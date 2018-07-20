24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4306:2713:3917:1920:4122:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مكتب الصرف يصدر تعليمات تنظم "الصرف اليدوي" (5.00)

  2. "الباطرونا" تطالب بإدماج "العمل عبر الانترنت" في القطاع المهيكل (5.00)

  3. الأمم المتحدة تصنف الضيعات المغربية رابع مصدّر للطماطم بالعالم (5.00)

  4. التنافس يشعل "حرب أسعار الأنترنيت والهاتف" بين شركات الاتصالات (5.00)

  5. هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بالتعليم العالي

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بالتعليم العالي

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بالتعليم العالي
هسبريس - و.م .ع
الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:27

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعيين كل من فريد الهبيل في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة؛ وأحمد بلقاضي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر بأكادير، وعبد اللطيف لقنيفلي في منصب عميد الكلية متعددة التخصصات بتارودانت، جامعة ابن زهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مراقب الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:39
شداتكم الرعدة وما عينتوش رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط...هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - سعيد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 00:04
لا أعرف ماهي المعايير التي تم اعتمادها في تشكيل عناصر هذا المجلس وماهي انجازات هذا المجلس باستتناء التقارير التي يرفعها من حين الى أخر تنطلق من تشخيص للوضع دون تقديم اية حلول لمعالجة المشاكل التي تعج بها المنظومة والتي يعرفها القاصي والداني. فعناصر هذا المجلس والتي اتت اليه نتيجة للترضيات والولاءات المعتمدة عموما في التعيينات فهذا من الحزب الفولاني وذلك من النقابة الفولانية والاخر من جهة معينة يخدم أجندة معينة وما يهم هؤلاء هو التعويضات السخية فجلهم يشغل مجموعة من المناصب حيث كل منصب يدر عليه مبالغ مهمة فأنى له أن يتفرغ لحل مشاكل التعليم ولكنها اللهطة كما تقول وزيرة اللهطة، لهطة المناصب والتعويضات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.