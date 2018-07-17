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الرئيسية | سياسة | "البيجيدي" يرفض التشكيك في "الوفاء للملكية"

"البيجيدي" يرفض التشكيك في "الوفاء للملكية"

"البيجيدي" يرفض التشكيك في "الوفاء للملكية"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:15

الانتقادات التي وجّهها عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى الملكية بكونها "بشكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور وللتنمية. وإذا لم يحصُلْ أيّ تغيير في شكل النظام، فإنه لن يكُون مفيداً لا للملكية نفسها ولا للبلد"، تواصل إثارة الجدل داخل حزب "الإخوان".

وخصصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها، مستهل هذا الأسبوع، للرد على ما وصفته بـ"حملات التشكيك" التي طالت الحزب بعد تصريحات حامي الدين، مؤكدة وفاء الحزب لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية.

وفي الوقت الذي قالت فيه إنها "وقفت على حملة التشكيك الممنهجة في مواقف الحزب ووفائه لمؤسسات البلاد"، عبرت الأمانة العامة لحزب "المصباح" عن "رفضها لكل نزوعات الإقصاء والافتراء والتشكيك"، مؤكدة على "أهمية الحوار الداخلي الذي تؤطره الثوابت الوطنية من أجل دعم وترسيخ المسار الإصلاحي بالمغرب".

وفي هذا الصدد، ثمنت قيادة الحزب "المواقف الواضحة والمبدئية التي عبر عنها الأمين العام بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة"، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، والتي جدد فيها العثماني التذكير بـ"المواقف الحزبية الراسخة بشأن الثوابت الوطنية الجامعة"، بتعبير بلاغ للأمانة العامة لـ"البيجيدي" صادر عن اجتماعها ليوم أمس.

ومن هذه الثوابت، ذكر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، "المرجعية الإسلامية، والوحدة الوطنية والترابية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي"، مذكرا "بالاعتزاز الدائم بالأدوار السامية للملكية باعتبارها رمزا لوحدة الوطن وضامنة لاستقراره وأمنه وحصنا لبلدنا في مواجهة كل التحديات وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية".

وكان اللقاء الجهوي لحزب العدالة والتنمية قد شهد خلال الكلمة الافتتاحية للعثماني التركيز على مبادئ الحزب وأبرز المحطات التي قطعها في مسيرة الإصلاح والتحديات التي تعترضه، مهيبا بأعضاء الحزب في الجهة "الحفاظ على شعلة الأمل ومضاعفة الجهود من أجل الإسهام في مصالحة المواطنين مع المؤسسات رغم جميع الصعوبات التي تعترضهم".

وأكد العثماني بالمناسبة على تشبث الحزب بالثوابت الوطنية المتمثّلة في المرجعية الإسلامية، والوطنية الحقة، والملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية البرلمانية، والاختيار الديمقراطي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - kdob الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:35
منافقين في هذا البلد هم الحكومة
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22
2 - تنغيري الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:39
بصراحة لم نرى اي تغيير منذ الاستقلال الذي لا يعتبر استقلالا،الحاصول تا واحد ما نفعنا بشي حاجة كلكم تبحثون عن مصالحكم الشخصية و ما نراه من احبار خير دليل على ان البلاد تسير الى الهاوية.
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27
3 - NeoSimo الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:41
ردة فعل حزب البيجيدي من آراء حامي الدين هي دليل على كيف يفكر سياسيونا وأنهم سبب في تخلفنا كدولة...

قمع الآراء يؤدي إلى قتل ملكة التفكير والابداع في الشعب مما يؤدي إلى فشل هذا الشعب ثقافياً واجتماعياً و إقتصاديا....

اذا ادلى هو برأيه فالتصرف السليم معه هو مناقشة أفكاره بالافكار المضادة وليس قمعه...
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29
4 - المتتبع الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:42
السيد العثماني ان ما تفوه به حامي الدين بحضور لا يستلزم منك احداث لجنة ما للوقوف على مكامن الخلل ولكن كان بجب عليك ان توقف حامي الدين في وقته وهو الفيديوا الذي كان بحب ان يشاهده الشعب اما ان تقول بعذ نا اطلع المغاربة على ما قاله فلجامه بقرار اواي شيء اخر لا فايدة منه ولن يشفي الغليل ان التطاول على المؤسسة الملكية بدا يظهر للعيان والدليل على ذلك هي الخطب التي سمعناها في المظاهرات الاخيرة بكل من الرباط والدار البيضاء فكل من هب ودب تلفظ بما شاء ولا من حسيب ولا رقيب
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-16
5 - dak الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:43
تحركات البيجيدي السريعة خلال الساعات الماضية تكشف أن التعليمات جائت صريحة وواضحة.
وحنا إلي انتخبناهم. هادي 3 أشهر وحنا فالمقاطعة بسبب غلاء المعيشة. ولا واحد فيهم حل فمو.
عجيييييييب؟؟؟
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16
6 - عبد الله الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:46
الإخوان المسلمون بمختلف مسمياتهم (العدل والإحسان .العدالة والتنمية.التوحيد و الإصلاح.جبهة الإنقاذ.الحرية والعدالة.النهظة.....) هدفهم واحد: إسقاط الدول بدعوى الحكم بالشريعة وهم لا يحكمون بالشريعة.وهم صنيعة غربية[علموا أو جهلوا] لزعزعة إستقرار الدول الإسلامية
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4
7 - العيساوي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:47
ليس لأحد الحق التشكيك في وطنية أي كان شخص او حزب او جمعية او اي كان
لكن يجب الأخذ بالأسباب والابتعاد عن المحذور يعني يجب على هذا الحزب ان يعمل على استتباب الأمن والاطمئنان عند المواطنين وان لا يكون سببا في إذكاء الفتنة بين الناس
ما حصلنا في دروس تاريخ المغرب منذ إلادارسة ومرورا المرابطين والموحدين.... هو ان الدولة تفتقد حب الناس والمصداقية عندما يضرب مسؤوليها مصالح الشعب عرض الحائط بل وتزيد التلاوات والضرائب وغالبا يكون مع الحالة هذه فقر وضع البنيات، للأسف هذا ما وصل إليه حال رأي الكثير من الناس حاليا والسبب عند الحديث معهم هو الحزب الذي لم يلتزم لا بمبادءه ولا بالتزاماتها اذن ممكن تحسب خيانه لأن المصير والماال ظاهرين ان لم نعمل جميعا على حد النزبف
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7
8 - نبيل الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:53
من قبل الاشتراكيون كانو لاعبين 10 و مع الرابحة ديك الوقت و اتكرفسو شيءما اعلى نمو الوطن...! دابا المتاسلمين سلكو نفس المنهج حتى ان كثير من الاشتراكيين القدامى دارو اللحية...المهم ديما مع الرابحة...! حتى لين سنبقى طماعة او جيعانين... ؟ الله يحفضنا. راه الان ماكيربح الواحد غير الفلس...اتدكر عندما كنت شابا ودهبت الى الكلية وجدت حرب ضروس بين الاسلاميين والاشتراكيين ...لم استوعب ان هدا يجري في المغرب وحتى الان ...لفاءدة من! الله اعلم ...الحرية اندترت فجاة...ليس لك الى ان تختار سوى ان ترى العالم اما اشتراكيا او متاسلما يعني ابيض اسود من غير دالك ستجبد اعلى راسك الصداع وليس لك من حل الى ترك البلد والهروب بجلدتك الى الخارج ...وهنا كان نوع اخر من الاستنزاف والتكشاط... الباسبور ...واخا ماكانت لافيزا لاهم يحزنون !!! الامور لم تتحسن ...بالعكس اصبح هناك تيارات اخرى...فين غاديين ! السياسة هي فن التسيير مشي المشاكسة و الطغيان...!!!
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6
9 - لا منتمي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:59
علاش هاد السياسيين يغييرون الكلام عن موضعه. السيد قال تغيير و ليس "تبديل"، الدول المتقدمة في تغيير مستمر نحو الامام، و حنا عزيز علينا نبقاو في بلاصتنا. و بلا ما تقولها السي العثماني نحن متشبثون بملكيتنا و مغربيتنا الحمد لله، و لن نقبل بنظام عسكري او مخزني او ديكتاتوري، و الملكية يمكنها ان لا تتعارض مع الديموقراطية كما هو الشأن في إنجلترا و إسبانيا و الدنمرك و اليابان و ووو... السيد لم يقل ما يعيب، و ربما يكون على صواب إن فهمت ما يعنيه حقا. كما يقول المثال "مول الفز تيقفز"، و هذا هو اللذي وقع في جميع الأزمات الأخيرة من مقاطعة و حراك الريف إلى آخره. مالك السي العثماني مخلوع بوحداتك. و كذلك المثال يقول "جوج عقولا حسن من عقل واحد"، التفكير و المشاركة في المصلحة الملكية و الوطنية ليست حكرا عليكم وحدكم.
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3
10 - addeslam الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:07
dire que le mode de. fonctionnement de la monarchie doit évoluer, est tout à fait exact.
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2
11 - جمال الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:07
نعم المغرب يسير بسرعة فاءقة نحو المجهول

لا الاحزاب لا الجمعيات لا المخزن كما قال السرفاتي اننا في الكوكوة والصفارة مسدودة الضغط زاءد الضغط يولد الانفجار غلاء المعيشة حذف الطبقة الوسطى عدم الالتزامات الدولة اتجاه الشعب حالات الانتحار المتزايدة.
من المسؤول هل المخزن و لا الحكومة او الخلل في الشعب من واجب اي مسؤول في الدولة ان يسءل نفسه عن المستقبل الضبابي لهذا البلد.
كل يوم تخلقون حدث لإلهاء المواطن مثلا تنظيم كءس العالم تشجع المنتخب ....... وللأسف تكذبون على الشعب هاذ الشعب عاق اوفاف كفى من الضحك على الذقون. نصبحتي لكم حذاري فالآتي لا يعلمه الا الله
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4
12 - مراد مو الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:16
الحوار الداخلي و الخارجي لهذا الحزب الموقر له وجوه مختلفة و متناقضة لا تشجع الشعب عن الثقة في ايدلوجية الحزب. المفروض اخراج حملة عن ماقيل من حامي الدين لهجومه على الملكية لا على من اخرج الفيديو...رؤوس قد اينعت وحان قطافها
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0
13 - مقهور الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:20
السيد بنكيران كان يلوح بزعزعة الاستقرار والنزول الى الشارع في تحد صارخ للمؤسسة الملكية وذلك بقوله " شي حاجة ماشي هياهاديك فهاد البلاد واحنا ما يمكنش نقبلو بهاد الشئ "
السيد الرميد رفع لافتة كتب عليها " لا ديموقراطية بدون ملكية برلمانية "
والسيد حامي الدين تجاوز الجميع وصرح بما كان يتداول في الخفاء او سرا ما بين الدائرة الضيقة للحزب الشئ الذي يؤكج ان البيديجي يضمر ما يضمر من خبايا لا تطمئن..وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سلم السيد بنكيران المشعل للسيد حامي الدين حتى يتنقد الملكية نظرا انه تم عزله بطريقة لم يستسغها الى اليوم..
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14 - مواطن الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:32
طيب نفساني لايملك تجربة في التسيير يريد إخراج المغرب من أزمته هذا هو العبث
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