24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4506:2813:3917:1920:4022:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. كيف تمتد الأزمة المغربية من جيل إلى آخر؟ (5.00)

  2. سفير تركيا يصف العلاقات مع الرباط بالاستثنائية (5.00)

  3. ملتقى الكاريكاتير والإعلام يحوّل مدينة شفشاون إلى قِبلة للفنّ والنقاش (5.00)

  4. ديشان يبتغي فوز لاعب فرنسي بجائزة الكرة الذهبية (5.00)

  5. عطلة الصيف تعمّق الخسائر في بورصة الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الوزير الفهري يبحث عن مكتب أممي للإسكان بالرباط

الوزير الفهري يبحث عن مكتب أممي للإسكان بالرباط

الوزير الفهري يبحث عن مكتب أممي للإسكان بالرباط
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 22 يوليوز 2018 - 08:55

أجرى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، مباحثات في نيروبي مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونه شريف، تمحورت حول إنشاء مكتب لهذه الهيئة الأممية في الرباط.

وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن اللقاء، الذي احتضنه مقر "موئل الأمم المتحدة"، على هامش مشاركة الوزير الفاسي الفهري في أشغال الجمع العام السنوي 37 لمؤسسة "شلتر أفريك"، وهي مؤسسة إفريقية تعنى بالسكن، تميز بالمصادقة على النسخة العربية لاتفاق المقر الخاص بفتح مكتب وطني لـ"موئل الأمم المتحدة" في المغرب، وسبل التعاون بين المملكة وهذه الهيئة الأممية.

كما تناولت محادثات الفاسي الفهري وشريف التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، المقرر عقده في الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر القادم في العاصمة السنغالية داكار.

وأضاف المصدر أن هذا المنتدى، الذي سيعقد تحت شعار: "إفريقيا تنفذ الأجندة الحضرية الجديدة: المدن الإفريقية والاندماج الحضري"، سينظم بشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة التجديد الحضري والإسكان وإطار العيش في السنغال و"موئل الأمم المتحدة".

كما عقد الوزير الفاسي الفهري خلال مشاركته في الجمع العام السنوي 37 لمؤسسة "شلتر أفريك" محادثات مع عدد من الوزراء الأفارقة المكلفين بالإسكان والتنمية الحضرية؛ تناولت سبل تطوير التعاون بين المملكة وبلدان القارة الإفريقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.