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كُتّاب وآراء
النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية
يختتم مجلس النواب، بداية الأسبوع المقبل، الدورة الربيعية دون أن يتمكن من تمرير وصفة تقضي بإصلاح معاشات البرلمانيين التي أفلست منذ سنة ونيف، بعد فشله في الحصول على إجماع الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية.
ويواجه مقترح قانون يقضي بإنقاذ معاشات "ممثلي الأمة" مصيرا مجهولا بعدما جرى تأجيل مناقشته للمرة الثانية، عقب قرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.
ولم يتمكن النواب من تمرير المقترح في لجنة المالية، بالرغم من تشكيل لجينة خاصة، إذ أعلن مكتب مجلس النواب أن جلسة عمومية ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنها تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية والدولية ونصوص تشريعية تتعلق بأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم ومشروع يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب وآخر يتعلق بالبريد والمواصلات ونصوص أخرى جاهزة.
وفي الوقت الذي يرتقب أن تلي جلسة التشريع الجلسة المخصصة لاختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية، تعيش مكونات الأغلبية الحكومية على وقع خلافات حادة حول المقترح، بعدما جدد سعد الدين العثماني رفضه لتمويل الحكومة لأي عجز ناتج عن معاشات النواب.
وفي هذا الصدد، قال العثماني، في نشاط حزبي أمس السبت، إن "الحكومة لن تمول أي عجز في هذا الموضوع؛ لأنها تقر بأنها ليست هنا لإنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين"، مورداً أن "الباقي مجرد تفاصيل من شأن البرلمان، وليس من شأن الحكومة".
من جهة ثانية، طالب شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي، بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، داعيا إلى "ضرورة خروج الحزب بقرار ملزم للجميع بعد طرح الأمر للنقاش والتعبير والدفاع عن موقفنا داخل مؤسسات الحزب بما يترتب عنها قانونا".
وربطت الصيغة الجديدة، التي قدمها المقترح، صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما كان معمولا به سابقا.
من جهة ثانية، أكدت الصيغة الجديدة على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مشددة على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
علما أن جلهم أو كلهم لهم مداخيل أخرى
و آخرون يشتغلون حتى سن ال60 و يتقاضون الفتات
الله ياخذ فيكم الحق
و لكن موعدنا الإنتخابات المقبلة
كونوا على يقين انهم لن يموتوا جوعا .
حسبنا الله ونعم الوكيل.
والله لا نحتاج لحكومة تضم أكثر من 300 برلماني وبرلمانية و35 وزير و وزيرة.
أعتقد أن نضع تسيير البلاد في يد الملك يسيرها كيف شاء . كحكومة التناوب مثلا.
لما لا وقد جربنا جميع الأحزاب السياسية منذ الاستقلال
الإيرادات التي نتوصل بها من نفس الصندوق CNRA
ونأسف لعدم صدور المرسوم الذي يحدد الرفع من الايراد لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية او ذويهم من اليتامى والأرامل في الحكومة السابقة ومازال متعترا في الحكومة الحالية .
ان هذه الزيادة كانت تتم بصفة دورية كل اربع او خمس سنوات على ابعد تقدير،
الا ان الحكومة السابقة وخصوصا سي الصديقي لم يقم بواجبه كوزير مسؤول على ملف ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية .
حيث اذا عدنا الى المراسيم السالفة نجد زيادة خلال هذه السنوات على التوالي: 2010-2006-2000-1995-1990
لكن منذ سنة 2010 لم يصدر اي مرسوم يحدد هذه الزيادة في الإيرادات لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية او ذويهم من اليتامى والأرامل الذين اصبح عددهم اليوم يفوق 130.000 شخص من بينهم معطوبين ويتامى وأرامل ، جلهم يعيش حياة البؤس والفقر ويشتكون من غلاء المعيشة .
التقاعد.اولا.جاؤ.ولم.يرتاح.لهم.بال.فخططو.
وخمنوا.وفكوروا.لا.لشيء.الى.لمصلحتهم.
لم.يجتمعوا.يوما.على.مشكلة.الشعب.في.
تقاعده.او.في.معيشته.همهم.الاول.التقاعد.
لانهم.يعرفون.النتيجة.مسبقا.سوف.لن.يعودوا.
يوما.الى.هادا.البرلمان.كادت.الهمزة.ان.تطير.
من.اياديهم.والوقت.يزحمهم.ولاعلم.لهم.بمادا.
ستاتي.الريح.السياسي.بحل.هادا.البرلمان.
انشاء.الله.تم.يبقون.لاديدي.لاحب.الملوك
صفة برلماني راها تطوع ماشي مهنة تابعة للوظيفة العمومية ولا شوكة او شيء من هذا القبيل
بالنسبة للتقاعد ديال الموظفين البرلمانيين تضامنوا فينا بينهم ضد الموظف الذي حملوه افلاس صندوق التقاعد بعدما تحمل الموظف تكلفة اصلاحه بالزيادة في نسبة الاقتطاع مع الزياد في سن التقاعد وحين يحال على التقاعد يحصل على معاش اقل
مكيحشموش هاد الناس فالوقت اللي ناقشو فيه قضايا الشعب ومشاكلهم يا الله خايضين في مناقشة الدفاع على الحفاظ على تقاعدهم علما انهم يعرفون ان هذه المسألة ريع بجميع المواصفات والمقاييس
وهذا القانون على الدولة ان تلغيه لان البرلماني يذهب طوعا فقط الى هناك فقط ليلبي مصالح الأمة
وهذا يُبين ان العكس لذى فإن المغاربة محتاجين في سنتيم واحد بدلا من ان تصدق على البرلمانيين واراضي الدولة والحصانة والرشاوى وما الى ذالك وكذالك الوزراء والمستشارين عليهم ان يعلموا انهم جميعهم أعداء الوطن والشعب
c'est des gens que se présente volontairement
Alors pas de retraite
نقولو ما قال بلافريج ومنيب وهو عين العقل والمنطق
اما الانتهازيين تحيد ليهم المعاشات يخرجو من البرلمان
بانو على حقيقتهم
ماشي من حقكم تاخدو المعاشات ماشي فلوسكم
في.مصلحتهم.دراري.يفتخرون.انهم.
برلمانين.ولهم.الوك.في.زجاجت.سياراتهم.
يتباهون.انهم.ممثلون.الامة.يعملون.ااربعة.
سنوات.ويتقاعدون.اطفال.فاشلون.من.
كل.النواحي.
أتوجه إلى السيد رئيس الحكومة المحترم أن يقبل بتمويل معاشات السادة النوام المحترمين و ذلك في حدود المعاش الأدنى للأجور الذي لا يتعدى 1500 dh شهريا. والذي يتقاضه مجموعة من المتقاعدين الذي اسدوا للبلاد خدمات جليلة طلية حياتهم المهنية.
و إذا تفظل عليهم رئيس الحكومة وأراد أن لا يهجر أبناءهم المدارس الخاصة أن يدفع لهم الحد الأدنى للأجور الذي هو 3000 dh في الوظيفة العمومية و 2400 dhفي القطاع الخاص.
لكي يكونوا عبرة لمن يمثل الشعب
والسلام