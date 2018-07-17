24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:40
|06:25
|13:39
|17:19
|20:43
|22:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوتين وترامب يدينان التحقيق الأمريكي في تدخل روسيا بالانتخابات
- لعب بلاستيكية "مسرطنة" تغزو شواطئ البيضاء
- مهنيون يشجبون "إرهاب البحار" بسواحل الجبهة
- متميزون في الباك بالبيضاء
- الدرك يحجز عشرات الدراجات النارية بآيت باها
شبكة مغربية تحذر من مستحضرات تجميل ومُكملات غذائية رياضية (5.00)
كوكاس يشرّح سوق السياسة .. مروضو قرود ونصّابون و"حلايقية" (5.00)
ولد السالك: موريتانيا تتطلع لرؤية الملك .. والصحراء "حجر عثرة" (5.00)
- هيرفي رونار: لن أترك تدريب "أسود الأطلس" احتراما لكل المغاربة - (126)
- "كن رجلا" حملة لرفض المغربيات ارتداء "البيكيني" - (82)
- الرباط تستبشر بالاتفاق الفلاحي لفك أزمة الصيد البحري مع أوروبا - (55)
- تدابير الوقاية تستنفر جمعيات المستهلك لمواجهة تعفنات أضاحي العيد - (48)
- شرطي يضع حدا لحياته باستعمال السلاح الوظيفي - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأزمي ينسب تراجع "البيجيدي" عن تصفية المعاشات إلى "فقر النواب"
بعدما انقلب رأسا على عقب على موقف المطالب بتصفية معاشات النواب واضطراره لسحب مقترح قانون في الموضوع تمت برمجته اليوم في لجنة المالية بمجلس النواب، قدم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، مبررات جعلت فريقه يتراجع عن موقفه السابق.
ووجد رئيس فريق العدالة والتنمية نفسه في موقف حرج عندما أثار أكثر من نائب من فريقه خرق لجنة المالية للنظام الداخلي لمجلس النواب، وخصوصا أن مقترح قانون مماثلا مطروح للنقاش في لجنة المالية بمجلس المستشارين.
الأزمي الإدريسي، الذي اعترف بأن حزبه وفريقه يوجدان في حرج كبير بسبب معاشات النواب التي اتخذ فيها موقف بالتصفية قبل أن ينقلب عليها وينخرط في تمكين النواب من المعاشات، قدّم مبررات وصفت بالمضحكة، رابطا تغير موقف فريقه بالحالة الصعبة التي يمر منها نواب سابقون.
وقال رئيس فريق العدالة والتنمية، في محاولة منه لكسب تعاطف النواب الآخرين الرافضين لإصلاح المعاشات، "قدمت لنا أسماء برلمانيين سابقين وطنيين غادي يصبحو في حالة عسيرة"، مضيفا أن فريقه "متمسك بالتوافق والإجماع؛ ولكن إذا جد جديد سيكون لنا موقف آخر".
من جهة ثانية، سجل الأزمي الإدريسي أن "البرلمان عليه القصف من كل جانب، لذلك نحن في حرج في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن مطالبه بالتصفية جاءت بعد غياب التوافق بين النواب حول مقترح موحد.
"كل واحد خصو يورك على راسو لأن برلمانات العالم تعرف هيبة برلمانية وتمثيلية وطنية لكن حنا جفافات اللي واحد كيحسب 32 ألف و3500 والضغوطات النفسية والاجتماعية والحزبية التي يتعرض لها النواب"، يقول الأزمي الإدريسي في محاولاته لكسب التعاطف، ليخلص إلى أن أعضاء فريقه "ملتزمون بالتوقيع لصالح مقترح استفادة النواب من المعاشات".
إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، يرى أنه في حالة تصفية المعاشات فإن من ساهموا ولم يستفيدوا سيتم إرجاع اشتراكاتهم ناقصة بسبب التضخم، موضحا أن الإصلاح الذي وقع عليه فريقه بمعية باقي فرق المجلس فيه إنصاف للفئات التي ساهمت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
والله العظيم راه الطنز
يبرر موقفه بأن هناك نواب سابقين يعيشون في ظروف صعبة..
أما من أصولهم لتلك المناصب فلا يتذكرهم الا عندما تقترب الإنتخابات
صدق من قالو عنكم أنكم تجار الذين
لماذا لم تفكر فيهم..
اما اولاءك البرلمانيين فلهم وظائف اخرى ومنهم حتى من له ممتلكات!
كيف يفكر هذا الحزب الاسلامي الدي اقهر القدرة الشراءية للمواطنين بسياسته اللا شعبية والتفقيرية..