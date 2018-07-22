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الرئيسية | سياسة | برلمان المملكة يناقش استفزازات إسرائيل في القاهرة

برلمان المملكة يناقش استفزازات إسرائيل في القاهرة

برلمان المملكة يناقش استفزازات إسرائيل في القاهرة
هسبريس ـ و.م.ع
الأحد 22 يوليوز 2018 - 04:05

افتتحت بالقاهرة أشغال الدورة 28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، التي تبحث التصعيد الاسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية، وتداعيات قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

كما تناقش هذه الدورة الصيغ الممكنة لمواجهة والتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ومصادقة الكنيست على قانون "يهودية الدولة".

واستهلت هذه الدورة، التي يستضيفها مجلس النواب المصري، بعقد جلسة طارئة لرؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية.

ويهدف الاتحاد البرلماني العربي إلى التنسيق والتعاون بين المجالس والبرلمانات العربية لمواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن القومي العربي في مختلف مجالاته.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين وعبد القادر سلامة خليفة رئيس مجلس المستشارين، والمبارك الصادي عضو مجلس المستشارين.

وكان رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، قد تسلم في الخامس من أبريل الماضي رئاسة الاتحاد البرلماني العربي لمدة عام، وذلك خلفا لرئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.

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