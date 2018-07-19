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الرئيسية | سياسة | بعد جدل حاد .. غياب التوافق يؤجل حسم مصير معاشات البرلمانيين

بعد جدل حاد .. غياب التوافق يؤجل حسم مصير معاشات البرلمانيين

بعد جدل حاد .. غياب التوافق يؤجل حسم مصير معاشات البرلمانيين
هسبريس - يوسف لخضر (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:00

أجّلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً كان مقرراً اليوم الخميس للحسم في مصير معاشات البرلمانيين؛ وسط خلاف حاد بين داعم لإصلاح هذه المعاشات وبين رافض لها ومطالب بإلغائها.

وكان مقرراً أن تعقد اللجنة اجتماعها منتصف هذا اليوم، لكن تم تأجيله إلى موعد لاحق دون تحديده ودون ذكر أسباب التأجيل؛ وذلك بعدما لم تتوصل لجنة تقنية مكلفة بصياغة مقترح قانون إلى حل توافقي.

وخلق هذا الموضوع ضجة كبيرة في اجتماع أمس الذي استمر لساعات طويلة بسبب عرض ثلاثة قوانين، الأول من طرف الأغلبية الحكومية وحزب الاستقلال، ويدعو إلى إصلاح النظام وإنقاذه من الإفلاس. والثاني تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية، ويطالب بتصفية المعاشات. والمقترح الثالث قدمته طرف فدرالية اليسار الديمقراطي، ويقضي بحذف النظام.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على ثاني أكبر فريق برلماني في مجلس النواب، فيطالب بإلغاء مساهمة الدولة في الاشتراكات الشهرية لمعاشات البرلمانين، ورفع واجب الاشتراك الشهري، وخفض المعاش إلى 2500 درهم.

ورغم أن الأغلبية، مدعومةً بفريق حزب الاستقلال، بإمكانها تمرير مقترحها لإصلاح معاشات البرلمانيين، إلا أن لديها رغبة لكي يكون المقترح توافقياً، أي أن تتحمل مسؤوليته جميع الفرق من الأغلبية والمعارضة، كما أن هناك تخوفاً من توجه الأصالة والمعاصرة إلى الطعن لدى المحكمة الدستورية من باب عدم رجعية القوانين.

ويتلقى البرلمانيون في الغرفتين تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشاتهم؛ إذ يحصلون على 5000 درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر لخمس سنوات.

وقد لقي موضوع معاشات البرلمانيين مواكبةً من طرف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الفكرة السائدة تؤيد إلغاء المعاش لأن الصفة البرلمانية ليست وظيفة لكي يتلقى صاحبها معاشاً مباشرة بعد انتهاء مهمته الانتدابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - موظف مقهور الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:15
عندكم باش تزيدو فلوس المعاشات و ما عندكمش فلوس باش تزيدو لموظف صاحب السلم 6 أجرته لا تتعدى 2900 درهم و الملتزم بالادارة و الوقت و العمل فجماعات.. الله ياخوذ فيكم الحق
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13
2 - rodéo الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:17
هل هناك شخص يمتهن البرلمان حتى يصرف له معاش ؟؟؟؟ لماذا لا يحصل هذا سوى في المغرب ؟؟؟؟
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13
3 - beny abd الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:20
Pas de pension pour des gents qui travaille 5 ans sans travail en general. C'est innoui de toucher cette somme alors que ces parlementaires exercent d'autres metieers luuctratifs bravo il faut agir.
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6
4 - taliouine الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:20
il ont pas le droit en plus il meritent pas
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6
5 - ولد الشعب الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:21
وقع لهم ما وقع للص الدي هم بتنفيد مخطط لصرقه منزل شخص فقير وفي اخر لحضه صحى ضميره
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5
6 - مصطفى كاراطيكا الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:24
الشعب المغربي بكل مكوناته واطيافه يرفض رفضاً قطعا معاشات نوام الامة و ديك المعاشات الفقير بيها أولى
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10
7 - مومو الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:26
و كأن تمثيل الشعب اصبحت وضيفة و رغم دلك فﻻ توجد وظيفة في العالم تمنح تقاعد لمذة خمس سنوات يقضيها صاحبها فيها و لو كانت من أخطر ااوضائف في العالم .عدا إن كان لص محترف في خدمة الدولة!
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8 - فلاح الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:26
أودي غير زيد الشحم على ظهر لمعلوف
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9 - مغربي من المهجر الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:27
هذه هي المناسبة بالنسبة للبام بش ما يمضيوش على هذا الاتفاق . ان فعلوا هذا فانا على يقين بان الحزب سوف يكسب تعاطف الشعب . فرصة لا يجب ان تضيع .
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10 - تهافت التهافت الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:28
جدل "حاد" مفتعل يعكس التهافت على المزيد من مكاسب الريع !!!.
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5
11 - مغربية الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:29
كاريكاتور جد معبر. .تحية لبوعلي على روعة إبداعه
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12 - مواطن غيور الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:29
انها مجرد تمثيلية هزلبة ومن المؤكد انهم في آخر المطاف سيمررون القوانين التي تخدم مصالحهم الشخصية من الواجب اجراء استفتاء شعبي في مثل هذه ااامور
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6
13 - مواطن يحب الخير لوطنه الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:30
واش مكانش اللي يتقا الله افهاد لبلاد راه احرام هاد المنكر الي راكم الديروه افهاد الوطن ،
واش اعيباد الله ليس فيكم رجل رشيد يوقف هاد المهزلة ،راه هاد المعاش حرام مطلق،
ادا مدام ان هاد المعاش كل المواطنين كا ايقولو احرام هاد الشي اللي راكم باغيين اوهاد النواب امعولين على الحرام ،يعني واش باقي تنتاضرو راه هادا باين اوعولو اعليه يكلو ضد الشعب فين حرا الي مغبور،
اهنا نطلبو من دوي العقول والنبات الحسنة باش يطالبو ابحل هاد البرلمان بغرفتيه وانجيبو ناس اخرين باغيين الخير الهاد الوطن،
لا تنحازي هسبرس انشري من فضلك
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5
14 - ديرو قرعة الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:30
ههه زوينة هادي كلشي كيجر كتلعبوا علينا الديس ديرو قرعة غدجي فيكم المواطن يخلص من جيبوا
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15 - زبير الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:31
كتحلو المشاكل ديالكوم. حلال عليكم حرام علينا
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16 - pere الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:31
البرلماني يتقاضى اتناء ولايته
وعند انتهاء الولاية لا يبقى له اي مبرر ليتقاضى اجرا
لنفكر جميعا في. خريجي المعاهد والجامعا اللدين هم في امس الحاجة ااى ااوضاءف وبالتالي الى هده الاموال
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17 - حميدة الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:31
نلتمس من الصحافة المواكبة لأشغال البرلمان إظهار الفاسدين المتشبتين بمنح التقاعد لهم ليعرفهم الشعب المغربي على حقيقتهم ومعاقبتهم مستقبلا.
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18 - منير التولالي الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:32
تعرض صندوق التقاعد للإختلاس .
جاء بنكيران فقال للمختلس عفا الله عما سلف و الوزارة تجب ما قبلها .
ثم قام بزيادة الإقتطاعات و رفع سن التقاعد ..
أي أنه عاقب الضحية .
ثم جاء نوابه للمصادقة على معاشاتهم من الإقتطاعات الجديدة .

فهم تحماق !!!!!!

أناس أفنوا عمرهم و خرجوا بتقاعد لا يكفي حتى لفواتير الماء و الكهرباء .
و نوام ناموا لخمس سنوات يطلبون تقاعدا بالملايين .

ما زال ما نسينا ديال 5 أشهر دلبلوكاج لي تخلصتوا فيها .
جايين تنوبوا على جيبكوم !!!!!!!

بناقص من هاذ البرلمان .
أو شتوا مايجيكوم مليح ..ديروا مباراة و ردوها وظيفة عمومية .
هاذ البلاد ماعرفتش فين باغيين توصلوها .
كل عصابة كاضرب على عرامها .
و بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزااااااااااااااااااااااف .
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19 - مغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 14:33
40سنة في العمل الشاق بمعاش قدره 4300 درهم و خمس سنوات نوم و مصالح و تملص من الضرائب و شراء الاراضي القريبة من المدار الحضري بالتمن القروي و بيعها فيما بعد بالملايين و دلك بصفته برلماني يرعى مصالحه و مصالح عائلته اولا و اجر شهري ب 4 ملايين ناهيك عن الفنادق و تخفيضات في الطائرة و القطارات درجة اولى و بونات البنزين و في الاخير معاش قدره 5000 درهم .
اريد ان اصبح برلماني لما لا
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