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كُتّاب وآراء
"البيجيدي" يرفض التشكيك في "الوفاء للملكية"
الانتقادات التي وجّهها عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى الملكية بكونها "بشكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور وللتنمية. وإذا لم يحصُلْ أيّ تغيير في شكل النظام، فإنه لن يكُون مفيداً لا للملكية نفسها ولا للبلد"، تواصل إثارة الجدل داخل حزب "الإخوان".
وخصصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها، مستهل هذا الأسبوع، للرد على ما وصفته بـ"حملات التشكيك" التي طالت الحزب بعد تصريحات حامي الدين، مؤكدة وفاء الحزب لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية.
وفي الوقت الذي قالت فيه إنها "وقفت على حملة التشكيك الممنهجة في مواقف الحزب ووفائه لمؤسسات البلاد"، عبرت الأمانة العامة لحزب "المصباح" عن "رفضها لكل نزوعات الإقصاء والافتراء والتشكيك"، مؤكدة على "أهمية الحوار الداخلي الذي تؤطره الثوابت الوطنية من أجل دعم وترسيخ المسار الإصلاحي بالمغرب".
وفي هذا الصدد، ثمنت قيادة الحزب "المواقف الواضحة والمبدئية التي عبر عنها الأمين العام بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة"، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، والتي جدد فيها العثماني التذكير بـ"المواقف الحزبية الراسخة بشأن الثوابت الوطنية الجامعة"، بتعبير بلاغ للأمانة العامة لـ"البيجيدي" صادر عن اجتماعها ليوم أمس.
ومن هذه الثوابت، ذكر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، "المرجعية الإسلامية، والوحدة الوطنية والترابية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي"، مذكرا "بالاعتزاز الدائم بالأدوار السامية للملكية باعتبارها رمزا لوحدة الوطن وضامنة لاستقراره وأمنه وحصنا لبلدنا في مواجهة كل التحديات وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية".
وكان اللقاء الجهوي لحزب العدالة والتنمية قد شهد خلال الكلمة الافتتاحية للعثماني التركيز على مبادئ الحزب وأبرز المحطات التي قطعها في مسيرة الإصلاح والتحديات التي تعترضه، مهيبا بأعضاء الحزب في الجهة "الحفاظ على شعلة الأمل ومضاعفة الجهود من أجل الإسهام في مصالحة المواطنين مع المؤسسات رغم جميع الصعوبات التي تعترضهم".
وأكد العثماني بالمناسبة على تشبث الحزب بالثوابت الوطنية المتمثّلة في المرجعية الإسلامية، والوطنية الحقة، والملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية البرلمانية، والاختيار الديمقراطي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
قمع الآراء يؤدي إلى قتل ملكة التفكير والابداع في الشعب مما يؤدي إلى فشل هذا الشعب ثقافياً واجتماعياً و إقتصاديا....
اذا ادلى هو برأيه فالتصرف السليم معه هو مناقشة أفكاره بالافكار المضادة وليس قمعه...
وحنا إلي انتخبناهم. هادي 3 أشهر وحنا فالمقاطعة بسبب غلاء المعيشة. ولا واحد فيهم حل فمو.
عجيييييييب؟؟؟
لكن يجب الأخذ بالأسباب والابتعاد عن المحذور يعني يجب على هذا الحزب ان يعمل على استتباب الأمن والاطمئنان عند المواطنين وان لا يكون سببا في إذكاء الفتنة بين الناس
ما حصلنا في دروس تاريخ المغرب منذ إلادارسة ومرورا المرابطين والموحدين.... هو ان الدولة تفتقد حب الناس والمصداقية عندما يضرب مسؤوليها مصالح الشعب عرض الحائط بل وتزيد التلاوات والضرائب وغالبا يكون مع الحالة هذه فقر وضع البنيات، للأسف هذا ما وصل إليه حال رأي الكثير من الناس حاليا والسبب عند الحديث معهم هو الحزب الذي لم يلتزم لا بمبادءه ولا بالتزاماتها اذن ممكن تحسب خيانه لأن المصير والماال ظاهرين ان لم نعمل جميعا على حد النزبف
لا الاحزاب لا الجمعيات لا المخزن كما قال السرفاتي اننا في الكوكوة والصفارة مسدودة الضغط زاءد الضغط يولد الانفجار غلاء المعيشة حذف الطبقة الوسطى عدم الالتزامات الدولة اتجاه الشعب حالات الانتحار المتزايدة.
من المسؤول هل المخزن و لا الحكومة او الخلل في الشعب من واجب اي مسؤول في الدولة ان يسءل نفسه عن المستقبل الضبابي لهذا البلد.
كل يوم تخلقون حدث لإلهاء المواطن مثلا تنظيم كءس العالم تشجع المنتخب ....... وللأسف تكذبون على الشعب هاذ الشعب عاق اوفاف كفى من الضحك على الذقون. نصبحتي لكم حذاري فالآتي لا يعلمه الا الله
السيد الرميد رفع لافتة كتب عليها " لا ديموقراطية بدون ملكية برلمانية "
والسيد حامي الدين تجاوز الجميع وصرح بما كان يتداول في الخفاء او سرا ما بين الدائرة الضيقة للحزب الشئ الذي يؤكج ان البيديجي يضمر ما يضمر من خبايا لا تطمئن..وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سلم السيد بنكيران المشعل للسيد حامي الدين حتى يتنقد الملكية نظرا انه تم عزله بطريقة لم يستسغها الى اليوم..