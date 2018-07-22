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الرئيسية | سياسة | النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية

النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية

النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية
هسبريس من الرباط
الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:00

يختتم مجلس النواب، بداية الأسبوع المقبل، الدورة الربيعية دون أن يتمكن من تمرير وصفة تقضي بإصلاح معاشات البرلمانيين التي أفلست منذ سنة ونيف، بعد فشله في الحصول على إجماع الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية.

ويواجه مقترح قانون يقضي بإنقاذ معاشات "ممثلي الأمة" مصيرا مجهولا بعدما جرى تأجيل مناقشته للمرة الثانية، عقب قرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.

ولم يتمكن النواب من تمرير المقترح في لجنة المالية، بالرغم من تشكيل لجينة خاصة، إذ أعلن مكتب مجلس النواب أن جلسة عمومية ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنها تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية والدولية ونصوص تشريعية تتعلق بأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم ومشروع يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب وآخر يتعلق بالبريد والمواصلات ونصوص أخرى جاهزة.

وفي الوقت الذي يرتقب أن تلي جلسة التشريع الجلسة المخصصة لاختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية، تعيش مكونات الأغلبية الحكومية على وقع خلافات حادة حول المقترح، بعدما جدد سعد الدين العثماني رفضه لتمويل الحكومة لأي عجز ناتج عن معاشات النواب.

وفي هذا الصدد، قال العثماني، في نشاط حزبي أمس السبت، إن "الحكومة لن تمول أي عجز في هذا الموضوع؛ لأنها تقر بأنها ليست هنا لإنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين"، مورداً أن "الباقي مجرد تفاصيل من شأن البرلمان، وليس من شأن الحكومة".

من جهة ثانية، طالب شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي، بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، داعيا إلى "ضرورة خروج الحزب بقرار ملزم للجميع بعد طرح الأمر للنقاش والتعبير والدفاع عن موقفنا داخل مؤسسات الحزب بما يترتب عنها قانونا".

وربطت الصيغة الجديدة، التي قدمها المقترح، صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما كان معمولا به سابقا.

من جهة ثانية، أكدت الصيغة الجديدة على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مشددة على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - lwarzazi الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:22
ضحكو على المواطنين وديرو لحساب لي يخرجكوم حشومة اش يقول لي خدام 40 درهم
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71
2 - يونس السلفي الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:23
والله عيب إنسان يخدم 5 سنين و يتقاضى تقاعد سمين حتى الموت
علما أن جلهم أو كلهم لهم مداخيل أخرى
و آخرون يشتغلون حتى سن ال60 و يتقاضون الفتات
الله ياخذ فيكم الحق
و لكن موعدنا الإنتخابات المقبلة
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88
3 - ابوزيد الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:23
لا إنقاذ ولا هم يحزنون . اتركوه يفلس.
كونوا على يقين انهم لن يموتوا جوعا .
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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67
4 - ر - ا زاوية الشيخ الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:24
ههههههه.....عليهم أن يعتصمو أمام البرلمان
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68
5 - simo الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:26
ماذا ننتظر من حكومة فشلت في إيجاد حل لمشكلتها في التقاعد، فما بالك بالمشاكل التي يتخبط فيها الشعب.
والله لا نحتاج لحكومة تضم أكثر من 300 برلماني وبرلمانية و35 وزير و وزيرة.
أعتقد أن نضع تسيير البلاد في يد الملك يسيرها كيف شاء . كحكومة التناوب مثلا.
لما لا وقد جربنا جميع الأحزاب السياسية منذ الاستقلال
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43
6 - ضحية حادثة شغل الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:28
بصفتي ضحية حادثة شغل أرجو والتمس من اعضاء الحكومة ان يكونوا لجينة صغيرة للتمرير والمصادقة على مرسوم الرفع من الايراد لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية وكذلك ذوي الحقوق
الإيرادات التي نتوصل بها من نفس الصندوق CNRA
ونأسف لعدم صدور المرسوم الذي يحدد الرفع من الايراد لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية او ذويهم من اليتامى والأرامل في الحكومة السابقة ومازال متعترا في الحكومة الحالية .
ان هذه الزيادة كانت تتم بصفة دورية كل اربع او خمس سنوات على ابعد تقدير،
الا ان الحكومة السابقة وخصوصا سي الصديقي لم يقم بواجبه كوزير مسؤول على ملف ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية .
حيث اذا عدنا الى المراسيم السالفة نجد زيادة خلال هذه السنوات على التوالي: 2010-2006-2000-1995-1990
لكن منذ سنة 2010 لم يصدر اي مرسوم يحدد هذه الزيادة في الإيرادات لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية او ذويهم من اليتامى والأرامل الذين اصبح عددهم اليوم يفوق 130.000 شخص من بينهم معطوبين ويتامى وأرامل ، جلهم يعيش حياة البؤس والفقر ويشتكون من غلاء المعيشة .
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21
7 - المواطنة الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:29
جاؤ.سنة.ونيف.وهم.يتقاتلون.على.مصلحتهم.
التقاعد.اولا.جاؤ.ولم.يرتاح.لهم.بال.فخططو.
وخمنوا.وفكوروا.لا.لشيء.الى.لمصلحتهم.
لم.يجتمعوا.يوما.على.مشكلة.الشعب.في.
تقاعده.او.في.معيشته.همهم.الاول.التقاعد.
لانهم.يعرفون.النتيجة.مسبقا.سوف.لن.يعودوا.
يوما.الى.هادا.البرلمان.كادت.الهمزة.ان.تطير.
من.اياديهم.والوقت.يزحمهم.ولاعلم.لهم.بمادا.
ستاتي.الريح.السياسي.بحل.هادا.البرلمان.
انشاء.الله.تم.يبقون.لاديدي.لاحب.الملوك
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16
8 - yassineee الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:29
مساكين كيف يمكن لنواب افلس صندوقهم ان يراقبوا أو يحمو وطنا أو شعبا يعول عليهم.هدا ان كان فعلا مدخولهم الوحيد فأتحدى ان يقوم احدهم بحرق نفسه امام البرلمان الذي قد يكون فعلا خذلهم كما يفعلون كل يوم.
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18
9 - Ahmed de de Rabat الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:29
عجب العجاب !!!!!!!في عوض يناقشون قضايا المجتمع و مشاكله اصبحوا يناقشون تحسين معاشاتهم..المعاش يا سادة هو من يكون في خدمة الإدارة أو شركة أو مصنع يعني في القطاعين العام والخاص وليس اللذي يقوم بمهمة لمدة خمس سنوات..ذلك الاجر سوى التكليف و ليس كموظف ..الشفرة عيني عينك
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26
10 - Jamal france الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:30
عندما يتعلق بإجتماع يخص شؤون البرلمانين ومصالحهم فما يخص معاشاتهم تجد قبة البرلمان مزدحمة كحمام في شعبي قبيل ليلة العيد ، اما فما يخص شؤون المواطنين ومصالحهم لا تجد احد وإن وجد تجده نائم او ملهي في لعبة على هاتفه المحمول ، كيف يعقل ان تترك الدولة معاش لابي رحمه الله لارملته وهي أمي مبلغ لا يتجاوز 600 درهم مع العلم انه قضى 32 عام في خدمة الوطن من مقاومة وعضو في جيش التحرير وشارك في حرب ايت بعمران الشهيرة ، والبرلمانيين والوزراء يناقشون معاشات بالملايين اَي مغرب هذا ؟؟
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23
11 - حزب حربائي ومنافق الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:33
العدالة والتنمية حزب حربائي منافق يتلون بعشرات الألوان لديه قدرة عجيبة على تبرير كل شئ وتسويغ كل شئ ...لا يشعر بأي حرج في نقل السلاح من كثف لكثف أخرى ...مرة يقول نحن مع تصفية صندوق معاشات البرلمانين مرة أخرى يقول نحن مع الإبقاء عليها لأن هناك برلمانين فقراء ...علاه النهار فاش طالبتوا بحدف هذا الصندوق مبنوش ليكم هؤلاء الفقراء ؟...بكل صدق حزب لعدالة والتنمية وأنا اقتبس كلام صاحبكم حامي الدين أصبح معرقلا للتنمية ومعرقلا لتقدم البلاد .لأن حزب لا يستطيع الحسم في مواقفه السياسية وليست لديه الجرأة للدفاع عن مواقفه وليست لديه الشجاعة لقول لا حينما يستلزم الأمر ذلك حزب مكانه المناسب هو حاوية الزبالة ...ما الفرق إذن بينكم وبين أدني حزب إدري ؟ إسألوا أي مواطن عادي سيقول لكم : لا فرق ربما الفرق الوحيد أنكم تثيرون الكثير من الغبار والضجيج وفي الأخير لا يتغير أي شئ ...حزبكم حزب فاشل لأنه غارق بالانتهازينين وعديمي الكفاءة والمتملقين والمتسلقين والمتحيني الهموز والضالين المضلين والمكثرين من الصخب والضجيج والجبناء الذين لا يقدرون على قول لا وإنما قول نعم للمخزن بلا قيد ولا شرط ..لا نامت أعين الجبناء
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11
12 - منير أمريكا الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:33
مجلس النواب الايطالي أقدم على خطوة تعتبر اكبر من جريئة بعدما صادقة على إلغاء معاشات البرلمانيين . هلا لذا البرلمانيين المغاربة الجرأة للمصادقة على مثل هاد القرار؟
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20
13 - Hassan الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:34
لا يسعنا إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من لم يستحيي فليفعل ما يشاء
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9
14 - من المغرب الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:35
يجب طرد كل البرلمانيين لا يصلحون لأي شيء ماعدا اكل الميزانية
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14
15 - حاميدو الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:36
تبارك الله عليهوم....حاضرين كلهوم......
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12
16 - متتبع الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:36
هاد الناس معندهمش علاش يحشمو
صفة برلماني راها تطوع ماشي مهنة تابعة للوظيفة العمومية ولا شوكة او شيء من هذا القبيل
بالنسبة للتقاعد ديال الموظفين البرلمانيين تضامنوا فينا بينهم ضد الموظف الذي حملوه افلاس صندوق التقاعد بعدما تحمل الموظف تكلفة اصلاحه بالزيادة في نسبة الاقتطاع مع الزياد في سن التقاعد وحين يحال على التقاعد يحصل على معاش اقل
مكيحشموش هاد الناس فالوقت اللي ناقشو فيه قضايا الشعب ومشاكلهم يا الله خايضين في مناقشة الدفاع على الحفاظ على تقاعدهم علما انهم يعرفون ان هذه المسألة ريع بجميع المواصفات والمقاييس
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13
17 - علولة الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:37
المغاربة جميعهم بالجمع التام لا يؤيدون معاش البرلمانيين حتى ولو كان عمره اكثر من ستين سنة
وهذا القانون على الدولة ان تلغيه لان البرلماني يذهب طوعا فقط الى هناك فقط ليلبي مصالح الأمة
وهذا يُبين ان العكس لذى فإن المغاربة محتاجين في سنتيم واحد بدلا من ان تصدق على البرلمانيين واراضي الدولة والحصانة والرشاوى وما الى ذالك وكذالك الوزراء والمستشارين عليهم ان يعلموا انهم جميعهم أعداء الوطن والشعب
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18
18 - مواطنة الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:40
نواب الأمة عليهم مناقشة مشاكل المواطنين و تقاعد موظفي الأمة وضمانها لانهم بكل صراحة هم ماواقفينش على التقاعد. كلهم بخيرهم وخميرهم وإلا ما كانوش يوصلو للبرلمان ..أغلبهم وزراء ورجال اعمال واساتذة جامعيين ومهندسين وووو إلخ ..وعندهم التقاعد ديالهم ..عوض ان يناقشوا مشاكل المواطنين مصدعينا بالتقاعد ديال البرلمانيين ..وفي حال التصويت على تقاعدهم ادعو الشعب المغربي لمقاطعى الإنتخابات لأن لاطائل من ورائها
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5
19 - غريب الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:41
غريب والله أمر هذا المغرب يقولون صندوق الضمان الاجتماعي تعرض للنهب حكا أش غدي نديرو باش نصلحوه الزيادة في سن التقاعد بالنسبة المواطن العادي الذي يقتطعون من أجرته لمدة 30 عام أو أكثر أما البرلماني لمدة 5سنين يأخد تقاعد خيالي و لما تعرض للإفلاس يطلب من الدولة الدعم منين غادي ايجيب هذا الصندوق هذا المال كله من أجل البرلمانيين الله أعلم واش كايكون إقتطاع كاع من أجرة ديالو فاس كان برلمنيين الله يأخد فيكم الحق بهذه الاحكام عندكم
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3
20 - free thinker الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:42
لا يكفيهم الراتب السمين الذي يتقاضونه بل يحاولون امتصاص دماء الشعب حتى آخر قطرة. من مؤشرات الفساد واللاديموقراطية في بلد ما هو الإمتيازات المالية الكبيييرة التي يحظى بها السياسيون والتي هي في بعض الأحيان تفوق نظيرتها في دول جد جد متقدمة مثلا وزراءنا الكرام رواتبهم مثل رواتب وزراء فنلندا وما ادراك ما فنلندا. المهم هذا البلد يسير بخطى ثابتة نحو الدمار الفشل والله ليس هناك من سبيل للرجوع الى الوراء ونهار تجي السكتة القلبية لهاد لبلاد كل المسؤولين ستجدهم في الخارج دايرين "ليزافير" موت نتا يا مواطن
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3
21 - Observateur الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:42
Des parlementaires qui ne 'arrive même pas à gérer leurs fond de pensions, et veulent gérer une nation.
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3
22 - alhassan الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:44
,La fonction parlementaire est du bénévolat , a ce que je sache personne n'oblige les gens à devenir parlementaire
c'est des gens que se présente volontairement
Alors pas de retraite
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3
23 - ماشي فلوسكم الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:46
البرلماني كيقومو بمهمة سياسية نبيلة وليس مهنة او وظيفة ياخد عليها معاش
نقولو ما قال بلافريج ومنيب وهو عين العقل والمنطق
اما الانتهازيين تحيد ليهم المعاشات يخرجو من البرلمان
بانو على حقيقتهم
ماشي من حقكم تاخدو المعاشات ماشي فلوسكم
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6
24 - يا.ايها.الفاشلون الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:46
نواب.فاشلون.في.كل.شيء.حتى.
في.مصلحتهم.دراري.يفتخرون.انهم.
برلمانين.ولهم.الوك.في.زجاجت.سياراتهم.
يتباهون.انهم.ممثلون.الامة.يعملون.ااربعة.
سنوات.ويتقاعدون.اطفال.فاشلون.من.
كل.النواحي.
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4
25 - kafakom الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:46
كيف يعقل ان يطالبوا بمعاش ممول ولونسبيا من جيوب من لم يجدوا حتى اداء سومةالكراء اخرهم له منزل وفيلا وسيارتان وحسابان بنكيان محترمان جدا جدا
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4
26 - prof الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:47
هذه الأيام ولا عندنا الاكتظاظ في قبة البرلمان. كل النواب (التلاميذ ) حاضرون لانهم يتناقشون موضوعا لا يتعلق بمشاكل الشعب.ولكن يتعلق بمصالحهم هم همهم الوحيد هو الإبقاء على معاشاتهم وكانهم انتخبوا فقط لذلك .بل ان جلساتهم اصبحت ممتدة الى الليل( فهم تلاميذ يراجعون دروسهم ) ولكن الفرق كبير بين تلميذ يسهر الليالي والمستقبل امامه أصبح مسودا وبرلمانين اثرياء يجرون جري الوحوش خلف مصالحهم الشخصية وهي الإبقاء على معاشاتهم وضمان مستقبل أولادهم واحفادهم ووووو.
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5
27 - marouane الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:47
السلام عليكم،
أتوجه إلى السيد رئيس الحكومة المحترم أن يقبل بتمويل معاشات السادة النوام المحترمين و ذلك في حدود المعاش الأدنى للأجور الذي لا يتعدى 1500 dh شهريا. والذي يتقاضه مجموعة من المتقاعدين الذي اسدوا للبلاد خدمات جليلة طلية حياتهم المهنية.
و إذا تفظل عليهم رئيس الحكومة وأراد أن لا يهجر أبناءهم المدارس الخاصة أن يدفع لهم الحد الأدنى للأجور الذي هو 3000 dh في الوظيفة العمومية و 2400 dhفي القطاع الخاص.
لكي يكونوا عبرة لمن يمثل الشعب
والسلام
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6
28 - هرو هولاكو الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:47
"ناموا يا نواب، ما فاز إلا النوام" خلال مدة عملهم يفوزون بالصفقات ويتركون لنا الصفعات لأنهم في الأصل مقاولون ورجال أعمال ثم بعد تخرجهم من مجلس النوام يحتفظون بالمعاش إلى أن يؤخدوا في النعاش.
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5
29 - مكاين ةالو الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:47
برلمان صناعة غربية لتمرير المشلريع الكبرى واصدار قوانين تطحن الشعب اما الاسلام يامر بالتكافل وجمع اموالةللزكاة وانفاقها على الضعفاء
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2
30 - Nour الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:50
الحمدلله على لطف الله من هادي لمعاشات الوزارا عاوتاني حتى ما يبقا حتى مسؤول يخدم الوطن بالمجان ويابانو على حقيقتهوم..!!!
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2
31 - مناضل الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:51
للمرة الخامسة يطالب الشعب المغربي من الصحافة المواكبة لأشغال البرلمان كشف وجوه الفاسدين المتشبتين بمنح التقاعد لهم ليعرفهم الشعب المغربي على حقيقتهم ويعاقبهم في القريب العاجل حتى يندموا في اليوم الذي ازدادوا فيه.
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3
32 - مواطن2 الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:53
في الحقيقة ...يجب على البرلمانيين المتقاعدين المستفيدين من المعاش مباشرة بعد انتهاء ولايتهم ان يرجعوا ما اخذوه من اموال بدون اي استحقاق....وفي ارقى الدول في العالم لا يوجد تقاعد للبرلمانيين....ومن المعلوم ان تقاعد الموظف لا يستفيد منه الا بعد ال60 سنة واستقبالا بعد بلوغه 63 او 65 سنة.....هل يوجد في العالم برلماني يتقاضى تقاعدا مباشرة بعد انتهاء ولايته ؟ وهو يدرك جيدا انه ياكل مالا حراما .....لا حق له فيه مطلقا....مع الاشارة الى ان الصورة تبين العدد الهائل من الحاضرين لان الامر يتعلق بتقاعد البرلمانيين....وعلى العكس من ذلك كانت قبة البرلمان فارغة لما كان الامر يتعلق بمصالح المواطنين...هذا اذا كانت الصورة للجلسة الاخيرة....وارجو ان اكون مخطئا.
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33 - الحرام المباح الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:57
معاشات البرلمانين غير قانونية لأن دستوريا المغاربة سواسة أما القانون. وحرما شرعا لأنها أموال تأخذ من أموال الشعب بذون رضاهم. وغير أخلاقيا لانهم جلهم يحضرون يوم الافتتاح ويغيبون السنة كلها.
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2
34 - مصطفى كاراطيكا الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:58
والله تا حرام دولة الي المواطن مزال تيحرك ويركب البحر بش يهرب من الفقر والعيالات ديالو تيموتو على كيس طحين!!! ومزال نوام الامة تيهضرو على معاشات ا
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35 - محمد الأحد 22 يوليوز 2018 - 20:00
حشومة وعار واش نواب البرلمان أربعة سنوات ياخد التقاعد فين كاينه هدي اش من دولة هدي هده تسمى الضحك والفشوش وقلة الترابي
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36 - سعيد الأحد 22 يوليوز 2018 - 20:02
ميخمموش الدراري مساكن خدامتنا كالمعتاد ليهم، دارو الصينية راه شافها العالم ،التلفزة البريطانية ب ب س،دارت روبورطاج عليها؛ مما قد يشجع غير المغاربة ب المساهمة، هههه
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37 - مكناسي الأحد 22 يوليوز 2018 - 20:03
ما اثار انتباهي في الموضوع ان البرلماني يتقاضى 100رهم كتقاعد عن كل سنة برلمانية يعني انه يكفي ان تعمل سنة واحدة لنضمن تقاعدا يساوي تقاعد جندي افنى زهرةشبابه في الصحراء مدة ثلاثين او اربعين سنة وما زلتم تبحثون عن الحلول لإنقاذ الريع والفساد من رأيي ان تقتطعوا من تقاعد الشرطة والرك والأساتذة والمعلمين والجنود وامنحوها لمن سهروا الليالي لاجل الوطن (طبعا النوام)
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1
38 - عبدالسلام محمد الأحد 22 يوليوز 2018 - 20:03
النواب والمستشارون والحكومة بوزراءها ومؤسساتها....همهم مصالحهم الخاصة ماهذا الطمع والجشع كفى ريعا ومحسوبية وزبونية.......ووووووكفوا وانسحبوا فلستم اهلا لثقة هذا الشعب العظيم الصبور التواق الى العيش الكريم بخيراته وثرواته وقدراته.....
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