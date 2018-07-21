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الرئيسية | سياسة | العثماني: أرفض مصادمة "البيجيدي" بالملك .. ولن نموّل تقاعد البرلمان

العثماني: أرفض مصادمة "البيجيدي" بالملك .. ولن نموّل تقاعد البرلمان

العثماني: أرفض مصادمة "البيجيدي" بالملك .. ولن نموّل تقاعد البرلمان
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
السبت 21 يوليوز 2018 - 14:00

حثّ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعضاء حزبه والمتعاطفين معه على التمسك بمواقف الحزب الوطنية من الملكية، قائلاً: "علاقتنا بالملكية علاقة مبدئية تستند إلى أن الحزب يؤمن بأن الملكية هي من ضمن الثوابت الدستورية الأساسية للمغرب"، دون أن يُخفي "وجود جهات تلعبُ دور السعاية والوشاية للإيقاع بين حزب العدالة والتنمية والملك شخصيا"، بتعبيره.

العثماني، الذي كان يتحدث اليوم في الندوة الوطنية للحوار الداخلي في موضوع: "المشروع الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية: المنطلقات والمراجعات"، أورد أن حزبه "يتعرض لحملة مُغرضة تعمل الجهات الواقفة من ورائها على التشكيك في مواقفه من المؤسسات الدستورية"، معتبرا أن "هذه الجهات التي تحاول الإيقاع بين الحزب والمؤسسة الملكية ستفشل، لأن مواقف الحزب حول الثوابت الوطنية واضحة".

وحاولَ العثماني توضيح موقف "حزب المصباح" مما اعتبرها "ثوابت وطنية تحْظى بإجماع أعضاء الحزب منذ تأسيسه"؛ وذلك بعد تصريحات كان أدلى بها عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني، قال فيها إن "الملكية في المغرب بشكلها الحالي معيقة للتطور في المغرب"، قبل أن يردَّ عليه العثماني بالقول: "مواقف الحزب المبدئية من الثوابت الوطنية بما فيها الملكية ستظلُّ ثابتة متجذرة في التاريخ".

وضمن كلمته الافتتاحية لندوة اليوم من حوار حزبه الداخلي، ذكر رئيس الحكومة أن موقف "البيجيدي" من المؤسسات الدستورية "لا يحتاج إلى تلقي اتصال من جهات عُليا للإفصاح عنه"، وقال: "نحنُ نعبر عن مواقفنا بكل حرية ولا نتوصل بتعليمات للتصريح بمواقفنا من أي جهة، فالحديث عن أن تصريحاتنا تأتي بناء على تعليمات من جهات عليا أمر غير صحيح ولا نقبله"، وتابع: "حتا شي حد يتجرأ يجي يقولينا عبرو على هاد الموقف ولا قولو شي حاجة ضد فلان".

وقال: "أي شيء مقبول في النقاش السياسي إلا الإساءات الكاذبة التي تمارسها بعض القيادات الحزبية"، مورداً أن "ذلك لن يؤثر على مسار الحزب الذي تعرض منذ نشأته لسيلٍ من الإساءات عن طريق التشكيك في مواقفه، وقد مررنا طوال مراحل من هذه الوضعية وعشنا وضعاً مماثلاً سنة 2002 عندما كانت جميع الجرائد تتهم الحزب بمهادنة الإرهاب وبتوريطه في أحداث ماي 2003، ووصلت ببعض الجهات إلى حد المطالبة بحل الحزب".

وعادَ العثماني ليخاطب بطريقة غير مباشرة القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، حين قال: "نحن نعبر عن موقفنا بحرية ونحاول أن نُحافظ على استقلالية قرارنا ومؤسساتنا، لكن علينا أيضا أن نعي بأن هذه الحرية يجب أن تكون مقرونة بحس المسؤولية؛ لأنه لا يمكن أن نقبل الإساءة والتهجم على المؤسسات والأشخاص"، وفق تعبيره.

واتهم العثماني بعض الأقلام التي تحاول التشويش على الحزب من خلال التشكيك في مواقفه، موضحا أن الحزب "سيرد بأساليبه الخاصة في الوقت المناسب على هذا التشكيك لأنه لا يمكن القبول بمثل هذه الأمور"، موردا ضمن السياق نفسه أن "مثل هذه المحاولات لن تستفز الحزب لأن جميع الإخوان واعون بصعوبة المرحلة التي تمر منها البلاد".

وعن الوضع السياسي العام في البلاد، أقرَّ رئيس الحكومة بأنه "يتسم بعدد من الصعوبات والتحديات"، لكنه أورد في المقابل أن "على الفرقاء السياسيين أن يتحلوا بمستوى عالٍ من النضج".

وبشأن جدل معاشات البرلمانيين الذي استأثر بنقاش واسع داخل الساحة السياسية المغربية، أكد العثماني أن "الحكومة لن تمول أي عجز في هذا الموضوع لأنها تقر بأنها ليست هنا لإنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين"، مورداً أن "الباقي مجرد تفاصيل من شأن البرلمان، وليس من شأن الحكومة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - سلام السبت 21 يوليوز 2018 - 14:16
أين الزيارة في الأجور نحن لا نريد نقابات فهي لا تمثلنا
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78
2 - hicham السبت 21 يوليوز 2018 - 14:17
لي مجرب لا يجرب. موعدنا الإنتخابات المقبلة لتعرية إفلاسكم جميعا بدون استثناء. #مقاطعون
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116
3 - Faer السبت 21 يوليوز 2018 - 14:17
Mr Benkirane disait aussi ça mais où est il passé alors?
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28
4 - مغربي السبت 21 يوليوز 2018 - 14:18
المهم لكنعرفوا هو أن البرلمانيين صوتوا عليهم المغاربة باش يمثل الشعب و يخدموه و المراهنة هي تحقيق التنمية الاجتماعية . لكن كل مرة موضوع معاشاتكم تطرحونه على اساس انكم لا تهتمون إلا بمصالحكم
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108
5 - تعليق السبت 21 يوليوز 2018 - 14:21
لاعدالة ولاتنمية المشكل فينا وليس فيكم
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73
6 - من يحب الملك لا ينافقه السبت 21 يوليوز 2018 - 14:22
من يحب الملك يجب أن ينصحه لا أن ينافقه ...أوفقير لطالما نافق الحسن الثاني وكان شرسا بمعارضيه لكنه في النهاية أراد الانقلاب عليه ...العثماني يجب أن تقول الحقيقة للملك وان تنصح له ...لا أن تصفق لكل ما يقول ولكل ما يقوم به ...الملك بشر يخطئ ويصيب ...ويجب أن تقول للملك حينما يخطئ لقد اأخطأت إن كنت فعلا ملكيا كما تقول ...الناس في الريف وجرادة وسوس والجنوب والشرق والغرب والشمال يعرفون ومتأكدون بأن الملك هو الذي يحكم وبالتالي يجب ان تقول للملك بأنه إذا كان لا يريد ان يساءله الشعب يوما ما فيجب ان يسود ولا يحكم لأن المواطنون الان يقولون من يحكم يجب ان يساءل وهذا أمر خطير على الملكية و على الملك ...يجب ان تقول للملك الحقيقة ويجب أن يعرفها ...الناس تطور وعيهم وتطور إدراكهم وأغلبيتهم أصبحوا يطلعون على القنوات التلفزية وعلى التحليلات الإخبارية وعلى المواقع الالكترونية ووعيهم زاد بشكل كبير وبالتالي يصعب إقناعهم أن الزوينة للملك والخايبة للحكومة يصعب إقناعهم بان الملك يحكم ولا يساءل والحكومة لا تحكم وتساءل فهذا منطق لا يمكن ان تقنع به صبي في الابتدائي ..من يحب الملك يقول له الحقيقة ...وكفي من النفاق
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132
7 - رشيد السبت 21 يوليوز 2018 - 14:22
منذ 2011 تمت معاقبة الشعب المغربي بسبب خروجه ضد "النظام" و بسبب تصويته للعدالة و التنمية... ما نعيشه من مشاكل الآن كلها وليدة أحداث 2011 (الخريف العربي) .. أدعو الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا البلاء في القريب العاجل أو أن ييسر لنا هروبا جماعيا من هذا الجحيم ..
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43
8 - Ziryab السبت 21 يوليوز 2018 - 14:23
واش هاد لبلاد عندها شي قوانين يحكموها و لا غاديا غير هكاك.
لا أفهم لماذا لا يحتكمون إلى مؤسسات ديموقراطية في إطار ديموقراطي. نظريا الكل حكومة و أحزابا و ملكا ملزمون بالتقيد بالقانون و ليس بالولاءات و التقاطبات و الصراعات الإيديولوجية و تصفية الحسابات بالإختباء وراء الملك كشخصية محورية عوض الإحتماء بالقانون و الدستور الذي يسري على الجميع بما فيهم الملك.
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35
9 - عابر سبيل السبت 21 يوليوز 2018 - 14:23
يستخفون من الناس ولايستخفون من الله...كان عليكم الخوف من الله اما الملك فهو بشر قد يصيب و قد يخطئ و يجب نصحه و انتقاده اذا كان في ذلك مصلحة للوطن و نحن لسنا عبيدا ولا قطيعا فالقطعان هي التي لا تملك ارادة و رأي...ومن اراد ان يكون دابة فهو حر فل يطبل لمن شاء و كيفما شاء...ومن اراد ان يقول رأيه فهو حر ...
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51
10 - chorot السبت 21 يوليوز 2018 - 14:24
النفاق بعينه بالامس تعطون للشعب وعود وتتنكرون واليوم يتحكم فيكم النظام المخزني كيفى مشاء انتم والأحزاب المخزنية
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43
11 - مواطن السبت 21 يوليوز 2018 - 14:24
لا تخف اسي العثماني سيتركونك تكمل ولايتك الحكومية
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40
12 - مواطن السبت 21 يوليوز 2018 - 14:24
لن يغير الاصتدام في شيئ الحزب أصلا يفتقر للقيادة المستقلة عن المخزن
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31
13 - لا يفهم السبت 21 يوليوز 2018 - 14:26
مسكين هذا العثماني وضع كرئيس مع انه لايفهم شيء في اوضاع المغرب او في ما يعيشه المغاربة من سوء ، هو دائما في واد والمغاربة في واد آخر حتى انه لايفهم ما يدور حوله ومشكلته انه منذ زمن طويل انغمس في النعمة ونسي كيف يعيش المغاربة من فقر مدقع ، حزب العدالة هو اخر حزب كان يتق فيه المغاربة لكن بعد هدا المغاربة اصبحوا لايتقون في اي حزب الان ولن يصوت المغاربة في الانتخابات القادمة .. ولا ادري مذا سيحصل بعد ذلك ..
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38
14 - مول حمص السبت 21 يوليوز 2018 - 14:27
لي معطاش الفطرة للبرلمانيين هاد العام ممكن يتعاون معاهم بالبطانة ديال الحولي
ولي سوت على شي حد يتكفل بيه مسكين الله يجازيكم بالخير
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42
15 - الحزين على الوطن السبت 21 يوليوز 2018 - 14:29
إن سياساتكم اللاشعبية، الضاربة للقدرة الشرائية، المجمدة للأجور، الرافعة للأسعار بعدم مراقبتها وضلطها، المتواطئة مع من ليس من مصلحتهم تفعيل قانون المنافسة، المهملة لمطالب الموظفين والشغيلة، المتنكرة للحوار الإجتماعي الحقيقي، المتلاعبة بحقوق "الناخبين"، المعرضة عن كل تطلعات الشعب المغربي الملتصقة بالكرامة والعيش الكريم، وحقوق المواطنة، المتماهية مع البورجوازية المتوحشة، الداعمة للشركات الكبرى التي قاطعها المواطنون، من خلال سبهم وتهديدهم، بسبب المقاطعة، المساندة لتلك الشركات بإعفائها من الضرائب، على حساب جيوب دافعي الضرائب رغم أنفهم، كل تلك السياسات ستظهر نتائجها في "مقاطعة الإنتخابات المقبلة". وا بززززززززززززززززاف.
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19
16 - Samir r السبت 21 يوليوز 2018 - 14:32
اين الثروه المغربيه؟ هذا الذي يهم الشعب المغربي. اما التملق ما عندنا منديرو به.والسلام
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26
17 - عبدو السبت 21 يوليوز 2018 - 14:34
للمرة الحادية عشرة نطالب من المؤسسات الدستورية البلاد إقالة الحكومة والبرلمان بشكل عاجل وحل حزب العدالة والتنمية واجتثاثه من الحياة السياسية.
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6
18 - مراد مو السبت 21 يوليوز 2018 - 14:35
حزب العدالة و التنمية حزب يحتضر إلا اذا شرب جرعة من الاصلاحات الجدرية مثل الوفاء بالوعود للشعب و تأطير و تكوين الشباب على الوعي السياسي و الوطنية الحقيقية و ينسى تماما ان المال العام ليس بقرة حلوب لأعضائه
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9
19 - بوجيدي السبت 21 يوليوز 2018 - 14:36
إليكم الإعلان التالي:
ليكن في علم السادة والسيدات المسؤولين وخصوصا منهم الذين يشعرون ويحسون ويعرفون وهم متأكدون بأنهم عاجزون عن تدبير الشأن العام ومقصرون في حق المواطن الشريف والأصول بأن يضعوا المفاتيح ويمشيو يتقداو لنفسهم شي غرض هذا ولا اسمح ليكم الشعب.وبه وجب الإعلام والسلام
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14
20 - محند السبت 21 يوليوز 2018 - 14:39
خائفون من فقدان العلاقة بالملك ونسيتم أنكم فقدتم اهم علاقة وثقة وهي الشعب.
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20
21 - ورديغة السبت 21 يوليوز 2018 - 14:39
ولاية البرلمان ستمر كلها في مناقشة تقاعد البرلمانيين لاهم لهم سوى انفسهم
اما الشعب فهو نسي منسي
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19
22 - متابع السبت 21 يوليوز 2018 - 14:51
حامي الدين يجب ان يعاقب عقابا شديدا على التصريحات التي ادلى بها .يريد ان يوقظ الفتنة و الرسول يقول الفتنة ناءمة لعن الله من ايقظها. الرسول (ص) نهانا ان نحوم حول الحمى لانه من يحوم حول الحمى يقع فيها .حزب العدالة يجب ان لا يتسامح ابدا مع هدا المحرض على الفتنة والادهى من ذاك انه يهدد الملكية بالمصادمة مع الشعب .من اعطاه صوتنا نحن نريد الملكية وليست معيقا للتنمية .المعيق للتنمية هو اقحام الدين في السياسة.
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-19
23 - محمد بلحسن السبت 21 يوليوز 2018 - 14:53
قال جلالة الملك نصره الله في 29 يوليو 2018 في خطاب العرش: "عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية و المسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه". حامي الدين فاجئني بعبارته " "الملكية في المغرب بشكلها الحالي معيقة للتطور في المغرب". ماشي معقول ! عيب على دكتور أن يصرح بذلك و هو يتذكر جيدا تصريحات أخيه في الحزب عبد اللاه بنكيران قال:
- الملك قال لنا بعدما كنا نأخذ صورة جماعية للحكومة الجديدة "إلى العمل au travail"
- أنا وجلالة الملك نتشاور، هذا شرف لي
- لم يسبق للملك أن فرض علينا وزيرا
- حاشا لله، وأنا من اقترحت جميع الأسماء
- ما عمر جلالة الملك فرض عليا حتى اسم
- جلالة الملك يحث على تنزيل مقتضيات الدستور
- جلالة الملك يحث على محاربة الفساد و الاستبداد
- طالت بوانو بتوثيق "اتهاماته" بالأدلة و الحجج
كان على حامي الدين معاتبة عزيز الرباح و عبد الله بوانو و محاسبتهما على غظ الطرف على ملفات فضح الفساد في الصفقات العمومية ها هو التقادم قد أصبها لفائدة اللصوص
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-8
24 - مكناسي السبت 21 يوليوز 2018 - 15:00
الى الاخ رقم 13 الذي لايفهم من الضروري أن تفهم أن المغاربة أو على الأقل البعض منهم سيخرج خلال الفترة القادمة من الإنتخابات ليصيح لفلان او لآخر وسيذهبون إلى صناديق الإقتراع وحتى إن لم يذهبوا فأسلوب البصراوية لا يزال يسري في الإنتخابات شئم ام أبيتم وستخلق المخابرات أحزاب أخرى إن أقتضى الامر ذالك وستشكل الحكومة ولو من التكنقراط وستسير القافلة كالعادة وسنضل ننبح إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها (عذرا على الاسلوب)
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3
25 - hamza السبت 21 يوليوز 2018 - 15:00
حزب فاشل وحكومة فاشلة المغرب يحتاج الى عناصر محنكة تعيد الأمور إلى شكلها الصحيح وتدفع بالتنمية البشرية إلى الأمام اتمنى في الانتخابات القادمة حزب الاشتراكي الموحد
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-1
26 - صنطيحة سياسة السبت 21 يوليوز 2018 - 15:06
من بعد ما بيجيدي ضمن يكون حكومة صاحب الجلالة

دابة باغي يكون حزب صاحب الجلالة ...

يا أيها الشعب المغربي عليكم بالحريق إلى أوروبا أو أمريكا فلا يوجد من يمثلكم في المغرب
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2
27 - انتبهو من حسي مسي السبت 21 يوليوز 2018 - 15:08
أَ الإخوان هاد البرلمانيين خاصة أولائك الدين إتخدو الدين مطية عارفين رُسْهُمْ غَدْيين غَدْيين لِهدا قاليك ( قرصة من جمل ولا إمشي فالت) لِدا هاد الشناقة لن يهنأ لهم بال حتى إصدقو على غرضهم ( حَسِّي مَسِّي ) ولكن في الحقيقة الغلط ماشي ديلهم لْغلط ديلنا لِّي صوتنا عليهم ، المثل المغربي كيقول ، الغلط ماشي ديال لي جَبْها الغلط ديال لي قْبَلْها
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0
28 - باحث عن الحقيقة السبت 21 يوليوز 2018 - 15:08
قد لا اوافق حامي الدين في طرحه حول الملكية في صورتها الحالية ، لكن التصريحات كشفت مدى الرهبة والجبن والانتكاسة التي تعيشها الديموقراطية في بلدنا المغرب ، حيث اهتز عرش رئاسة الحكومة وارتج ارتجاجا خوفا من اية ردة فعل ملكي غير محسوبة للسيد العثماني
لقد ظهر جليا مدى حرص بعض الساسة في هذا البلد على الكراسي والمصالح الخاصة وانهم غير مستعدين لمواجهة اي طارىء قد يقوض مملكتهم الصغيرة
العثماني رجل حزب فاشل وتجرباته لمواجهة احداث كهذه هزيلة
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-1
29 - البعمراني السبت 21 يوليوز 2018 - 15:19
الحزب الذي كان يطالب بحل حزب العدالة والتنمية هو حزب الاتحاد الاشتراكي بزعامة اليازغي انظر الى أين انحدر ذلك الحزب حتى أصبح ذيلا للاحرار
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0
30 - جريء السبت 21 يوليوز 2018 - 15:21
ملكية برلمانية هي الحل، اما هكذا تخربيق و ضبابية و مصالح الشعب متوقفة، فالامر مؤسف له.
اذا كان واحد هو من يحكم في كل شيء، فلماذا نضع الملايير في الانتخابات.
الا ان الامور حاليا تمشي بالعكس، ففي الوقت الذي يطالب الشعب بالتراجع عن قوة المهرجانات، نرى العناد و الذهاب في تجاه معاكس وذلم بكثرة المهرجانات والاحتفالات الفارغة و المبذرة لاموال دافعي الضراءب.
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0
31 - عبد الرحيم السبت 21 يوليوز 2018 - 15:21
يجب التصويت لحزب الإستقلال رغم أنني لا منتمي فهذا الحزب هو الذي يتوفر على الأقل على ناس كرماء محبين للوطن أساتذة فاسيين مثقفين...
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0
32 - قلعة امكونة السبت 21 يوليوز 2018 - 15:25
عنداك غير اسي العثماني تزيدو فالتعويضات لي كيشدوها البرلمانيين باش تغطيو بطريقة اختيالية الزيادة المحتملة في الاقتطاعات لي غادي اساهمو بها في صندوق التقاعد ديالهوم
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33 - سوق اوهضرة خاوية كونيتو السبت 21 يوليوز 2018 - 15:26
سي رءىس الحكومة حاليا قول واتبورد كي سلفكم كي ابغيتي موعدنا الانتخابات المقبلة وحزبكم سيوضع على الرف وسيعلوه الغبار ويعشعش فيه العنكبوت وسيموت ويتلاشى بالرطوبة.
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0
34 - ابوزيد السبت 21 يوليوز 2018 - 15:26
السيد العثماني يظهر في الصورة بيده مرفوعة وكأنه سوف يعلن للمغاربة بإنجاز أو خبر مهم يهز المغاربة خصوصا والكل لا زال ينتظر الكثير من هذه الحكومة من إصلاحات و وزيادة في الأجور ومحاربة الفساد الذي عم البلاد والعباد.
الله غالب
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