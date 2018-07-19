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الرئيسية | سياسة | العثماني يرفع شعار "الإنصات" للتفاعل مع هموم وهواجس الشباب

العثماني يرفع شعار "الإنصات" للتفاعل مع هموم وهواجس الشباب

العثماني يرفع شعار "الإنصات" للتفاعل مع هموم وهواجس الشباب
آسية العمراني* (صور: منير محيمدات)
الخميس 19 يوليوز 2018 - 01:00

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن من أولويات البرنامج الحكومي "إعطاء اهتمام كبير لقضايا الشباب، من خلال التعليم والتشغيل، والصحة والإدماج الاجتماعي وغيرها من البرامج التي نحاول يوميا أن نتّبعها".

وأضاف العثماني، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي، الذي نظمه منتدى الزهراء للمرأة المغربية بشراكة مع جهة الرباط سلا القنيطرة، حول "الشباب والمشاركة في صناعة القرار"، أن "الملتقى يهدفُ إلى ملامسة هواجس وهموم الشباب، ونحن واعون بأهمية الشباب في المغرب، من الناحية العددية ومن ناحية الدور والتأثير ومن حيث الحاجيات في المستقبل، ومن حيث الخصاص الذي يوجد على مستوى التعليم والشغل وعلى مستويات أخرى، وأنا جئت لأنصت لهذه الهموم والهواجس".

وأوضح رئيس الحكومة، أمام المشاركين في الملتقى الجهوي، أمس بالرباط، أن الإشكالات المرتبطة بالتعليم لا يمكن أن تُحَل بقرارات آنية؛ ولكن باستراتيجيات، أي برامج على مدى سنوات طويلة، إلى أن نصل إلى الهدف.

ولم يفوت العثماني الفرصة للتذكير بحكومة "الإنصات والإنجاز" التي يرأسها، بالقول "شعارُنا هو الإنصات والإنجاز، لأن أي فاعل عمومي يحتاج إلى الإنصات، وأول ما في الديمقراطية التشاركية الإنصات، وإذا لم يكن الإنصات لا يمكن لنا أن نتفاهم.. وكحكومة يجبُ أن ننصت أولا لمعاناة الشباب ومطالبهم وانتظاراتهم ثم لمقترحات الحلول، ونبحث عن الحلول".

ودعا رئيس الحكومة كل الفاعلين في الحقل المدني إلى وضع كل الأسئلة المتعلقة بالمجتمع المدني والشباب على المسؤولين العموميين والفاعلين في المجتمع، مضيفا "لنصوغ الأجوبة عن طريق الإنصات والتفاعل".

من جهتها، اعتبرت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن الشباب هو رأسمال حقيقي وثروة هائلة لا تُقدر بثمن، وينبغي الإجابة عن سؤال إدماج الشباب وإشراكه لكي يحظى بالأهمية والأولوية.

وعن أهداف الملتقى الجهوي، أضافت البقالي، في تصريح لهسبريس، "نهدف إلى تكوين وتأهيل الفعاليات الجمعوية، وأن نجعل من الشباب شريكا ومنخرطا في الحياة الجمعوية وفي كل المشاريع. كما نتوخى تسليط الضوء على مشاركة الشباب في صناعة القرار، والآفاق المفتوحة لهم ليكونوا فاعلين، وماذا أعد المسؤولين لهؤلاء الشباب لكي يستوعبوهم ويأخذوا بعين الاعتبار مؤهلاتهم وطاقاتهم".

وشدّدت رئيسة منتدى الزهراء على أنه من الضروري الإسراع بإخراج السياسات المندمجة للشباب، بالقول: "ننتظر منذ مدة سياسة مندمجة للشباب، التي لم ترَ النور، وقصدُنا وراء هذا النقاش هو نطالب بتسريع إخراج هذه السياسات، وكذلك أن نقف على واقع السياسات القطاعية المختلفة وكيف تتفاعل مع الشباب". وهذا الملتقى، تعتبرُ المتحدثة، فرصة تقييم السياسيات العمومية مع وزراء ومسؤولين لنعرف إلى أي حد متطلباتهم مأخوذة بعين الاعتبار".

وتفاعلا مع مداخلات الفاعلين الأولى، أكد أغلب المشاركين الشباب على ضرورة استرجاع الثقة "المفقودة" بين الشباب والمسؤولين، بالتركيز على إشكالية عزوف الشباب على المشاركة السياسية، وهدر الكرامة وهامش التعبير والحريات.

*صحفية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - امين امين الخميس 19 يوليوز 2018 - 01:33
دائما نسمع من حكومات المخترمة ليس المحترمة تلك الاسطوانة : لا نستطيع معالجة المشاكل في اشهر معدودة و نسمع منها كذلك : هناك من يخدم احندات خارجية ؛ منذ أزيد من 10 سنوات ولا يوجد تغيير ولا سيكون اي تغيير .الله ياخذ الحق فيكم
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2 - الحلم يضيع الخميس 19 يوليوز 2018 - 01:45
الإقلاع لا يحتاج إلى برامج طويلة الأمد واستراتيجيات كما يقول السيد العثماني. بل إلى إرادة و روح وطنية حقيقية بعيدا عن الصراعات والدساءس السياسية و النهب و المصالح الشخصية
للأسف كل يوم يفقد المغرب مزيدا من ولاء مواطنيه لبلده حتى من الجيل القديم مثلي أنا الذين كنا نصدح بالوطنية دائما ولا نعرف غير الولاء لبلدنا المغرب. لكن غياب الوطنية عند السياسيين وانكبابهم على ملء جيوبهم جعل الحلم يتحول إلى كابوس و لم نرى أي تقدم حقيقي و اضعنا عشرات الاف الفرص لكي نكون منارة شمال أفريقيا والزعيم الإقليمي الأول بسنوات ضوئية عن أقرب المنافسين.
انقذوا البلاد قبل فوات الأوان. أنقذوا حلم المغرب منارة الحضارة والديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا فلم يبقى من الحلم إلا الأطلال
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3 - Abidineramzi الخميس 19 يوليوز 2018 - 01:55
Excusez ,mr, arretez de nous vendre des rêves,les solutions de la jeunesse, ne tombe pas du ciel, il faut d abord penser jeune, vivre jeune, donc quelqu un qui est bieux et qui pense vieux n a rien a donner u.
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4 - متى سيكون.العمل.؟ الخميس 19 يوليوز 2018 - 02:21
الآن عرفنا السكوت الطويل الذي نهجه السيد رئيس الحكومة . لأنه سمى حكومته بحكومة الإنصات . وليس الكلام .
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