تأجيل نقاش للسياسات العمومية في "الغرفة الثانية"

هسبريس من الرباط

أفاد بلاغ لمجلس المستشارين، اليوم السبت، بأنه تم تأجيل الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمرفق العمومي.

وكان من المفترض أن يتم عقد الجلسة ذاتها بعد غد الاثنين، وفق ما أعلن في وقت سابق، وذلك في مقر الغرفة البرلمانية الثانية.

جدير بالذكر أن الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمرفق العمومي تنعقد طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور.