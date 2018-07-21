سفير تركيا يصف العلاقات مع الرباط بالاستثنائية

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الجمعة بمقر المجلس، Ethem BarkanÖz سفير تركيا المعتمد بالرباط في إطار زيارة مجاملة وصداقة.

وتمحورت المباحثات بين الجانبين حول سبل الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو مزيد من التعاون والتشاور، بما فيه خدمة مصالحهما المشتركة.

وخلال هذا اللقاء، أشاد رئيس مجلس النواب، حسب بلاغ للغرفة الأولى، بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع المغرب وتركيا، والتي يطبعها الاحترام المتبادل والصداقة المستمرة. وأوضح أن قرار الملك محمد السادس تعيين ممثل له في مراسيم إعادة تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا يبرز متانة وقوة الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين.

وبالمناسبة، دعا المالكي إلى تعزيز العلاقات المغربية-التركية في المجالات الاقتصادية والبرلمانية والثقافية والعلمية، مشيرا إلى أهمية التنسيق والحوار بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد السفير التركي أن العلاقات بين البلدين تعتبر استثنائية، بحمولة تاريخية وحضارية مهمة تمتد إلى عدة قرون. وقال إن "البلدين كانا دائما حليفين يدعمان بعضهما البعض"، مشيرا إلى أهمية التعريف بالتاريخ المشترك للبلدين عبر تشجيع البحث العلمي وتنظيم تظاهرات تسلط الضوء على هذا الجانب من الذاكرة المشتركة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز السفير التركي وجود فرص كبيرة وآفاق واعدة للتعاون يتعين استثمارها لما فيه مصلحة البلدين، موضحا أن المستثمرين الأتراك يبدون اهتماما كبيرا بالاستثمار في المغرب بالنظر إلى استقراره وتوفره على يد عاملة مؤهلة وموقعه الاستراتيجي وانفتاحه على القارة الإفريقية.