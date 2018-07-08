مجلس المستشارين يشارك بجمعية منظمة الأمن والتعاون‎

هسبريس من الرباط

شاركت شعبة مجلس المستشارين بالجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي يمثلها المستشاران محمد البكوري وعبد الكريم الهمس، أمس السبت، في أشغال اجتماع اللجنة الدائمة التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تعقد دورتها السنوية السابعة والعشرين بعاصمة ألمانيا الاتحادية برلين في الفترة ما بين 7 و11 يوليوز الجاري.

وتميزت هذه الدورة، وفق بلاغ لمجلس المستشارين، توصلت به هسبريس، بحضور المئات من البرلمانيين من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وناقش أعضاء وفود البرلمانات المشاركة، خلال هذا الاجتماع، تسع نقاط همت الشؤون المالية للمنظمة وتقريري رئيس وأمين عام الجمعية حول الأنشطة التي باشرتها لجان الجمعية خلال السنة الماضية على رأسها بعثات مراقبة الانتخابات التي يشرف عليها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ODHIR، فضلا عن الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتمت أيضا، وفق الوثيقة، مناقشة النقطة التاسعة المدرجة في جدول أعمال اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية التي خصصت لموضوع احتضان الدورة الخريفية الثامنة عشرة في رحاب المملكة المغربية بمدينة مراكش برسم سنة 2019. وقد حظيت بإجماع 262 برلمانيا أعضاء الجمعية البرلمانية.

ويعدّ هذا الحدث الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية هلسينكي سنة 1975، إذ سيتم عقد دورة دائمة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خارج منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأعطى George TSETERELI، رئيس الجمعية البرلمانية للمنظمة، الكلمة لوفد مجلس المستشارين، حيث قدم المستشار محمد البكوري أصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس المستشارين شكره إلى رئاسة الجمعية البرلمانية وأمانتها العامة وكذا الدول أعضاء الجمعية الذين دعموا كل المبادرات التي قام بها وفد مجلس المستشارين في مختلف المحطات واللقاءات الدولية، وأيضا على الثقة التي وضعتها الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المملكة المغربية لتنظيم تظاهرة دولية بهذا الحجم.

وتعد هذه النتيجة، يؤكد البلاغ، ثمرة مجهودات بذلها أعضاء شعبة مجلس المستشارين خلال تحركاتها وانشطتها الديبلوماسية في الثلاث سنوات الماضية بدعم مستمر من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش لإنجاح كل الأهداف التي رسمتها الشعبة البرلمانية بالمجلس.

وقد عبّر عدد من ممثلي البرلمانات أعضاء الجمعية البرلمانية، للوفد المغربي بعد نهاية أشغال اجتماع اللجنة، على رأسهم وفود من دول السويد والدنمارك وفرنسا وهولاندا والليكسمبورغ ورومانيا، عن تطلعهم إلى المشاركة في أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية، المزمع عقدها في مدينة مراكش شهر أكتوبر 2019.