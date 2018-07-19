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كُتّاب وآراء
بعد جدل حاد .. غياب التوافق يؤجل حسم مصير معاشات البرلمانيين
أجّلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً كان مقرراً اليوم الخميس للحسم في مصير معاشات البرلمانيين؛ وسط خلاف حاد بين داعم لإصلاح هذه المعاشات وبين رافض لها ومطالب بإلغائها.
وكان مقرراً أن تعقد اللجنة اجتماعها منتصف هذا اليوم، لكن تم تأجيله إلى موعد لاحق دون تحديده ودون ذكر أسباب التأجيل؛ وذلك بعدما لم تتوصل لجنة تقنية مكلفة بصياغة مقترح قانون إلى حل توافقي.
وخلق هذا الموضوع ضجة كبيرة في اجتماع أمس الذي استمر لساعات طويلة بسبب عرض ثلاثة قوانين، الأول من طرف الأغلبية الحكومية وحزب الاستقلال، ويدعو إلى إصلاح النظام وإنقاذه من الإفلاس. والثاني تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية، ويطالب بتصفية المعاشات. والمقترح الثالث قدمته طرف فدرالية اليسار الديمقراطي، ويقضي بحذف النظام.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على ثاني أكبر فريق برلماني في مجلس النواب، فيطالب بإلغاء مساهمة الدولة في الاشتراكات الشهرية لمعاشات البرلمانين، ورفع واجب الاشتراك الشهري، وخفض المعاش إلى 2500 درهم.
ورغم أن الأغلبية، مدعومةً بفريق حزب الاستقلال، بإمكانها تمرير مقترحها لإصلاح معاشات البرلمانيين، إلا أن لديها رغبة لكي يكون المقترح توافقياً، أي أن تتحمل مسؤوليته جميع الفرق من الأغلبية والمعارضة، كما أن هناك تخوفاً من توجه الأصالة والمعاصرة إلى الطعن لدى المحكمة الدستورية من باب عدم رجعية القوانين.
ويتلقى البرلمانيون في الغرفتين تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشاتهم؛ إذ يحصلون على 5000 درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر لخمس سنوات.
وقد لقي موضوع معاشات البرلمانيين مواكبةً من طرف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الفكرة السائدة تؤيد إلغاء المعاش لأن الصفة البرلمانية ليست وظيفة لكي يتلقى صاحبها معاشاً مباشرة بعد انتهاء مهمته الانتدابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
واش اعيباد الله ليس فيكم رجل رشيد يوقف هاد المهزلة ،راه هاد المعاش حرام مطلق،
ادا مدام ان هاد المعاش كل المواطنين كا ايقولو احرام هاد الشي اللي راكم باغيين اوهاد النواب امعولين على الحرام ،يعني واش باقي تنتاضرو راه هادا باين اوعولو اعليه يكلو ضد الشعب فين حرا الي مغبور،
اهنا نطلبو من دوي العقول والنبات الحسنة باش يطالبو ابحل هاد البرلمان بغرفتيه وانجيبو ناس اخرين باغيين الخير الهاد الوطن،
لا تنحازي هسبرس انشري من فضلك
وعند انتهاء الولاية لا يبقى له اي مبرر ليتقاضى اجرا
لنفكر جميعا في. خريجي المعاهد والجامعا اللدين هم في امس الحاجة ااى ااوضاءف وبالتالي الى هده الاموال
جاء بنكيران فقال للمختلس عفا الله عما سلف و الوزارة تجب ما قبلها .
ثم قام بزيادة الإقتطاعات و رفع سن التقاعد ..
أي أنه عاقب الضحية .
ثم جاء نوابه للمصادقة على معاشاتهم من الإقتطاعات الجديدة .
فهم تحماق !!!!!!
أناس أفنوا عمرهم و خرجوا بتقاعد لا يكفي حتى لفواتير الماء و الكهرباء .
و نوام ناموا لخمس سنوات يطلبون تقاعدا بالملايين .
ما زال ما نسينا ديال 5 أشهر دلبلوكاج لي تخلصتوا فيها .
جايين تنوبوا على جيبكوم !!!!!!!
بناقص من هاذ البرلمان .
أو شتوا مايجيكوم مليح ..ديروا مباراة و ردوها وظيفة عمومية .
هاذ البلاد ماعرفتش فين باغيين توصلوها .
كل عصابة كاضرب على عرامها .
و بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزااااااااااااااااااااااف .
اريد ان اصبح برلماني لما لا