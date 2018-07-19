"المونديال" يصادم رئيس جماعة المحمدية والعامل

هسبريس- عبد الإله شبل

دخل حسن عنترة، رئيس جماعة المحمدية "اللامنتمي" بعد حل حزب العدالة والتنمية بالمدينة، في صراع حاد مع علي سالم الشكاف، عامل الإقليم، بلغ حد التراشق وتبادل للرسائل المكتوبة والمشفرة.

ففي الوقت الذي وجه عامل الإقليم رسالة إلى رئيس الجماعة يطلب منه موافاته بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه بشأن وضعية المجلس وانعكاساتها السلبية، على حد تعبيره، على تحقيق متطلبات الساكنة وتنمية المدينة، رد المسؤول الجماعي بقوة، متهما ممثل وزارة الداخلية بعدم حياده ومساندته لبعض الأطراف الحزبية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي الذي كان ينتمي إليه قبل ولوجه "أم الوزارات" إلى جانب محاباته لأحزاب أخرى توجد بالمعارضة.

ووجد عامل الإقليم، حسب معلومات حصلت عليها جريدة هسبريس، نفسه في "حيص بيص"، إثر استفساره لرئيس الجماعة حول "التغيب الدائم عن الجماعة وعدم مسايرة استقبال المواطنين؛ وهو ما يجعل المرتفقين يتوجهون إلى مصالح العمالة قصد تقديم شكاياتهم".

وحسب ما علمته الجريدة، فإن رئيس الجماعة واجه عامل الإقليم بجرأة غير معهودة، إذ خاطبه في جوابه بأن "المنتخب لا يخضع لتوقيع أوراق الحضور والغياب"، متسائلا عن مدى توفر العامل على أدلة للغياب وعدم استقبال المواطنين.

واتهم حسن عنترة، الذي تخلى عنه حزبه، عامل الإقليم برفض استقباله لمناقشة قضايا المدينة وانتظارات الساكنة، بالرغم من توجيهه العديد من الطلبات في هذا السياق، مشيرا إلى أن دستور المملكة في فصله الـ145 ينص على أن العمال من مسؤولياتهم مساعدة رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.

ومن أبرز النقط التي أثارها عامل الإقليم سالم الشكاف، والتي جرت عليه انتقادا كبيرا من لدن عدد من المنتخبين، حديثه عن تسجيل حالة استياء لدى الساكنة والمرتفقين الذين يحلون بالجماعة بعد سفر الرئيس وبعض نوابه إلى روسيا لمواكبة مباراة المنتخب المغربي في كأس العالم؛ وهو ما تسبب، حسبه، في تعطيل مصالح الجماعة.

وحسب ما أكدته مصادر موثوقة لهسبريس، فإن رئيس الجماعة طالب العامل بموافاته بتقرير عن نتائج التقييم الذي ارتكز عليه لإقرار هذا الادعاء.

وأوضحت مصادرنا، دائما، أن "وازع الوطنية والمواطنة والإيمان بكون الفريق الوطني سفير المغرب في المحافل الدولية"، كان وراء سفر الرئيس.

واتهم عامل المحمدية رئيس الجماعة، في مراسلة موجهة إليه في الثاني من الشهر الجاري، اطلعت هسبريس عليها، بعدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لإعداد برنامج عمل الجماعة؛ وهو ما أدى إلى عدم تشخيص الحاجيات والأولويات لغاية خلق مشاريع مهمة تسهم في تنمية المدينة وتحسين مستواها في كافة المجالات.

رد رئيس الجماعة حمل، حسب معطيات الجريدة، ردا مبطنا للعامل، حيث أكد أن هذا الأخير من يملك سلطة التنسيق مع المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية، خاصة أن مكتب الدراسات المكلف بإعداد المخطط التنموي لم يتمكن من فرض تجاوب المصالح المذكورة، لافتا إلى أن وزارة الداخلية عملت على مواكبة عدد من الجماعات بالتدريج لإعداد المخطط دون أن توجه إليها اتهاما بالتقصير.

وأكدت مصادر من داخل المجلس الجماعي أنه بالرغم من الاستفسارات التي وجهها الرجل الأول بالإقليم، حول اختلالات في التدبير، إلا أنه لم يتم تسجيل أي نقطة تتعلق باختلاس أو تبذير أموال عمومية.

ولمّح حسن عنترة، على صدر صفحته بالفايسبوك، إلى كون عامل الإقليم يساند أطرافا سياسية، وعلى رأسها حزبه السابق الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، اللذان يطمحان إلى الإطاحة بالرئيس، حيث دبَّج مجموعة من التدوينات التي تتهم المسؤول الأول بالإقليم بعدم حياده كسلطة وصية.