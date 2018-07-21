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الرئيسية | سياسة | تأجيل نقاش للسياسات العمومية في "الغرفة الثانية"

تأجيل نقاش للسياسات العمومية في "الغرفة الثانية"

تأجيل نقاش للسياسات العمومية في "الغرفة الثانية"
هسبريس من الرباط
السبت 21 يوليوز 2018 - 19:20

أفاد بلاغ لمجلس المستشارين، اليوم السبت، بأنه تم تأجيل الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمرفق العمومي.

وكان من المفترض أن يتم عقد الجلسة ذاتها بعد غد الاثنين، وفق ما أعلن في وقت سابق، وذلك في مقر الغرفة البرلمانية الثانية.

جدير بالذكر أن الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمرفق العمومي تنعقد طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن السبت 21 يوليوز 2018 - 19:48
لافاءدة ولا اية نتيجة ترجى من هذه الاجتماعات....يجب حل الحكومة والبرلمان وتعيين حكومة تقنوقراط اكفاء لخدمة الوطن ولمدة خمس سنوات بصلاحيات واسعة للقضاء على الاعطاب التي تعيق التنمية...
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2 - andaloussi السبت 21 يوليوز 2018 - 19:48
لي بغا يخدم العام طويل ، المهم هو ملف معاشات تقاعد البرلمانيين. الملفات الاخرى تقدر تسنى . لكم الواحد القهار هو لي غادي يجازيكم
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3 - l'expert retraite bénévole السبت 21 يوليوز 2018 - 19:51
سواء تأجلت أو لم تؤجل فإنها لن تغير للوضع شيئا.
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4 - فاقد الشيء لا يعطيه السبت 21 يوليوز 2018 - 20:02
التأجيل او حتى الالغاء لا يفيد مل دام المجلس المحترم لا يستجيب لرغبات المواطنين الحقيقية كالزيادة في الاجور و الاهتمام بصحة المواطن و خلق فرص الشغل للشباب مع الاسف اصبحت قبة البرلمان فارغة من محتواها.من الافضل الغاء الغرفة الثانية
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