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كُتّاب وآراء
المغرب يحضر أشغال الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية
يشارك وفد من البرلمان المغربي في أشغال الدورة الرابعة والأربعين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تحتضنها الجمعية الوطنية للكيبيك حتى 10 يوليوز الجاري، بمدينة كبيك الكندية، حول موضوع: "الممارسات الجيدة للبرلمانات في العصر الرقمي".
ومن المقرر أن يشارك الوفد البرلماني المغربي في اجتماعات مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكفونية ولجانها الدائمة، وهي كل من اللجنة السياسية ولجنة التعاون والتنمية، ولجنة التعليم والاتصال والشؤون الثقافية ولجنة الشؤون البرلمانية، و كذا اجتماع شبكة النساء البرلمانيات.
وستتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدد من المواضيع ستترجم إلى قرارات و توصيات خلال الجلسة العامة لهذه الدورة. بينما يعرف هامش هذه الدورة عقد الوفد البرلماني المغربي لقاءات ثنائية مع عدد من الوفود المشاركة؛ من أجل تمتين علاقات التعاون و الصداقة و كذا توحيد المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر أن البرلمان المغربي انضم إلى هذه الجمعية، التي تضم في عضويتها 83 شعبة برلمانية موزعة على القارات الخمس، سنة 1979 .. ونظم دورتها الـ32 بمدينة الرباط سنة 2006.