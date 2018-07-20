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كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بالتعليم العالي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعيين كل من فريد الهبيل في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة؛ وأحمد بلقاضي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر بأكادير، وعبد اللطيف لقنيفلي في منصب عميد الكلية متعددة التخصصات بتارودانت، جامعة ابن زهر.