المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس أردوغان

هسبريس من الرباط

يمثل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الملك محمدا السادس في مراسيم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا، بالعاصمة أنقرة اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، بالمناسبة، مع بعض القادة التركيين على المستوى الرسمي.

وكان الملك محمد السادس قد هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان، على إثر إعادة انتخابه شهر يونيو الأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا تتميز بعمق تاريخي، كما تربط تركيا علاقات تجارية واقتصادية قوية مع المغرب توطدت في إطار اتفاقية تبادل الحر خاصة بين البلدين.