نيمار: سأواصل التحدي في باريس سان جيرمان

هسبريس ـ إفي

خرج المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صمته ورد على موجة الشائعات حول رحيله المحتمل عن باريس سان جيرمان، للانتقال إلى ريال مدريد، مؤكدا أنه باق مع نادي العاصمة الفرنسية ومذكرا بأنه انضم للفريق الباريسي الصيف الماضي لخوض "تحد جديد".

وفي أول ظهور عام له عقب مونديال "روسيا 2018"، قال نيمار في تصريحات لإذاعة "فوكس سبورت" بمدينة ساو باولو: "لدي عقد مع باريس سان جيرمان؛ انضممت للفريق من أجل مواجهة تحد جديد وتجربة أشياء جديدة وللبحث عن أهداف. لم يتغير أي شيء في رأسي".

وأثناء مشاركته في مزاد خيري نظمه "معهد نيمار" لمساعدة الأطفال المعرضين لمخاطر، أشاد المهاجم البرازيلي برئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، مبرزا "الحب الذي يشعر به من جانب الجماهير الفرنسية"، وأوضح: "إنهم يتكهنون بشكل مبالغ فيه. لقد مللت هذا الأمر، لكن الجميع يعلم مقدار الحب الذي أكنه للرئيس ولهذا البلد وللمشجعين".

الدولي البرازيلي عبر عن تطلعه لتحقيق النجاح والألقاب مع "بي إس جي" الموسم القادم، مبرزا أنه "فريق جيد جدا"، وأبدى سعادته بزملائه الذين يتمتعون بـ"مهارات عالية" وهنأ زميله الفرنسي كيليان مبابي على التتويج بمونديال "روسيا 2018" وأكد أنه تحدث معه كثيرا أثناء البطولة.

وقال نيمار جونيور: "لقد هنأت مبابي باللقب، سنكون سعداء للغاية حين نستقبل بطلا للعالم في الفريق". وعن تعاقد "بي إس ج"ي مع حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، أكد البرازيلي شعوره بـ"الفخر تجاه اللعب مع حارس عظيم، لتاريخه ولشخصه"، وزاد: "بوفون لديه الكثير ليقدمه لنا ونتمنى أن ينقل لنا خبرته".