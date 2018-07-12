"البام" يحتفي بالشكاف ويثمن "عطاءات بيضاوية"

هسبريس - عبد الإله شبل

حشدت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بسيدي البرنوصي، بالمركب الثقافي أبو عنان في الدار البيضاء، عددا من الوجوه النسائية المعروفة، للاحتفاء بها وتكريمها، وعلى رأسها عضو المكتب السياسي للحزب عزيزة الشكاف، التي تشغل في الوقت نفسه نائبة برلمانية، إلى جانب مجموعة من المبدعات.

وقال البرلماني أحمد بريجة، الذي يشغل مهمة منسق إقليمي للحزب، إن "هذا اللقاء، المنظم تحت شعار الريادة والقيادة من تحديات المرأة المعاصرة، يؤكد انفتاح الحزب على النساء النشيطات والفاعلات في المجتمع، ورسالة نبرز من خلالها دور المرأة في المشهد".

وأضاف بريجة في كلمة له خلال هذا الحفل: "نسعى إلى التأكيد على دور المرأة المغربية، ونبين أن حزبنا يؤمن بالنساء وحقوقهن، وبالأدوار التي يقمن بها في جميع المجالات"، مشددا على أنه "سيتم قريبا إعلان التحاق عدة وجوه نسائية بالحزب لتقوية تواجده على مستوى الدار البيضاء".

وعرف الحفل نفسه، الذي يأتي اختتاما للأيام الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية التي نظمها الحزب طوال شهر رمضان وبعده، إقدام الأمانة الإقليمية على الاحتفاء بعضو المكتب السياسي الشكاف، وذلك إثر انتخابها رئيسة لجنة سياسات السلم بالبرلمان الدولي للسلم بمالطا مؤخرا.

وتميز "الحفل البامي" بإلقاء مجموعة من الشاعرات، على رأسهن مليكة كباب ومالكة عسال، ومليكة معطاوي، وزهرة العز، مع مساهمة خاصة من الفنانة خديجة النظيف، قصائد شعرية تتغنى بالمرأة ومكانتها في المجتمع المغربي.

واختتم اللقاء الثقافي والشعري بتوزيع مجموعة من الشواهد التقديرية على المشاركين ومجموعة من النساء الفاعلات بعمالة سيدي البرنوصي سيدي مومن، إلى جانب توزيع جوائز على مجموعة من التلاميذ المتفوقين، تشجيعا لهم على مواصلة الدراسة والمثابرة.