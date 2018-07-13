العيسى: المغرب حصن منيع في مواجهة التطرف

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى المغرب.

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تمثل حصنا منيعا في مواجهة التطرف، مضيفا أن النموذج الديني المغربي يتميز بالوسطية والاعتدال ويشكل نموذجا مشرفا يعتز به.

وأوضح محمد بن عبد الكريم العيسى أن زيارته الحالية إلى المغرب والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة مكنته من الاطلاع عن قرب على التطور المؤسساتي الذي تعرفه بلادنا، مشيدا في السياق ذاته بدور البرلمان في تحصين الهوية المغربية والدفاع عن ثوابت الأمة.

من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب، حسب بلاغ للمجلس، بعمل وأداء رابطة العالم الإسلامي في التعريف بحقيقة الدين الإسلامي السمح، وتعزيز التعاون بين الشعوب الإسلامية؛ وثمن بالمناسبة عمق علاقات الأخوة والصداقة والتضامن التي تجمع المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، معربا على الخصوص عن تقدير جهود المملكة العربية السعودية في حسن تنظيم شؤون الحج وفي التقريب بين المسلمين.

واستعرض المالكي الصلاحيات الكبيرة التي أصبحت تتوفر عليها المؤسسة التشريعية بعد المصادقة على دستور 2011، وأوضح أن الاستقرار والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا بتقوية المؤسسات، وأن المقاربة المغربية في محاربة التطرف هي مقاربة متعددة الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار أهمية إدماج الشباب والمرأة ومحاربة الفقر والهشاشة.