخيه الإنتخابية والصعود للحكم على حساب المقهورين والمحشووين بالأوهام وأحلام الغد الديمقراطي.أما العدل والإحسان فهي دائما خارج التاريخ السياسي وترفض المشاركة في اللعبة وتطير خارج السرب وحين تخمد النيران تخرج بتصريحات غريبة ومغتربة وأسطورية علها تكسر متوازن كفتي الميزان لتستميل من يعشق عالم المثل والسحر والأساطير وتفسير الأحلام.
كل ما في الأمر أن اللوبيات الإقتصادية هي التي تصنع تاريخها الخاص وليست الأحزاب اليسارية أو والجماعات الخرافية وبين هذا وذاك يبقى الفقير فقيرا والغني غنيا والتاريخ يعيد نفسه إنما هذه المرة بالألوان.
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34 - momo السبت 07 يوليوز 2018 - 17:44
معضم التعليقات إستحود عليها جيش العدالة و التنمية الالكتروني .

أين هو رأي المواطن العادي الغير المحزب.
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35 - البيضاوي السبت 07 يوليوز 2018 - 17:47
الاحزاب و المنظمات لم تعد تعبّر عن تطلعات الشعب هذه هي الخلاصة التي خرج بها كل من يعارض هذه الخرجات لان الناس ملّت من السيناريوهات المكرّرة منذ عقود العصر الرقمي يسجّل و يحفظ كل شاذّة و فاذّة و المعلومة متاحة للجميع فلا داعي لتغطية الشمس بالغربال
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36 - احمد مختار السبت 07 يوليوز 2018 - 17:47
أنكم شر مكانا.. و أنها مسيرة الظلم والحماقة وإهانة للقضاء الذي أصدر أحكاما مخففة . والظالمون هم من يدعون إلى المسيرة. وأن شاء الله ستفشل فشلا ذريعا.
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37 - ولد حميدو السبت 07 يوليوز 2018 - 17:54
منيب أو غيرها مثل زيان ميزان حرارة لقياس سخونة الشعب فلا يعقل أن أحزابا تستفيد من الريع و الامتيازات و السفريات و تتحدى الدولة فحتى و ان كانوا معارضين منفيين فلن أثق فيهم و لهدا فولد حميدو حسب الأحوال الجوية و لا يثق حتى في نفسه
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38 - المصطفى السبت 07 يوليوز 2018 - 17:54
كلنا مع مطالب الحراك في المغرب من طنجة الكويرة، ولكن لسنا مع الفتنة والتخريب والقسمة ،كلنا مع الناس اللذين أصيبوا أثناء القيام بواجبهم أثناء مزاولة واجباتهم، لدى كان يجب أن تكون لهم وقفات للرفع من معنوياتهم والتظامن معهم .
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39 - مغربي محكور السبت 07 يوليوز 2018 - 17:54
ردا على
3 -ايمداحن الحسنالسبت 07 يوليوز 2018 - 16:14
على كل مواطن غيور وم.....)
أنت يا إمداحن الحسن سلفي محض قح انطلاقا من تحليل أقوالك
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40 - jawad السبت 07 يوليوز 2018 - 17:55
نحن غير مبالين بهذه الخرجات التافهية سواء كانت يسارية أو يمينية أو أو الكل يجري وراء مصالحه الشخصية لا شئ سوى أجرة مرتفعة بدون مجهود
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