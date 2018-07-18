ساجد يشيد بالعلاقات الجيدة بين المغرب وتنزانيا

هسبريس من الرباط

أشاد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بالعلاقات الجيدة التي تجمع المغرب وتنزانيا مبرزا استعداد وزارته لتدعيم علاقات التعاون بينهما، خلال زيارة عمل يقوم بها جوب يندوكاي، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا الاتحادية، للمغرب.

كما ذكّر ساجد بالزيارة الرسمية للملك محمد السادس لتنزانيا خلال شهر دجنبر 2017، والتي توجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات؛ ومن بينها اتفاقية التعاون في المجال السياحي، وكذلك الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني.

وأعرب المسؤول الحكومي المغربي، بمناسبة هذه الزيارة، عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم التقني لفائدة الأطر التنزانية في مجال التكوين الفندقي والسياحي.

كما قدم الوزير أهم المرتكزات التي اعتمدتها الوزارة في النهوض بالقطاع السياحي، موضحا أن إدماج قطاعات السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي "كان له الأثر الإيجابي في تطوير منظومة السياحة".

كما أبلغ ساجد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا الاتحادية استعدادَه لاستقبال وزير السياحة التنزاني بالمغرب، من أجل دراسة أوجه التعاون بين البلدين في المجال السياحي.

من جهته، تطرق جوب يندوكاي إلى علاقات المغرب وتنزانيا كنموذج ناجح في المجال الاقتصادي، معبرا عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المغربية في مجال النقل الجوي والمنشآت المطارية والسياحية.

كما أشاد الطرفان، في ختام اللقاء، بالمستوى الرفيع الذي تعرفه هذه العلاقات، مؤكدين دعمها ومواصلة العمل من أجل تطويرها والدفع بها إلى مستوى أفضل.