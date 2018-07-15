24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2413:3817:1820:4422:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط (5.00)

  2. مسيرة لدعم معتقلي الريف (5.00)

  3. محنة مواطن (5.00)

  4. أغناج: مُعتقلو "حراك الريف" لم يستفيدوا من شروط المحاكمة العادلة (5.00)

  5. المحكمة وحراك الحسيمة (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | أخنوش: "الأحرار" لن يلتفت إلى التشويش والعرقلة

أخنوش: "الأحرار" لن يلتفت إلى التشويش والعرقلة

أخنوش: "الأحرار" لن يلتفت إلى التشويش والعرقلة
هسبريس من الرباط
الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:05

رسائل بالجملة بعث بها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال افتتاح مقر الحزب المحدث بطنجة أمس السبت، إلى من وصفهم بالمعرقلين الذين يسعون إلى وقف مسيرة حزبه، داعيا إلى ضرورة تعبئة الطاقات التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة لمواصلة "مسار الثقة".

وقال أخنوش إن التجمع الوطني للأحرار سيواصل "مسار الثقة بكل ثبات ولن يلتفت إلى التشويش أو العرقلة"، مضيفا أن "توجه الحزب واضح ويخص التفاعل مع إشكاليات الصحة والشغل والتعليم وإيجاد حلول حقيقية للمشاكل التي تعاني منها هذه القطاعات".

وأوضح أخنوش أن حزبه "سيكون دائما بجانب المواطنين لخدمتهم من خلال الكفاءات التي يتوفر عليها، ومن خلال قيادة إصلاحات حقيقية تتطلب الجرأة وتجيب عن انتظاراتهم"، داعيا أعضاء حزبه إلى تحمل المسؤولية من مختلف المواقع التي يشغلونها "من أجل رفع رهان الحوار الدائم والمتواصل مع المواطنين، وإيصال قيم التجمع الوطني للأحرار إلى كافة فئات المجتمع"، بتعبيره.

وفي مقابل تأكيد أخنوش أن ما يهم تنظيمه السياسي "هو النهوض بالاقتصاد الوطني والخدمات الاجتماعية وإعطاء الأولوية لإصلاح حقيقي عبر العمل وليس الشعبوية والأقوال دون الأفعال"، أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المجتمع في طنجة أمس السبت، في بيان له، أنه "سيواصل العمل عبر مساهمته في مقاربة القضايا الاجتماعية كخيار أولوي".

وشدد المكتب السياسي على أهمية تركيز عمل الحكومة على القطاعات الحيوية وإيلائها الأهمية القصوى، دون الالتفات إلى ما وصفها بـ"المناوشات السياسوية التي لن تفيد المواطن ولا الوطن".

وفي هذا الإطار، نوهت قيادة حزب "الحمامة" بالإجراءات المتخذة في مجال التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "التي تتماشى وتصورات حزب التجمع الوطني للأحرار لإصلاح القطاع"، مشيدة بالمبادرة الأخيرة الرامية إلى تعميم التعليم الأولي، داعية إلى تسخير كل الإمكانيات من أجل ضمان تهييئ أمثل للدخول الدراسي المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - محمد الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:46
كنت من القلاءل الذين ضننا انهم رجالات الدولة ولكن تبين العكس ما كاين غير راسي ا راسي . لك الله يا شعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
2 - سلام الصويري الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:03
عندما تكون امكانيات الدولة المادية والبشرية في خدمة حزب ينتمي الى الدولة العميقة في ضل المنافسة غير الشرعية تجعل منه حزب الدولة ولا احد يمكن منافسته تفتح أمامه الأبواب فكيف لا يصرح زعماؤه بأنهم الاقوى حيث في اعتقادهم ان لهم قاعدة شعبية وبرنامج يدافع عن هموم المواطن وهم في الحقيقة يطبقون اجندات الدولة العميقة لأن حزبهم هو الذراع السياسي للدولة العميقة .
وهل ينتظر المواطن العادي من هولاء اية التفاتة طبعا لا وألف لا . والواقع يؤكد ذلك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
3 - مغربي متفاءل متشاءم الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:05
ما كاين لا إصلاح حقيقي ولاهم يحزنون.ماكاين لاخدمات اجتماعية ولا والو بل كاين تدهور الخدمات. وكاين تكديس الأرباح وتدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط خصوصا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
4 - سعاد مرواني الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:05
التجمعيون راهنوا على بناء حزب وطني قوي ، وكان لهم ذلك بفضل القيادة الرشيدة للحزب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-55
5 - سلمى الشقيري الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:05
مسار الثقة مشروع تجمعي بامتياز يروم تحسين الأوضاع في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، متمنياتي أن تعطى الفرصة لهذا الحزب لتنزيل رؤيته الاصلاحية للقاطاعات المهمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-46
6 - ياسمين الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:06
كل التقدير و الاحترام للسيد عزيز أخنوش الرجل الوطني السوسي الذي أبان في محطات مختلفة على نكران الذات و عمله وتفانيه من أجل وطنه. وفقك الله لما فيه الخير لبلادنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-58
7 - salima karawnii الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:06
هذا هو العمل و المعقول تحية نضالية لقيادي حزب التجمع الوطني للاحرار .. الخدمة ثم الخدمة .
#العمل_والمعقول .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-50
8 - الحسين السوسي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:06
كلما يظهر هذا الرجل يتكلم ويطبق ولا يؤمن الا بالعمل تم العمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-48
9 - كمال الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:07
مجهودات كبيرة يقوم بها حزب التجمع الوطني للاحرار من اجل ضمان التماسك الحكومي و في ظل الخرجات الغير المسؤولة للحزب للاغلبي.l
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-48
10 - moharbati الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:07
لسعاتك اضرت واثرت على البسطاء من المواطنين .راجع اوراقك وتوحلى بالمرونة
وقليلا من العطف اننا أبناء جلدتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
11 - عبدالرحمان الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:08
حزب التجمع الوطني للاحرار و منضلوه و رءاسته مرجعيتهم الفعالية و لن تزعزع التشويشات في استمرار مسارهم و مشروعهم الرامي الا الاصلاح الجدري للمشاكل التي يعاني منها المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-34
12 - عبدالصمد الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:08
التجمع مدرسة نحن فاخورون بهاد الحزب لان يقوم بعمل بجد سيد هزيز اخنوش دومت متألق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-42
13 - ميسي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:08
حتما سيجدون المغاربة في حزب التجمع ورئيسه حلولا لمشاكلهم و متطلباتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-37
14 - Amal lmir الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:08
الاحرار هدفهم العمل وخدمة الوطن والمواطنين بالتأكيد لن يعيرون اهتمام التفاهات . بالتوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-38
15 - سليمان الروحي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:08
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما ما يشكل الاستثناء في الساحة السياسية خاصة بعد تولي القيادة الجديد لزمام الأمور داخل هذا الحزب النموذجي بامتياز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-36
16 - يوسف الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:08
التجمع الوطني للأحرار هو المستقبل
وانتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
17 - نوردين اصيل الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:08
حزب الحمامة هوالبديل الوحيدللمستقبل السياسي في المغرب.الوحيد الذي دمج الشباب دوي الكفاءات العلمية العالية لكي يساهموا في بدورهم في تنمية مجتمعهم. وفقكم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
18 - اريفي اسماء الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:09
القرب ثم القرب ثم القرب من المواطنين. هذا هو السر الذي سيجعل من حزب التجمع الوطني للاحرار حزب لا يقهر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
19 - karima nouri الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:09
مسار الثقة يعد مساهمة أولى من عرض الإصلاح ومنبرا للنقاش حول النموذج الجديد للتنمية في المغرب الذي دعا إليه الملك محمد السادس، مواضيع مختلفة بدءا من التشغيل وصولا إلى الصحة ثم التعليم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
20 - azad meryam الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:09
ها هي السياسة بمفهومها النبيل تتجسد يوم بعد يوم معلنة ميلاد مغرب جديد. 
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
21 - عبدالرحمان المغريبي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:11
الى من يتخدون العداوة مع اخنوش مرجعيتا لاستقطاب الشباب و استمالت اصواتهم يقول لكم اخنوش لن نلتفت الى حروبكم و سنواصل المسار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
22 - من سوس الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:13
لم نعد نثق في كلامكم وكل الاحزاب انتهت اللعبة وانتهت الثقة بيننا وبينكم تهمكم فقط مناصبكم ووضائفكم والحفاظ على مصالحكم الخاصة والسلطة.يجب اعادة النضر في هيكلة الدولة و العديد من المؤسسات العمومية التي لم تحقق اي نتيجة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
23 - محمد الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:14
واثقون في هذا الرجل وليسقط تجار الدين المنافقين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
24 - أحمد الجزالي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:14
حزب التجمع الوطني للأحرار قادم و بقوة في المشهد السياسي، فطريقة اشتغاله و تعامله مع مختلف القضايا و المستجدات يجعلنا نرى في هذا الحزب المنقد و الحامل لمفاتيح النجاة و القادر على تقديم الحلول الناجعة لتجاوز كل الاختلالات و الأعطاب المطروحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
25 - راندة الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:14
أفكاركم ومقترحاتكم كلها فالمستوى واعطت ثمار على سطح الواقع ونطمع في المزيد لانكم انتم الامل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
26 - مو كوككولا الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:14
تحية خاصة لهذا لسيد عزيز أخنوش الذي طور حزب التجمع الواطني الاحرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
27 - بدر الطنجاوي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:15
كنت حاضرا في اشغال الافتتاح و باللقاء التواصلي مع الشباب المناضلين بجهة طنجة تطوان الحسيمة .. شكرا للسيد الرئيس حضوركم بمقر طنجة كان له الف معنى و نتمنى من المسؤولين على المستوى الجهوي و الاقليمي ان يكونو عند حسن الظن بهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
28 - عمري عبدو الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:15
اخنوش يقود حزب كبير سيقول كلمته في المستقبل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
29 - يسرى الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:15
لو كان في بلدنا السعيد عشرة رجال كعزيز أخنوش لكنا في وضع أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
30 - سلمة بن شقرون الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:15
التجمع الوطني للاحرار يسير في الطريق الصحيح.. و هذا بفضل استراتيجية رئيس الحزب التي يتم تنزيلها حرفا بحرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
31 - هشام الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:16
تنزيل مضمون مسار الثقة ينتقل للسرعة القصوى. بالتوفيق لحزب الحمامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
32 - محمد الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:16
حزب يشتغل ليل نهار لخدمة للشعب المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
33 - عادل الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:16
التجمع الوطني للأحرار يسير في الطريق الصحيح بقيادة عزيز اخنوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
34 - mohamed rabat الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:17
نبل العمل السياسي يمكن في التواصل مع المواطنين و التقرب منهم و العمل الى جانبهم منهم و اليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
35 - كرواتيا الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:17
أخنوش يقود سفينة الأحرار نحو الرسو في شاطئ النجاح. وقد قال ذات مرة بأن الحزب سيبلغ المكانة التي يستحق وبالفعل فما يستحقه الحزب هو النصر والريادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
36 - كابيتان الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:18
الكل في حزب الحمامة يشتغل جنبا الى جنب من أجل انجاح مسار الثقة وتفعيله على أرض الواقع ، ولن تنال من قياداته سهام الغدر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
37 - Hanane Hanane الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:18
الجميل في حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تولي السيد عزيز أخنوش لمهمة قيادته، هو كونه يسعى دائما إلى تحقيق القرب من المواطن و الاستماع إلى همومه و انتظاراته وهذا اكيد سيكلل بالنجاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
38 - Fouad casabarata الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:18
اعجبني خطاب السي الرئيس عزيز اخنوش كله تحفيز و امل للشباب لتحقيق الافضل، و نحن بجانبكم ما دام شعاركم العمل و المعقول و اغراس اغراس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
39 - جمالي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:18
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
40 - العنقاء الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:18
Bravo M. Akhannouch et bonne chance au RNI et à tous les RNIstes y compris les RNIste du monde.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
41 - طنجاوي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:18
هذه المرحلة الني يمر منها حزب الاحرار ما هي إلا مرحلة قوة ستبرهن للجميع أن التجمع ليس كما كانو يضنون وإنما حزب يريد الاشتغال في الميدان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
42 - loli الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:18
أطرالاحرار و مسؤوليه دائما رهن إشارة المواطنين و المواطنات في مختلف اللقاءات المنظمة على صعيد جهات المملكة، تحياتي لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
43 - موسى الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:19
حزب التجمع الواطني الاحرار العمل والمعقول وهو حزب.العملي.ويتقنه فاخمة اسمه تكفي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
44 - كمال الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:19
واهم من يعتقد بأن المقاطعة ستنهي مسار السيد الرئيس خاصة وأنها اختار عمار السياسة عن قناعة وليس كما يروج ذلك التيار العدمي،صحيح كلنا ننتظر 2021،وآنذاك صناديق الاقتراع ستحسم بيننا وبين الخصوم وسيعرف الذي كان يطالبه بالرحيل بطنجة من الذي سيرحل من طنجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
45 - الفقير الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:19
المكسي ما يدري بالحافي
والزاهي يضحك على المهموم 
اللي نايم على الفرش دافئ 
والعريان كيف يجيه النوم
أو عند ربي لحساب ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
46 - tawfik الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:19
مسار الثقة نتاج لمقاربة تشاركية ناجحة خاضها الاحرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
47 - سليمان الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:19
مسار الثقة هو حل لمجموعة من الاشكالات التي يعاني منها وطننا خاصة فيما يتعلق بالتشغيل و التعليم و الصحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
48 - سوق برا الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:20
السيد اخنوش ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
49 - ghita الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:20
محطة أخرى ناجحة من محطات حزب التجمع ، هذا الحزب قادم بقوة ، وقوته في الحلول الملموسة التي يسعى لتفعيلها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
50 - عيسى الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:20
هذه المرحلة الني يمر منها حزب الاحرار ما هي إلا مرحلة قوة ستبرهن للجميع أن التجمع ليس كما كانو يضنون وإنما حزب يريد الاشتغال في الميدان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
51 - الشيماء الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:21
ام غالي:
اتضح الرشد من الغي مناضلوا التجمع أعطو صورة ايجابية عن الحزب انتم في الطريق السليم. بالتوفيق للسيد الرئيس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
52 - كمال كاسيمي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:21
احترم هذا الرجل لان كلامه كله التزام و صدق و اكثر من ذلك كله امل و حلول معقولة لما نعيشه اليوم من اوضاع غير سوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
53 - غافير داحو الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:21
الكل متلاحم حول الرئيس لانجاح مشروعه الجديد الذي يريد أن يطبقه على ارض الواقع ولن نتراجع إلا بعد أن نتمم مهمتنا بإذن الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
54 - كوتر الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:21
حزب التجمع الواطني الحرار يشرف البلاد بعمل مجهود الدي يترأسه السيد عزيز اخنوش نحن فاخورن بك ايها البطل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
55 - سعيد الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:21
الأحزاب المغربية تكرر نفس الخطاب منذ الاستقلال، الشعب المغربي يحفظه عن ضهر قلب ،اننا في أمس الحاجة إلى إلى خطاب قول و فعل و لن يتأتى هاذا إلا بإنشاء حزب( المداويخ ) لما لا، نخبة من شباب الفيسبوك ياسسون حزبا سياسيا يمثل طموحات شباب هذه الأمة (متل حزب بوليوود الإسبانى ) أما الأحزاب المغربية (فإن البقر تشابه علينا)لك الله و شبابك يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
56 - عيسى الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:22
بكل صراحة هذا الرجل هو الذي بمقدوره ان يسير حكومة وطنية ذات فعالية و مردودية كبيرتين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
57 - راكي كريم الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:22
النصر والفوز والشرف هم مرادففات لأسماء التجمع هذا الحزب الذي قطع مع الأساليب البالية والغابرة واستطاع أن يغير صورة السياسة في المغرب وصالح الشباب مع الفعل المدني والسياسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
58 - سيم سيم الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:22
اخنوش يعتبر ان السياسة هي خدمة المواطنين و لا شئ اخر غير ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
59 - احمد الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:23
المال والسلطة لا تتماشى وتطلعات الشعب.
هي غريزة انسانية: لا يمكنه ان ينكب على أغراض المواطنين ويترك أغراضه الشخصية.
ويبقى الحال هكذا دون تقدم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
60 - ليلى الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:24
السيدالوازير عزيز اخنوش أنشط وازير دئما يقوم بعمله ويتقنه خاد الشخص رفعت له القبع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
61 - موراد العلوي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:24
الصحة التعليم و الشغل قطاعات ذات حساسية لانها في حاجة ماسة الى سياسات عمومية شاملة و لا ترقيعية كما شهدناه خلال السنوات الماضية كون الحزب المعلوم الحاكم انذاك يستغل سياسات عمومية مستهدفة و ترقيعية للفوز فقط بكتلة انتخابية معينة...
ان حزب التجمع الوطني للاحرار اليوم بقيادة السيد الرئيس تحسب له شجاعته هذه لاعلان حلول شاملة جدرية و مندمجة لهذه القطاعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
62 - صاميد مريكان الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:26
علينا ان نضع ثقتنا في عزيز اخنوش لانه بإستطاعته القيام بالكثير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
63 - الباتول الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:26
لدي كامل الثقة في السيد عزيز اخنوش، وكلنا معه الى ان يتبوأ المرتبة التي سيستطيع من خلالها تغيير ملامح كثيرة في مجالات مختلفة وعلى رأسها التشغيل و التعليم و الصحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
64 - amal hajiri الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:27
التجمع الوطني للاحرار يظهر طموح منقطع النظير في الحياة السياسية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
65 - هشام من الغربة الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:28
‎اخنوش لا يحارب لشخصه أو لمشاريعه بل لأنه أصبح رئيسا لحزبنا فمن واجبنا نحن كمناضلين تجمعين الدفاع و التشبث برئيسنا لأن هدف الخصوم هو تشتيث شملنا أو بالأحرى أن يرجعونا إلى نقطة البداية لتخلو لهم الساحة و يعيثوا فيها فسادا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
66 - Saidi tazi الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:28
اليوم و بعد أن أصبح السيد أخنوش رئيسا لحزب التجمع الوطني للاحرار فقط و لا غير، أصبح يهاجم و يتعرض لمحاولة تشويه الصورة بصحف و أقلام مأجورة، وهدف الخصوم هو تشتيث شملنا أو بالأحرى أن يرجعونا إلى نقطة البداية لتخلو لهم الساحة و يعثوا فيها فسادا.
و لهؤلاء أقول لقد أخطأتم التقدير و بإختصار رئيسنا ضحى و ضحى و لن نتخلى عنه في أول محطة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
67 - mohamed rida الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:29
حزي التجمع الوطني للاحرار اصبح له موقع داخل الساحة السياسية بالمغرب بفضل عمله الدؤوب و درجة اشتغال السيد الرئيس.موفقين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
68 - أمين خالدي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:32
التجمع في عهد أخنوش شهد نقلة نوعية وعرف دينامية منقطعة النظير ولمناضلي حزب التجمع كامل الحق في الافتخار بحزبهم القوي الذي أصبح له شأن بفضل قيادته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
69 - مغربية حرة الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:33
الأحرار يخطو بثبات لخدمة المغرب و المغاربة رغم كيد الكائدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
70 - مواطن الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:33
الفيصل بينك وبين المغاربة الانتخابات المقبلة وستعرف منزلتك عندهم وستكون ان شاء الله تحت اقدامهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
71 - Abderrahim tanjawi الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:33
كثير من العمل و قليل من الكلام و انعدام للشعبوية هي السمات التي تميز التوجه الذي اختاره الأحرار و الذي يتجسد فعليا على أرض الواقع و هذا ما نحن بحاجة إليه كمغاربة لحل المشاكل الإجتماعية و الاقتصادية التي تؤرق كاهل المواطن المغربي، ولقد راهن الرئيس أخنوش على كفاءات حزبه من أجل الإشتغال بهدف تفعيل مسار الثقة الذي بدأه منذ وصوله للحزب من أجل الإجابة عن إشكالات المغاربة، ولن يتنازل عن كلمته ووعوده التي قطعها لأنه رجل الكلمة والمعقول بالرغم من الحملات التضليلية التي يتعرض لها وبالرغم من الهجمات الشرسة التي تستهدفه لا لشيء سوى لأنه في مسار الإصلاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
72 - عز الدين الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:34
لا رجوووع للوراء أغاراس أغاراس عزيز ا ولد الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
73 - Reda kassimi tanger الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:37
المتتبع للساحة السياسية المغربية سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - سعيد الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:38
ليت مل السياسيين في بلدي مثل هذا الرجل العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
75 - صمتي شموخي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:43
يشهد للسيد الوزير عزيز اخنوش انه رجل كفؤ وأنه منذ توليه ريادة وزارة الفلاحة عرف هذا القطاع تطورا ملحوظا وتحسن كبير في مختلف مجالاته، إلا أن أعداء النجاح اليوم وأعداء الوطن يشككون فيه وفي خدماته ويحاولون خلق ضجة للتشويش على إنجازاته لا غير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
76 - noureddine الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:46
لانشوش لاعليكم ولاعلى غيركم،وإنما ننتظرإنتخابات 2021 لترى ماذاسيفعل بكم وبغيركم معشرالمداويخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
77 - Adnane libero الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:47
والله يا اخوان ما يريد الاخ اخنوش الا الاصلاح فتحية له ولجميع المناضلين المرابطين داخل الحزب وتحية للمواطنين الاحرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
78 - جاد الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:55
عزيز أخنوش اسمه يتحدث عنه و لا يحتاج للكلام ولأي شيء مشابه. تحية لهذا الرجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
79 - Kamal mojahid الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:55
‎هجومكم لنا لن يخيفنا و لن يرهبنا بل و بالعكس لن يزيدنا إلى عزيمة و انتماء و تشبث بحزبنا و رئيسنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 79 | عرض: 1 - 79

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.