الوزير الفهري يبحث عن مكتب أممي للإسكان بالرباط

هسبريس ـ مُتابعة

أجرى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، مباحثات في نيروبي مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونه شريف، تمحورت حول إنشاء مكتب لهذه الهيئة الأممية في الرباط.

وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن اللقاء، الذي احتضنه مقر "موئل الأمم المتحدة"، على هامش مشاركة الوزير الفاسي الفهري في أشغال الجمع العام السنوي 37 لمؤسسة "شلتر أفريك"، وهي مؤسسة إفريقية تعنى بالسكن، تميز بالمصادقة على النسخة العربية لاتفاق المقر الخاص بفتح مكتب وطني لـ"موئل الأمم المتحدة" في المغرب، وسبل التعاون بين المملكة وهذه الهيئة الأممية.

كما تناولت محادثات الفاسي الفهري وشريف التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، المقرر عقده في الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر القادم في العاصمة السنغالية داكار.

وأضاف المصدر أن هذا المنتدى، الذي سيعقد تحت شعار: "إفريقيا تنفذ الأجندة الحضرية الجديدة: المدن الإفريقية والاندماج الحضري"، سينظم بشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة التجديد الحضري والإسكان وإطار العيش في السنغال و"موئل الأمم المتحدة".

كما عقد الوزير الفاسي الفهري خلال مشاركته في الجمع العام السنوي 37 لمؤسسة "شلتر أفريك" محادثات مع عدد من الوزراء الأفارقة المكلفين بالإسكان والتنمية الحضرية؛ تناولت سبل تطوير التعاون بين المملكة وبلدان القارة الإفريقية.