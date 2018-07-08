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الرئيسية | سياسة | الحزب الحاكم في موريتانيا يتهم المغرب بـ"الاستعلاء على الأشقاء"

الحزب الحاكم في موريتانيا يتهم المغرب بـ"الاستعلاء على الأشقاء"

الحزب الحاكم في موريتانيا يتهم المغرب بـ"الاستعلاء على الأشقاء"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:00

ما زَالتْ فُصُولُ الأزمة الصَّامِتة بين نواكشوط والرباط تَبُوحُ بمزيد من الأسرار، بَعْدَ أنْ وَصَلَتْ أجواء البرودة الدبلوماسية بين البلدين إلى أعلى مُستوياتها، خاصَةً بعد غِيَابِ الملك محمد السادس عن القمَّة الإفريقية، التي احْتَضَنتْها العاصمة نواكشط مُؤخراً؛ وهو ما أثَارَ نقاشاً مُتواصلاً داخل الأوساط الموريتانية، حيثُ اعْتَبَرَ الحزب الحاكم أن البلد الواقع جنوب المملكة "كان دائماً جزءا من الحل وليس طرفاً في النزاع"".

وقال محمد ولد حم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا، إنهم "يتفهَّمون أن يُقاطعهم بعض الأشقاء دون سبب وجيه أو معلن على الأقل"، في إشارة إلى غياب الملك محمد السادس عن قمة نواكشوط الأخيرة، معتبراً أن "على هؤلاء الأشقاء أن "يدركوا أننا جزء من الحل ولسنا طرفا في النزاع"، وفق تعبيره.

وأضاف ولد محم، في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه "عليهم أن يدركوا أن سياسة الاستعلاء على الأشقاء لن تحقق مطلقا أي حل"، مشيراً إلى "أنهم لن يقبلوا ولو للحظة بأن حضورنا في الساحة الدولية ووجودنا كدولة كاملة السيادة ومستقلة في قرارها يضايقهم".

وجاءت تغريدة ولد محم عَقِبَ تمثيل المغرب في القمة الإفريقية الأخيرة بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وقد استقبل الوزير المغربي في المطار من قبل أحمد محمود ولد أسويد أحمد، الأمين العام لوزارة الخارجية الموريتانية؛ فيما ودعه عند المغادرة الحسين ولد الديه، مدير العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الخارجية الموريتانية.

وقد خلَّف عدم حضور وزير خارجية دولة موريتانيا لاستقبال نظيره المغربي، الذي ترأس وفد المملكة المشارك في قمة نواكشوط، بعد وصوله إلى العاصمة الموريتانية، ردود أفعال بين ساسة البلدين.

وحاول أحمد ولد الشيخ، وزير الخارجية الموريتانية، تبديد هذا التباين، وقال إن "العلاقات بين بلده والمملكة المغربية تتجه في منحى إيجابي، وقال إن "علاقتنا بالأشقاء في المغرب تتحسن وممتازة، ونطمح إلى تطويرها أكثر، وتعيين السفيرين الموجودين الآن في العاصمتين سيسمح لنا بأن نطورها".

وحذَّر ولد الشيخ، خلال تقديمه لتوضيحات وصفها بالأساسية لإزالة أي لبس حول موضوع "الاستقبال الباهت لبوريطة في نواكشوط"، من أن يؤثر هذا الموضوع على العلاقات بين البلدين، وأضاف أنه لم يستقبل أيا من الوزراء الأفارقة، الذين وصلوا إلى مطار "أم التونسي" بنواكشوط، ومنهم الوزير التشادي والسنغالي، وليس فقط الوزير المغربي.

أحمد نور الدين، الباحث المُتخصص في العلاقات الدولية، يُرْجعُ أسباب عودة أجواء التوتر إلى العلاقات المغربية الموريتانية إلى ما اعتبره تجاهُل "الجارة الجنوبية في الاستراتيجية الإفريقية".

ويتمثل هذا التجاهل، حسب أحمد نور الدين، في تشديد إجراءات الفيزا، بالرغم من نداءات شيوخ وأعيان يؤيدون المغرب؛ وتجاهل موريتانيا في الاستثمارات المغربية في إفريقيا؛ وكذا ردود الفعل الموريتانية عن التجاهل باستقبال قيادات جمهورية تندوف وعودة الدفء إلى العلاقات مع تندوف".

وتوقَّف الخبير في الشؤون الإفريقية عند "غياب المغرب عن القمة الإفريقية ودخول الجزائر مقابل ذلك وطرحها لمشاريع تعاون بديلة منها فتح طريق بري قرب تندوف لمنافسة الطريق الرابطة بين الكويرة ونواذيبو والمتجهة نحو نواكشوط والسنغال"، مورداً أن "الظروف كلها كانت مُواتية لعلاقات قوية بين الرباط ونواكشط، خاصة أن وصول الرئيس ولد عبد العزيز إلى الحكم صَاحَبَهُ موقف جزائري معاكس وطالبت ساعتها بتجميد عضوية موريتانيا في الاتحاد الإفريقي ووصل التوتر مُنْتَهَاه".

وفي هذا السياق، اعتبر الجامعي المغربي أن "المغرب ارْتَكَبَ خطأ بتَجاهُل موريتانيا وتَرْكِهَا فريسةً للنظام العسكري الجزائري"؛ مبرزاً أن "الجارة الجنوبية ارتكبت خطأ فادحاً بالارتماء في أحضان الجزائر وفتح الأبواب لجمهورية تندوف، وهي بذلك تتنكَّر لدماء أزْيَد من 2000 شهيد موريتاني سقطوا بأسلحة جبهة تندوف ما بين 1975 و1978"، وتناست كذلك أن جبهة تندوف بدعم من الجيش الجزائري شنَّت حرباً على موريتانيا ووصلت ميليشيات الانفصاليين إلى مشارف نواكشوط".

وأوْرَدَ أن "التَّوجه الإفريقي للمغرب يُلْزِمُ الدبلوماسية المغربية أن تَتَعَامَلَ مع موريتانيا كحلقة استراتيجية، كما أن الأزمة الحالية بَدأَتْ بسيطة والذي نَفَخَ فيها هو التجاهل الذي تعاملت به السلطات المغربية، والذي شكَّل فرصة اقتنصتها الجزائر لمُحاصرة المغرب من الجنوب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - برشيد الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:15
ليس المغرب من يستعلي بل ان أنتم من لكم وجهين وجه مع الإنفصاليين و الوجه الآخر مع المغرب
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111
2 - karim الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:15
اتقي شر من أحسنت إليه وما العن الجائع اذا شبع
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76
3 - رويشد الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:18
المغرب يجب ان ينطلق نحو مرتانيا لبناء أواصر التعاون الاقتصادي . ويجب على بلد الشعراء ان يمد يده كدلك . فالقوة بالتكامل و الترابط بين الأشقاء. وليست بالتكبر و الاستعلاء .
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24
4 - مواطن الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:19
الله يرحم الحسن الثاني و البصري ,الفاهم يفهم
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21
5 - حسام الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:19
والله كمواطن مغربي لأعلتي على أحد فدروا السياسة العمياء التي لن تدر اخضرا ولايايسا الا احرقته نحن اشقاء وجيران واخوة وأصهار وفوق كل هدا تجمعنا شهادة لا اله الا الاه محمد رسول الله فاصنعوا لنا السلام واتركونا نعيش بسلام ولكم مثل في اخوتنا في المشرق.
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17
6 - رأي الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:20
موريتانيا دولة لا تستقر على حال . اليوم مع المغرب و غدا ضده !!! العديد من الاستثمارات المغربية داخل هذه الدولة ومع ذلك تستفزنا من حين لآخر. أظن أن الديبلوماسية المغربية ضعيفة في وطننا !
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21
7 - hlimi الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:24
موريطانيا بلد شقيق وعلاقاته ممتدة في عمق التاريخ مع المغرب.
ويجب قطع الطريق على نظام الحكم الجزائري العفن التي تحاول تسميم العلاقة التي تربط المغرب باشقائه.
كما أن علاقتنا باشقائنا الشعب الجزائري جيدة .
انها الشردمة السياسية العفنة والمتعفنة التي تحكم الجزائر هي من تسعى الى اشعال الحروب
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17
8 - مغربية حتى النخاع الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:26
السلام اللي يستقبل وفد من البوليزاريو واعترف بهم ماعندنا مانديرو به وبالسلامة.
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18
9 - يوسف الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:27
بقتنا حتى موريتانيا لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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3
10 - عمر الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:28
في مصلحة من التفرقة و شق الصف بين الإخوة الأشقاء؟؟؟؟
من المستفيد من الفرقة بين المسلمين؟؟؟
حالكم يا عرب يدمي الحجر.
افيقوا أفيقوا.
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19
11 - معتوهة الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:30
عن أي أشقاء يتحدث هؤلاء !!؟ هع هزلت !!
الشقيق لي يتمناك و يتسناك وقتاش تطيح و موناه ياخد ليك ارضك ...هذا راه ماشي شقيق هذا راه عدو ...وجب أن يمعس و يعفط عليه بالجزمة خلاوها المصريين
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9
12 - موحماد رايس الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:31
اتق شر من أحسنت إليه ! مقولة تنطبق على الأشقياء في النظام الموريتاني المؤيد لصعاليك تندوف ...فبعد أن اعترف المغرب بموريتانيا عام 1969 بدل كل مجهوداته و تعاون مع الدويلة الوليدة عسكريا و اقتصاديا و تربويا ... كان المغرب دائما سندا لموريتانيا في أزماتها و كثيرا ما ساعدها على عودة الاستقرار و استتباب الامن ..........
هاهي موريتانيا اليوم ترد خير المغرب بالشر و الإساءة و الإيذاء بتأييد لصوص و قطاع طرق البوليساريو .... ماذا يجني المغرب من علاقاته مع الدول العربية غير الغدر و الخيانة . الجزائر/ موريتانيا/ ليبيا / مصر / السعودية لبنان / السودان ؟ هل هؤلاء أشقاء ام أشقياء ؟
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8
13 - بنعبدالسلام الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:31
نحن لا زلنا لم نستفد من تجارب كلفتنا الكثير على الساحة الإفريقية والدولية على حد سواء، لا زلنا نرتكب زفس الأخطاء ونحصد نفس النتةئج السلبية.كنا نظن أننا قطعنا مع سياسة الكرسي الفارغ خاصة في الساحة الإفرؤقية، فإذا بنا نلاحظ أننا استبدلنا سياسة الكرسي الفارغ بسياسة الكرسي شبه فارغ. تَوَغُّلُ الجزائر في أفريقيا سببه حضورها القوي في جميع المنتديات القارية ، هذا الحضور القوي جعل ، ليس فقط كلمة الجزائر مسموعة في القارة، بل ساهم في تحفيز أصدقائها وتشجيعهم على مساندتها بكل ما أوتوا من قوة، عكس أصدقاء المغرب الذين يلعبون دور ذلك المحامي الذي يحضر الجلسة وموكله غائب عنها.
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-3
14 - شاهد الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:32
ضربة واحدة لحكام نواكشوط تردعهم الى جادة الصواب
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-7
15 - Moghrabi الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:33
ونحن أيضا نتمنى من الدولة أن توجه استثماراتها إلى الداخل وتستثمر كذلك في الإنسان حينئذ سيطالب الموريتانيون أنفسهم الرجوع إلى أرض الوطن بدل سكب مياه الإستثمارات في رمال إفريقيا
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5
16 - البيضاوي الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:34
المغرب وموريتانيا بلدين وشعب واحد . يجب تقريب الرؤى وتجاوز الخلافات . في الاتحاد قوة.
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6
17 - الدوخة الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:34
المخزن يريد خلق اكبر عدد من المشاكل لتدويخ المواطن اكتر مما هو دااااااايتخ
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-4
18 - العصبي الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:38
واش موريتانيا حتا هيه دولة،ألله يرحمك ا الحسن الثاني
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-4
19 - خير وسيلة للدفاع هي الهجوم الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:39
هذه الدول المسماة بدول الجوار دائما تطبق مبدأ "خير وسيلة للدفاع هي الهجوم" و سياسة "ضربني و بكى سبقني و شكا" في تعاملها مع المغرب حيث أنها دائما تسبق إلى العيب و الهجوم بشتى أنواعه على المغرب و عدم احترام سيادته و دعم الإنفصاليين و الإعتراف بهم و في المقابل يريدون أن يعاملهم المغرب بالمودة و الأخوة و حسن الجوار. ذكرني هذا بحرب المال حيث هجمت الجزائر على المغرب و عندما انهزمت قالوا جملتهم الشهيرة "حكرونا المراركة" لجلب عطف الدول و إظهار المغرب هو المعتدي.
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3
20 - مغربي قح الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:46
موريطانيا كلها مزينة باعلام الانفصاليين وتطب من المغرب حضورا رسميا.. وتقولون استعلاء بل مقف .اتق شر من احسنت اليه..لا خير في هذا الجوار لو كان بالامكان لوضعنا جدار من الجانبان الحدوديان الجزائر و موريطانيا..لنلتفت الى اوروبا .
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3
21 - بوسف الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:48
المغرب والجزائر لهما نظامان قررا تقديم شعوبهما قربانا للفشل والتخلف. لا تفسير لهذه الظاهرة الفريدة على كوكبنا. اخخخخخخخخخ على سوء حظ هذين الشعبين!
الحل في متناول الشعوب يكفي نفض الغبار العالق على مداخل ومخارج السياسة
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9
22 - mosi. الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:48
يشهد التاريخ و احرار موريتانيا..ابناء عمومتنا و انسابنا ان المغرب لم يرفع سلاحه قط في وجه موريتانيا و سعى دائما في الحفاظ على سيادتها و انا اسكن على مشارف احدى الثكنات العسكرية بفاس و اتذكر العديييييد من الظباط الموريتانيين الذين كان يكونهم المغرب بالمجان... و احدهم تزوج من جيراننا...و يشهد التاريخ ايضا ان مئات الاالاف من الموريتانيين كانو يعيشون في المغرب كمواطنين مغاربة منهم تجار و منهم طلبة و منهم صحفيبن....ويشهد التاريخ ايضا ان المغرب كان دائما داعما لموريتانيا قاريا و دوليا...و يشهد التاريخ ايضا ان البوليزاريو شنت حرب عصابات على موريتانيا و قتلت الالاف من الجنود الموريتانيين و سبت العديد من الموريتانيات.... ويشهد التاريخ ايضا ان الجزائر كانت دائما محتقرة لموريتانيا و كانت من اواخر الدول الافريقية التي اعترفت باستقلالها بل و لم تكن توجه لها الدعوات لحضور اجتماعات قارية و عربية على ارضها..
الان بعد كل ما فعله المغرب يصبح في نظرهم هو الجار السيء المتعجرف.....
شكرا لكم ياموريتانيين...والله ما قصرتو...
ان الله سينصر المظلوم ولو بعد حين..فلا تتظنو انه عن الحق غافل...
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7
23 - simo الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:49
عدم حضور العاهل محمد السادس لم يأتي عن فراغ. فموريتانيا أقحمت موضوع حل مشكلة الصحراء المغربية في قمة الإتحاد الأفريقي من أجل إيقاع العاهل محمد السادس في ورطة داخل القمة. فما كان على العاهل محمد عدم حضور القمة لتفادي استفزازات و مخططات الجزائر وموريتانيا.
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4
24 - amagous الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:50
je suis marocain et je constate que notre pays commet beaucoup d'erreur stratégiques.Le maroc doit connaitre la culture et la mentalité de nos freres mauritaniens car ils sont tres importants dans notre strategie à l'internationnal.Toute mon amitié pour la mauritanie peuple et gouvernement.
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1
25 - abdou الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:53
ان اكرمت اللئيم تمردا.عندما يكون لكم موقف شجاع وانتم تعرفون الصحراء اكثر من رئيس جنوب افريقيا وانتمائها الى المغرب وجزء لا يتجزا من الصحراء انداك سيزوركم الملك لعدة اسابيع وكل مرة في الشهر.لكن ما دا ننتظر من رئبس انقلب عن الشرعية والو.المغرب لطيف جدا بملكه والله لو كانت دولة اخرى لكان مصير موريتانيا شبئ لا يصدق.
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1
26 - موريتانيا مغربية الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:04
على الاخوان المغاربة الموريتانيين ان يقفزوا على هاته الفرصة السانحة أمامهم و يقوموا بما قام به الناس العقل الألمان الشرقيون بتكسير جدار من نار وحديد ليكونوا إلى بلدهم الأصل و يوحدوا وطنهم.ليساهموا في ازدهار البلد الآن.اما انتم فلا أرى عائقا يمنعكم من لم شمل العائلات بوطنهم الام و دلك بالدعوة الى توحيد الوطن و عودة موريتانيا وانظمامها إلى المغرب كما كان مند تكون الارض و من عليها.
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0
27 - DRISS الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:12
1)وقد استقبل الوزير المغربي في المطار من قبل أحمد محمود ولد أسويد أحمد، الأمين العام لوزارة الخارجية الموريتانية.
2)فيما ودعه عند المغادرة الحسين ولد الديه، مدير العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الخارجية الموريتانية.

3) وفى الزيارة المقبلة, لن يسقبله احد........لأن حضور مويتانيا في الساحة الدولية ووجودها كدولة كاملة السيادة ومستقلة في قرارها يضايق المحمية الفرنسية وعبيدها.
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0
28 - محمد طنجة الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:15
المغرب قوي كل القوة ونقولها بملء افواهنا لكل من يرتمي في احظان الجار السوء الشرقي...وياسبحان الله...!!البارحة وانتم جزء لايتجزء منا انفصل في فترة ضعف ووهن بفعل الاستعمار الغاشم والان تدعمون كيانا وهميا ضدنا...!!!ثم تقولون الاستعلاء وانتم موقنون أننا رحماء بكم رحمة الام بابنها حيث لم نرد ...ولازلنا جد سموحين بكم وتاخذنا حمية العرق والدين والتاريخ...وإلا فالرد العادي والمناسب أننا بدل التعبئة من أجل التنمية كان الأحرى بنا التعبئة لاسترجاع ماضاع .
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