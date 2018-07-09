ملفات تجمع المالكي ورئيس الجمعية الكبرى بتركيا‎

هسبريس من الرباط

على هامش مشاركته في مراسيم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ممثلا للملك محمد السادس، تباحث الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مع اسماعيل كهرمان، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بجمهورية تركيا، اليوم، بحضور آيت الطالب علي سعيد، القائم بالأعمال بسفارة المملكة بتركيا.

خلال هذا اللقاء، رحب كهرمان بالحبيب المالكي، واعتبر أن حضور ممثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس جمهورية تركيا له أثر بليغ في نفوس الشعب والقيادة التركية ويبرهن عن عمق وجودة العلاقات بين البلدين، متمنيا "مزيدا من التكامل والتنسيق بين الشعبين الأخوين وبين قيادتي البلدين"، وفق ما جاء في بلاغ للمجلس توصلت به هسبريس.

كما عبر المسؤول التركي عن حبه وتقديره للمملكة المغربية وعن أهمية ومكانة المغرب لدى الأتراك، وأبدى رغبته في ترجمة هذا التقدير المتبادل على مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

من جانبه، تقدم الحبيب المالكي بشكره للرئيس على حفاوة الاستقبال، وعبر بدوره عن تقدير واحترام الشعب المغربي والملك لتركيا، مشيرا إلى المشترك التاريخي وعمق العلاقات المتكاملة بين البلدين، مؤكدا على اهتمام الجانب المغربي بكل المستجدات والتطورات التي تعرفها تركيا.

كما شدد المالكي على التطابق الذي يجمع البلدين، خاصة في ما يرتبط بمنطلقات وقيم السياسة الخارجية المرتكزة على وحدة الشعب ووحدة التراب، ونوه بموقف تركيا تجاه القضية الوطنية، معربا عن تقدير موقف أردوغان من القضية الفلسطينية الذي يتطابق مع موقف الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة الرقي بالتعاون في المجال التجاري والاقتصادي والثقافي إلى المستوى المتقدم لعلاقات التقدير والاحترام المتبادل بين البلدين.