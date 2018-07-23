الملك يرغب في تطوير العلاقات الثنائية مع مصر

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى ثورة 23 يوليوز المجيدة.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن خالص عبارات التهاني مشفوعة بأطيب المتمنيات للرئيس السيسي بموفور الصحة والهناء، وللشعب المصري الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك "وأغتنم هذه المناسبة، لأشيد بما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة قوامها التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى الأواصر التاريخية التي تجمع بين شعبينا الشقيقين".