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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يطالع تدابير عبور "مرحبا 2018"

مجلس الحكومة يطالع تدابير عبور "مرحبا 2018"

مجلس الحكومة يطالع تدابير عبور "مرحبا 2018"
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 03:01

ينعقد غدا الخميس مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، يليه عرض للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور "مرحبا 2018".

وإثر ذلك -يضيف البلاغ - سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والثاني بتتميم الفصل 82 من المرسوم الملكي المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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