24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3906:2413:3817:1820:4322:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. محاولة انتحار أشرف السكاكي داخل سجن سلا (5.00)

  2. عائلات معتقلي "حراك الريف" تتقدم مسيرة "الحرية لرفاق الزفزافي" (5.00)

  3. نتحدث عن الحداثة.. ولكن عن أي حداثة؟ (5.00)

  4. مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)

  5. هل تخطط "الجماعة والبيجيدي" لإنشاء حزب إسلامي في إسبانيا؟ (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الوزيرة الدرهم: "المقاطعة" حرية شخصية لا تعني أن الكل مشارك فيها

الوزيرة الدرهم: "المقاطعة" حرية شخصية لا تعني أن الكل مشارك فيها

الوزيرة الدرهم: "المقاطعة" حرية شخصية لا تعني أن الكل مشارك فيها
هسبريس - يوسف لخضر (صور: سهيل الرميدي)
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:00

قالت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية في حكومة سعد الدين العثماني، إن "حملة المقاطعة" التي عرفها المغرب في الأشهر الماضية لبعض المنتجات الاستهلاكية أمر طبيعي وواقعي، لكنها أشارت إلى أن "المقاطعة لا تعني أن الكل مشارك فيها".

وأوردت كاتبة الدولة نفسها، خلال ندوة صحافية عقدتها اليوم الاثنين بمقر وزارتها في حي الرياض بالعاصمة الرباط، أن "الحكومة تفاعلت مع حملة المقاطعة، ولا أحد يخشى الحديث عنها".

واعتبرت الدرهم أن "الحملة أمر طبيعي، والمواطن يلجأ إلى ذلك إذا وجد أن سعر منتج ما غال، وهذا لن يؤثر على الحكومة أو يزعجها".

وشددت كاتبة الدولة، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن "الحكومة تفاعلت مع الأمر، في حين ما يزال المشكل قائماً مع الشركات المعنية، وهي في تجاوب مستمر مع المستهلكين".

ورأت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أن مقاطعة منتج ما "حرية شخصية، وهذا لا يعني أن الكل يقاطع، بل هناك من لم يدخل في هذه الحركة".

وكانت حملة مقاطعة منتجات ثلاث شركات في المغرب قد انطلقت في أبريل الماضي، وخلفت أثراً على أرض الواقع دفع الحكومة إلى دعوة المقاطعين إلى تقدير أضرارها، خصوصاً على شركة منتجة للحليب تتعامل مع آلاف الفلاحين.

وجاءت هذه الندوة الصحافية لرقية الدرهم بهدف تقديم العرض الذي ألقاه الوفد المغربي في اجتماع تقديم نتائج التقييم الطوعي حول حماية المستهلك بالمغرب، بمقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، في إطار أشغال الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقانون وسياسات حماية المستهلك.

وقد أوصى خبراء الأمم المتحدة المغرب خلال هذا اللقاء بمواصلة استكمال نشر النصوص التطبيقية الخاصة بحماية المستهلك، ومراجعة القانون رقم 31.08 لملاءمته مع الممارسات الجيدة في مجال حماية المستهلك والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وإعداد مدونة المستهلك.

كما دعا خبراء الأمم المتحدة حكومة المغرب إلى وضع استراتيجية للتواصل مع المستهلك لتمكينه من الإلمام بحقوقه، وتعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلك، وتطوير التعليم في مجال قانون الاستهلاك على المستوى الجامعي، وتطوير نظم معالجة الشكايات، بما فيها التي تقدم عبر الأنترنيت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - رشيد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:16
فالأول وصفتونا بالمداويخ .. دابا ولينا كانمارسو حرية شخصية.. شوية غادي توليو تزاوگو فالشعب و ترميو عليه العار ... وجاهكم قاصحين ! #مقاطعون .. و نتمنى إن شاء الله الشعب يتافق و يقاطع التعليم (سنة بيضاء) من أجل معالجة هذه الكارثة و الطامة الكبرى..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
2 - Nour الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:20
اسماء وزراء على كثرتهم لا نتذكر فعلا انهم اعضاء في الحكومة..!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
3 - momo الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:26
طبعا الطبقة املتضررة فقط هي المقاطعة
اما الي كيحلب من بزولة الدولة
عايش فعالم اخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
4 - الشرقي حنزاز الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:29
ب طبيعة الحال لم يشارك الجميع وعلى راسهم العياشة و الانتهازية.
اضيفي الى ذلك فلا قدر الله وتعرض المغرب لخطر ما فلن تجد الا المقاطعين من يدافعون عنه لان العياشة والانتهازية سيساندون العدو وهذا من شيمهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
5 - ملاحظ الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:32
اسمعوا لعضو مت اعضاء الحكومة مذا يقول: "والمواطن يلجأ إلى ذلك إذا وجد أن سعر منتج ما غال، وهذا لن يؤثر على الحكومة أو يزعجها"
تعني أن مشاكل المواطن هي لا تعني الحكومة لا من قريب ولاكن بعيد.
غريب أن نسمع مثل هته الخرجات الإعلامية من طرف عضو من أعضاء حكومة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - حسام الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:34
من طبيعة الحال هذه حرية شخصية و من طبيعة الحال أن أصحاب المصالح ليسو مشاركين فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
7 - Hanane hanane الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:37
المقاطعات لم تكن عادلة بل كان هدفها شركات معينة لغرض في نفس يعقوب وليس لان الاسعار مرتفعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
8 - عابر سبيل الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:37
الحكومة معندهاش مشكلة... اذن لماذا خرج الوزير الداودي للاحتجاح مع ممتل سنطرال.. الحكومة فشلت فشلا ذريعا في حل مشكل ارتفاع الاسعار.. وكنتم مشاركين في اهانة الشعب المغربي وتسمية المقاطعين بالمداويخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
9 - mohamed jaouhar الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:39
نطلب من الوزيرة المحترمة تنويرنا عن اي تفاعل تتكلم؟
هل مجلس المنافسة تم تفعيله؟
هل تفضل مسؤول حكومي و تجاوب مع مطلب الشعب و أعطى جوابا مقنعا عن غلاء الاسعار؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - Ziryab الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:39
حماية المستهلك ممن ؟ نحن نبحث عمن يحمينا منكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - dak الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:41
إذا كانت المقاطعة لا تشكل إزعاج للحكومة على حد زعمكم
. فقريبا ستضطرون إلا إنشاء وزارة مكلفة بالمقاطعة. لأن الشعب صافي عاق .المقاطعة المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - كمال الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:44
سيدتي المحترمه ربما حكومتك ليست لها اي مشكل مع المقاطعه. لكن حكومه الظل الحاكمه الفعليه في المغرب لها كلام آخر.
هي نعم لديها مشكل. والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - kader الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:45
المرجو ممن يريد ان يعطي رأيه في المقاطعة أن يعلم أنها تعبير عن عدم قدرة المقاطع تحمل ما فعله الإقطاعي به . تكلموا من فضلكم عن غلاء المعيشة وعن التطبيب والتعليم والشغل والأمن . و حاولوا النهوض بهذه القطاعات . أما المقاطعة لها علاج واحد هو تخفيض الأسعار . ولهذا فنحن لا نأكل الكافيار واللونكوس ولومار ولا نركب سيارات فخمة و لا ولا ولا كم من حاجة قضيناها بتركها ( بمقاطعتها )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.