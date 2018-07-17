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الرئيسية | سياسة | الأزمي ينسب تراجع "البيجيدي" عن تصفية المعاشات إلى "فقر النواب"

الأزمي ينسب تراجع "البيجيدي" عن تصفية المعاشات إلى "فقر النواب"

الأزمي ينسب تراجع "البيجيدي" عن تصفية المعاشات إلى "فقر النواب"
هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:00

بعدما انقلب رأسا على عقب على موقف المطالب بتصفية معاشات النواب واضطراره لسحب مقترح قانون في الموضوع تمت برمجته اليوم في لجنة المالية بمجلس النواب، قدم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، مبررات جعلت فريقه يتراجع عن موقفه السابق.

ووجد رئيس فريق العدالة والتنمية نفسه في موقف حرج عندما أثار أكثر من نائب من فريقه خرق لجنة المالية للنظام الداخلي لمجلس النواب، وخصوصا أن مقترح قانون مماثلا مطروح للنقاش في لجنة المالية بمجلس المستشارين.

الأزمي الإدريسي، الذي اعترف بأن حزبه وفريقه يوجدان في حرج كبير بسبب معاشات النواب التي اتخذ فيها موقف بالتصفية قبل أن ينقلب عليها وينخرط في تمكين النواب من المعاشات، قدّم مبررات وصفت بالمضحكة، رابطا تغير موقف فريقه بالحالة الصعبة التي يمر منها نواب سابقون.

وقال رئيس فريق العدالة والتنمية، في محاولة منه لكسب تعاطف النواب الآخرين الرافضين لإصلاح المعاشات، "قدمت لنا أسماء برلمانيين سابقين وطنيين غادي يصبحو في حالة عسيرة"، مضيفا أن فريقه "متمسك بالتوافق والإجماع؛ ولكن إذا جد جديد سيكون لنا موقف آخر".

من جهة ثانية، سجل الأزمي الإدريسي أن "البرلمان عليه القصف من كل جانب، لذلك نحن في حرج في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن مطالبه بالتصفية جاءت بعد غياب التوافق بين النواب حول مقترح موحد.

"كل واحد خصو يورك على راسو لأن برلمانات العالم تعرف هيبة برلمانية وتمثيلية وطنية لكن حنا جفافات اللي واحد كيحسب 32 ألف و3500 والضغوطات النفسية والاجتماعية والحزبية التي يتعرض لها النواب"، يقول الأزمي الإدريسي في محاولاته لكسب التعاطف، ليخلص إلى أن أعضاء فريقه "ملتزمون بالتوقيع لصالح مقترح استفادة النواب من المعاشات".

إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، يرى أنه في حالة تصفية المعاشات فإن من ساهموا ولم يستفيدوا سيتم إرجاع اشتراكاتهم ناقصة بسبب التضخم، موضحا أن الإصلاح الذي وقع عليه فريقه بمعية باقي فرق المجلس فيه إنصاف للفئات التي ساهمت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - salah الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:23
شوف على من يضحك،جل النواب يأتون من أوساط إما راقية او متوسطة.
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28
2 - عبدالحق الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:24
يجب على الشعب المغربي بأن يساهموا بأموالهم لصالح نواب الأمة لأنهم فقراء وان الشعب المغربي يعد من الشعوب الغنية
والله العظيم راه الطنز
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30
3 - مهندس يوسف الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:24
اودي ماكاينش على من تعول فهاد البلاد السعيدة ... غا اصحاب المصالح الشحصية ... الله يلطف بينا
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24
4 - ياسين الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:25
الله يزيدهم فقر على فقر... كما كيضحكو على الشعب.. ربي اينتقم منهم....
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27
5 - sifao الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:26
لا افهم ماذا تنتظر الدولة للقيام بواجبها اتجاه مواطنيها وعرض امثال هذا الرجل على اخصائيين نفسيين وادخالهم الى مستشفى للامراض العقلية قصد اعادة تاهيلهم وادماجهم في المجتمع من جديد...هل يُقعل ان يتقلد رجل مريض عقليا مسؤولية داخل احدى اهم مؤسسات الدولة...اقسم بشرفي اني اتحدث عن صدق....
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15
6 - abdou rabat الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:27
الله أكبر على فقر النواب وفقر المواطنين الدراوش مشفتيهمش المهم كولو بيديكم وبرجليكم والحساب غدا يوم الحساب. فقر القلوب اللي عندكم وليس فقر الجيوب
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12
7 - الحسيمي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:27
أيها الوزير أعمل بالقول المأثور لوزيرتكم الحقاوي لي عندو عشرين درهم ليس بفقير ألا ينطبق هذا المثل على نوابكم فإنهم يتقاضون الآلاف عشرون درهم في الشهر زيادة على النهب والسرقة وتمرير الصفقات العمومية المشبوهة والله انكم لتتاجرون باعراض الناس وتضحكون عليهم كما يقول المثل تبيعو القرد أو ضحكوا علامن شراه الله يأخد فيكم الحق
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13
8 - محمد الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:27
صوت لحزب العدالة والتنمية وكنت أنتظر منهم الشيء الكثير لكن خاب ظني
يبرر موقفه بأن هناك نواب سابقين يعيشون في ظروف صعبة..
أما من أصولهم لتلك المناصب فلا يتذكرهم الا عندما تقترب الإنتخابات
صدق من قالو عنكم أنكم تجار الذين
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12
9 - بوزنيقة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:28
نواب الأمة لا شغل ولا مشغلة لهم الا المعاشات يخبو طيلة الولاية ويكفرون في التقاعد لا حول ولا قوة لا بالله
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6
10 - حاميدو الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:29
بقاو فيه مسكين دوك لبرلمانيين الفقراء....وهادي هي الانسانية....أسي حنا ماشي غير كنطالبو بتصفية معاشات البرلمانيين حنا بغينا تسدو داك البرلمان راه ما عندنا ما نديرو بيه.
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0
11 - البيضاوي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:29
وماذا ياسي الأزمي عن مءات الاَلاف من الفقراء المسنين المغاربة في المدن والقرى الذين لا يجدوا حتى من يعطيهم 50 درهم التقاعد في الشهر ؟
لماذا لم تفكر فيهم..
اما اولاءك البرلمانيين فلهم وظائف اخرى ومنهم حتى من له ممتلكات!

كيف يفكر هذا الحزب الاسلامي الدي اقهر القدرة الشراءية للمواطنين بسياسته اللا شعبية والتفقيرية..
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12 - khalil الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:29
المعروف في الدول العالم عندما ينتهي من المهم البرلمانية أو وزارية يتقاضون راتب ستة أشهر حينا يعود إلى عمله الأصلي ام انتم لا تستحيون من أنفسكم
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13 - المحجوب الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:29
البيجيدي خسر عدد كبير من أتباعه الاشهر الماضية، عائلتي وجيراني كلهم صوتوا على هذا الحزب ولكن الآن كلهم ندموا على ذلك، حزب وعدنا بالكثير ولكن لم يفي بأي شيء يذكر.
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14 - مستضعف في الأرض الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:30
"و من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة" صدق الله العظيم. اللهم فاشهد
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15 - محمد جلال الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:31
اللهم إن هذا لمنكر،أتظنون أن المغاربة أغبياء بتفاهاتكم هذه الذي تقولون أن بعض النواب فقراء،نعم فقراء في القناعة لأن النواب قبل أن يأخذوا التزكية من طرف الدكاكين السياسية يجب أن يكونوا من الأعيان والأغنياء الذين يدفعون المال ويقيمون الولائم من غرض الفوز بالمقعد البرلماني.
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16 - beny abd الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:31
Oh quelle magoulle non et oui c'est sa le PJD l'hesitation et bla bla
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17 - dahan الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:31
ماذا يقول الإنسان البسيط الذي بالكاد يوفر رزق يومه....والذي لا يكسب شيئا إلا من المحسنين...هذا معاش البرلمانيين.....فأين معاش الفقراء والمساكين والعاطلين..؟حسبنا الله ونعم الوكيل أيها المنافقون.
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18 - المطلب الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:33
طبعا في الاول كانت مطالب تجار الدين للاستهلاك ولدغدغة العواطف والان افتضخ امرهم ولا زالوا يتكلمون. للاسف من يسير بالمغرب الى الهاوية في الحقيقة هم العياشة واتباع الاحزاب الانتهازية.مفضوحون ومعروفون لكن للاسف لا زال من يتبع الجهة الغالبة و من يدافع عنهم طمعا في الفتاث .
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19 - نورالدين الزاهير الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:35
خاب ظننا في حزب العدالة والتنمية (المغربي طبعا)لا قيم لا اخلاق لا عهود اخلفوا الموعد مع كل القيم الإنسانية والاجتماعية. فالبقاء تحت يافطة الحزب لا يشرفنا.
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20 - الحزين على الوطن الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:35
وهل الموظفون الذين سرق تقاعدهم، وجمدت أجورهم، وتم سبهم وتهديدهم صمن "المقاطعين"، وضربت قدرتهم الشرائية، أغنياء ؟
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21 - حزب من درجة منافق الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:35
لم أرى قط في حياتي حزبا حربائيا مثل حزل العدالة والتنمية لديه قدرة عجيبة على تبرير كل شئ ...برر انقلابه على نتائج اقتراع أكتوبر بمبرر استمرار الإصلاح ...برر موقفه من عفا الله عما سلف بمبرر عدم إثارة الفتنة وهروب رؤس الأموال ...برر موقفه من التراجع عن تصفية صندوق معاشات البرلمانين بكونه هناك برلمانين فقراء ...علاه فين طالبتوا بتصفية هاد الصندوق مكنتوش عارفين بأن هناك برلمانين سابقين فقراء ...واش كطنزو علينا ...أكبر خديعة تعرض لها الشعب المغربي المسكين ومنهم هذا العبد الضعيف أنه صوت على هذا الحزب الحربائي المنافق الذي لديه قدرة عجيبة على تبرير كل شئ تقريبا كل شئ .....الله ياخد فيكم الحق
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22 - انا فقير ودرهام يومي… . الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:35
اعود بالله من الشيطان الرجيم . وغير هوما كا يتسيفو . منين خرج هدا . باسم الله الرحمان الرحيم . فقر النواب واش نقولو لحازق لي مالقي عشاه . وضحكو كيف بغيتو .
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23 - مغربي حر الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 23:36
هذا تهكم واستخفاف واحتقار للشعب...جل النواب السابقين من الطبقة البورجوازية.. معظمهم اشترى اصوات الكادحين والفقراء والارامل والمعاقين للوصول الى قبة البرلمان للتهرب من الضريبة او لنقل الاعفاء منها ولقضاء مارب ومصالح هم ادرى بها...نحن الشعب نرفض التلاعب باموال الشعب...هناك من هم اولى
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