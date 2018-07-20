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الرئيسية | سياسة | بركة يتهم "البيجيدي" باستهداف الطبقة المتوسطة

بركة يتهم "البيجيدي" باستهداف الطبقة المتوسطة

بركة يتهم "البيجيدي" باستهداف الطبقة المتوسطة
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:20

عاد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المصطف في المعارضة، إلى مهاجمة حكومة سعد الدين العثماني، حيث استغلّ حديثه في لقاء مفتشيات حزب "الميزان" بالدار البيضاء لتوجيه سهام نقده إلى الحكومة، محمّلا إياها مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

ولم يتوقّف بركة عند مهاجمة حكومة العثماني وحدها، بلا هاجم الحكومة السابقة، التي قادها أيضا حزب العدالة والتنمية وكان حزب الاستقلال عضوا فيها في سنتيها الأولى والثانية قبل أن ينحسب منها، متهما إيّاهُما بـ"استهداف الطبقة المتوسطة"، قائلا: "الطبقة المتوسطة خلال الستّ سنوات الأخيرة عانتْ واستُهدفت من طرف الحكومة".

وخصَّ بركة الحيز الأكبر من كلمته للحديث عن وضعية الطبقة المتوسطة في المغرب، داعيا إلى إيلاء عناية خاصة بها، "لأنّها هي صمّام الأمان لاستقرار البلاد، ولأنّنا بتقويتها سنقلص من الفوارق الاجتماعية وتقوية التماسك الاجتماعي في المغرب وخلق فرص الارتقاء الاجتماعي لكل فئات المجتمع".

واعتبر الأمين العام لحزب "الميزان" أنّ المعيار الإحصائي الذي تستند إليه الحكومة لتحديد الطبقة المتوسط معيار خاطئ. وينبني هذا المعيار على أنّ الأسر التي يتراوح دخلها ما بين 4.000 و10.000 درهم تصنف ضمن الطبقة المتوسطة، غير أنّ بركة اعتبر أنّ هذا المعيار غير سليم، "لأنه يعني أن من لديه أكثر من هذا المبلغ يصنف ضمن خانة الميسورين، والحال أنّه ليس كذلك".

بركة تبنّى معيارا آخر لتحديد الطبقة المتوسطة، وهو التعريف الاقتصادي والاجتماعي لهذه الطبقة، قائلا: "الطبقة المتوسطة هي الأسر التي لديها القدرة على الادّخار، وفي المغرب اليوم تضطر 33 في المئة من الأسر إلى الاقتراض باشْ تْكمَّلْ الشهر، والطبقة المتوسطة هي أن تتوفر على سكن لائق، وعلى المعدات الأساسية، مثل السيارة، والخدمات الأساسية كالتطبيب والتعليم... ولتتوفر الأسرة على كل هذه المقومات، ينبغي أن يبدأ دخلها من 8 آلاف درهم على الأقل، إلى 24 ألف درهم".

واستطرد الأمين العام لحزب الاستقلال بأنَّ القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في المغرب تراجعت خلال السنوات الستّ الأخيرة بنسبة 15 إلى 20 في المئة، وعزا ذلك إلى تأثرها بعدّة عوامل، على رأسها حذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، موضحا أن "من لديه سيارة وقطع مسافة ألف كيلومتر في الشهر يؤدّي 750 درهما إضافية بعد عملية رفع الدعم وتحرير الأسعار".

وذهب بركة إلى القول إنّ الطبقة المتوسطة في المغرب "تعيش أزمة حقيقية نتيجة غلاء المعيشة، وتحرير أسعار المحروقات، وارتفاع أسعار الماء والكهرباء، ورسوم الدراسة في مدارس التعليم الخصوصية، وهذا من بين الأسباب التي أدّت إلى مقاطعة منتجات ثلاث شركات، ورسالتها من خلال هذه المقاطعة هي أنها تريد أن تقول إنها لم تعد قادرة على التحمّل، وتريد أن تقول كفى".

من جهة ثانية، قال بركة إنّ النموذج التنموي المغربي لم يفشل، "لكنه يحتاج إلى الانتقال إلى مراحلَ أخرى"، وأردف موضحا: "هناك إنجازات تحققت على مستوى البنية التحتية وتحسين الدخل وغيرها... ولكن المشكل هو أنّ نموذجنا التنموي يحتاج إلى تطوير، لأنه بدأ يضعُف، حيث إن نسبة النمو كانت في حدود 5 في المئة ونزلت الآن إلى 3،7 في المئة، كما أنّ مردودية الاستثمارات في الماضي كانت أقوى، حيث كانت كل 5 في المئة من الاستثمارات تعطي نقطة من النمو الإضافي، بينما نحتاج حاليا إلى 8 في المئة من الاستثمارات للحصول على نقطة واحدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ملاحظ غيور الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:42
كلام فى الصميم ولاحظة صاءبة الطبقة المتوسطة كانت هى المستهدفة فى المغرب حتى لم يتبق فى السلم الاجتماعى سوى طبقة اكلة وطبقة ماكولة ولا شيء بينهما مع الاشارة الى ان الطبقة المتوسطة هى مرتكز التطور والتحول الاجتماعى وباعثة نهضته الى جانب الفءات الشعبية اا كل ومؤكول لا غير
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8
2 - احمد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:56
تللس البركة وااا باركة راه مبقاتش عندنا شي حاجة سميتها الطبقة المتوسطة راه كاي البطقة الفوققق المستغلة مزيان خيراتةالبلاد والطبقة المادحة تتتتحت في الحضيض ولو يكون تيتخلص 6000 درهم راه مبقاش من طبقة متوسطة حسب غلاء المععيشة وظروف التمدرس وتطبيب و غلاء الماء والكرباء والمحروقات... وزيد وزيد...
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3 - مقاطع الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:05
حنا لمدويخ لكنصوتو على أحزاب صعدت بفظل الطبقة الفقيرة لتخدم الطبقة الطبقة البورجوازية
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2
4 - مواطن الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:05
تصور العدالة والتنمية منبن على مرتكزات خاطئة وغير مستمدة من تحليل علمي للواقع المغربي
وتكفي إطلالة سريعة على وثائق هذا الحزب لنستشف بأنه انطلق من مصادرات هشة وشعارات شعبوية استهدفت تحريك العواطف وتهييج الشعب واستغلال نقط ضعفه بإشاعة الشك في كل السياسيين ورجال الدولة فتم وضع الجميع أحزابا وشخصيات في خانة واحدة هي خانة اللصوص والأشرار وصار الحكم معمما بشكل فج وسطحي .
من هنا يظهر غياب تصور شمولي للمجتمع لدى البيجدي وانقسم الناس الى الخيرين الأطهار واللصوص الأشرار.
هذا الأسلوب خلق جوا متوترا وافقد العقل مصداقيته لتحل الشتائم والتهم ولا حول ولا قوة الا بالله.ذ
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4
5 - وليد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:08
حزب الاستقلال من اسباب الفقر والازمات التي يعيشها المواطن المغربي من قطاع صحة وتعليم كارثيين و البطالة والامية التي تنخر المجتمع ولكن ما يقوله السيد كذلك صحيح لان البيجيدي الذي كان يمثل أمل البسطاء في هذه البلاد لم يحقق ويصلح شيأ مع الأسف ولن ابالغ اذا قلت ان البيجيدي ازاد الطينة بلة.
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6 - خويلي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:11
الطبقة المتوسطة هي صمام اي دولة ويجب في المغرب اعادة توزيع التروة والعناية بالطبقة المتوسطة والتي هي عاد الدولة لانها تشتغل وتستهلك ....وبدونها وهو تقريبا ما وصلنا له اليوم ...باي باي التوازن ..تم الانهيار....لا تلعبو بمستقبل بلادنا من فضلكم......رجاءا اعيدو الحساب والتخطيط....
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7 - atis الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:15
اقسم بالله ان مع حكومة عباس الفاسي الطبقة المتوسطة كان من الممكن النهوض بها و تقويتها لكن مع قدوم قدرنا المشؤوم (الضلم و التأخير) غرقنا و غررق المغرب في التهميش وسياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي . حكومة بنكيران و العتماني خانت عهد الله فما بالك بالعهد مع الشعب. المهم الله ياخد فيهم الحق من ولادهم فحياتهم ، كيفما حرقونا فحياتنا
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8 - احماد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:19
من لم يمارس السياسة في السبعينات و الثمانينات لن يعرف هذا الحزب الاخطبوط ، في زمان وزير التعليم العراقي اذا انخرطت في الحزب تحصل على وظيفة في التعليم ووووو
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