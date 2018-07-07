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كُتّاب وآراء
"مسيرة الريف" تختبر حجم اليسار ومنيب تراهن على "شرفاء الوطن"
دعت فعاليات حقوقية ويسارية إلى المشاركة المكثفة، غداً الأحد، في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها في مدينة الدار البيضاء تضامناً مع معتقلي "حراك الريف"، في وقت فضلت فيه جماعة العدل والإحسان الإسلامية وتنظيمات أمازيغية عدم التفاعل مع المبادرة التي دعت إليها فيدرالية اليسار والنهج الديمقراطي.
ويختبر اليسار المعارض، غداً في شوارع العاصمة الاقتصادية، قوته التنظيمية وزخمه الجماهيري في أول محطة تضامنية بعد الأحكام القاسية الصادرة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، رافعاً شعار: "جميعاً من أجل إسقاط الأحكام الجائرة وتلبية المطالب العادلة للحراك".
وبعيداً عن "الحسابات السياسية" بين "الجماعة" و"قوى اليسار"، دعا معتقلو حراك الريف المرحلون إلى الدار البيضاء، المحكومون بأزيد من 300 سنة سجنا نافذا في المجموع، إلى المشاركة في مسيرة 8 يوليوز بالدار البيضاء، وتنظيم مسيرة أخرى حاشدة يوم 15 يوليوز الجاري في الرباط، تحت شعار: "جميعا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن الريف".
ورفضت الهيئات الداعمة لمسيرة يوم غد "الخلط والتشويش" الذي يُصاحب التحضير للتحرك الاحتجاجي، مؤكدة أن "المسيرة لكل المغاربة، انتصارا لما دعا إليه المعتقلون أنفسهم"؛ وذلك رداً على الاتهامات الموجهة إلى مكونات اليسار بـ"الاستغلال السياسي للأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة، واحتكار العمل النضالي في الساحة، واستغلال مآسي المعتقلين وعائلاتهم".
نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قالت إنها تشارك في المسيرة كأمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد وكمنسقة لفدرالية اليسار الديمقراطي، وكأستاذة وامرأة وأم وإنسانة، ودعت "كل الضمائر الحية والشرفاء والشريفات في هذا الوطن كي يحضروا بكثافة في هذه المسيرة".
وقالت القيادية اليسارية إن "هذه المسيرة ليست لنصرة قضية محدودة، بل مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف الذين هم أبناؤنا وأعزاؤنا وصدرت في حقهم أحكام جائرة، هدفها الرئيسي هو إطلاق نشطاء الحراك"، وفق تعبيرها.
وتابعت منيب: "سنشارك لنصرة هذا الشباب المقدام الذي خرج إلى الشارع للمطالبة بحقوق اجتماعية واقتصادية لكي تنهض جهته وتصان كرامته ليس في الريف فقط، بل في المغرب ككل، ولكن في المقابل ووجه بمقاربة أمنية وقمعية شرسة منذ الوهلة الأولى لطحن محسن فكري، إلى هذه الأحكام التي وصلت إلى 20 سنة، التي هي غير مقبولة في مغرب القرن 21".
وأكدت القيادية اليسارية نفسها أن "المشاركة في المسيرة الاحتجاجية تأتي لتطور حق التظاهر السلمي في المغرب وانتزاع مكتسبات من وراء إطلاق سراح هؤلاء النشطاء الأبرياء الذين رفعوا رأس الوطن". وأضافت: "سنشارك من أجل أن يوقف المعتقلون إضرابهم عن الطعام، ولكي نقول لهم إن بلدكم وأمهاتكم في حاجة إليكم لأنكم أنتم الأمل أعدتم فينا الروح بتحقيق مغرب آخر ممكن، مغرب تصان فيه الكرامة والحريات وتنعدم فيه الفوارق بين الناس والجهات، مغرب لا نكون فيه رعايا، بل مواطنين".
وكان حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، برر الغياب عن مسيرة 8 يوليوز بقوله إن "الجماعة لم تتلق أي دعوة للتنسيق في المسيرة، ومن اختار صيغة أخرى للانفراد فذلك شأنه والأمر يخصه"، مشددا على أن "القضايا المجتمعية من هذا القبيل ليست للانفراد والاحتكار، فهي قضايا تحتاج إلى عمل مشترك، وهو ما ندعو إليه، ومن اختار غير هذا الأسلوب، فذلك شأنه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
نطالب ذوو المصالح الخاصة عدم محاولة الركوب فوق اكتاف المواطن الكادح للوصول للكرسي. الشعب اصبح لا يتق لا منيب لا جيلالي.حزب العدالة والتنمية كان اخر امل للشعب و كرهاتنا حتى ابسط الحقوق. الله يخد فيكم الحق. كل من تعدى على المواطن.
و القول بأن الأحكام جائرة هو ضرب في استقلالية القضاء و ضرب في قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و الجسم القضائي بصفة عامة و العدالة الاجتماعية برمتها و ان الممارسة السياسية في المغرب تعتبر حربائية تتلون على شاكلة المناصب ففي زمن ولى كانت حزب العدالة و التنمية في الشارع يطالب بخفض الاسعار و محاربة الغلاء و محاربة التماسيح و العفاريت و سراق الزيت و اليوم عندما استوزر أعضاؤه صاروا كما ترونهم و يدافعون عمن تقاطعونهم إنها الحربائية السياسية بكل تجلياتها
نعم عندنا لكنه يمين في الجوهر .
يسار الركوب على الأحداث .
الركوب على الأحداث
تعني ببساطة الإنتهازية و الوصولية و إستغلال كل مايخدم المصلحة الشخصية .
إستحمرونا كما شئتم و من حقكم لأننا معشر العبيد غارقون في سباتنا العميق .
أما الخونة لا مكان لهم بين هذا الشعب الوحيد المتوحد
يجب ان تكون منصفة معقولة لا تتنقص من الدولة ورموزها ومؤسساتها.
وان تقتصر على المطالبة بمزيد من الحقوق وصيانة الحريات الفردية والجماعية.
فان الوطن غفور رحيم يتسع لجميع أبناءه.
الاحق ان يشارك في هذه المسيرة هم الشيوخ الذين سبقوا ان صدرت في حقهم احكام بالسجن لممد طويلة فاستفادوا من العفو وعادوا الى اسرهم واستانفوا حياتهم العادية.
ويبقى الامل معقودا على العفو بعد انتهاء اطوار المحاكمة.
لأن الحرارة مفرطة و ربما ستتسبب في وفاتهم و خصوصا ادا كانوا متقاعدين و الدولة ستربح معاشاتهم
Seulement les jeunes
Fumer augmente le risque de devenir aveugle
Celui qui en est convaincu participe celui qui ne l'est pas reste chez lui
تنتقذ بلا موضوعية ولا اي تحليل علمي صحيح . مسكينف
لا توحي لنا باي احساس نحبه . تذكرني بالمجنونة التي طلب منها آت تزغرد.
تثير الشفقة ، وأحيانا الضحك !!!!!
Je croix que CES derniers ont prit decision de CE montrer franchement.....puisque certains talba de la justice sociale houceimstes,ont utilisez des bkhour inconue pour la Premiere foi dans le parprise politique marocain.
Des hirondelles makhzanochistes portemalheurs.
Allez et. prenez votre 3jaaaaaaaj au desert........
كل ما في الأمر أن اللوبيات الإقتصادية هي التي تصنع تاريخها الخاص وليست الأحزاب اليسارية أو والجماعات الخرافية وبين هذا وذاك يبقى الفقير فقيرا والغني غنيا والتاريخ يعيد نفسه إنما هذه المرة بالألوان.
أين هو رأي المواطن العادي الغير المحزب.
3 -ايمداحن الحسنالسبت 07 يوليوز 2018 - 16:14
على كل مواطن غيور وم.....)
أنت يا إمداحن الحسن سلفي محض قح انطلاقا من تحليل أقوالك