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الرئيسية | سياسة | الملك يرغب في تطوير العلاقات الثنائية مع مصر

الملك يرغب في تطوير العلاقات الثنائية مع مصر

الملك يرغب في تطوير العلاقات الثنائية مع مصر
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 13:11

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى ثورة 23 يوليوز المجيدة.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن خالص عبارات التهاني مشفوعة بأطيب المتمنيات للرئيس السيسي بموفور الصحة والهناء، وللشعب المصري الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك "وأغتنم هذه المناسبة، لأشيد بما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة قوامها التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى الأواصر التاريخية التي تجمع بين شعبينا الشقيقين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء منجد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:15
العلاقات بين المملكة المغربية و جمهورية مصر العربية تاريخية بفضل قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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-51
2 - لحنين75 الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:48
اتمنى من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقوم بزيارة إلى بلادنا الحبيب أو جلالة الملك ان يقوم بزيارة لمصر الحبيبة لإحياء اسور المحبة و الاخوة التى تجمعنا منذ القدم ..و التعاون لما فيه الخير للبلدين الشقيقين في كل المجالات السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي ، و الثقافي ..عاش الملك محمد السادس نصره الله و أخيه السيد عبد الفتاح السيسي و الشعبين الشقيقين..و السلام عليكم شكرا هسبرس. .!
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-16
3 - touhzli الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:55
oui avec prudence
مصر هو بلد عربي عظيم عدد سكانها يفوق 80 مليون نسمة. يجب جلب إستثماتهم إلى المغرب وربط معهم تعاون مشترك في جميع المجالات المختلفة ﻻقتصادية وتبادل المعلومات والخبرات الصناعية والتجارية والصناعية والتعاون في ميدان مختلفة .
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-10
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