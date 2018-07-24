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الرئيسية | سياسة | رئيس الحكومة: المجتمع المغربي عرف تراجع الفقر بـ50 في المائة

رئيس الحكومة: المجتمع المغربي عرف تراجع الفقر بـ50 في المائة

رئيس الحكومة: المجتمع المغربي عرف تراجع الفقر بـ50 في المائة
هسبريس ـ يوسف لخضر (صورة: منير امحيمدات)
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:00

طمأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نواب البرلمان بشأن الوضع في المملكة، حيث أكد أن البلاد لا تعرف أزمة بقدر ما تعرف بعض المشاكل ستتم معالجتها.

وحذر رئيس الحكومة نواب البرلمان، خلال جوابه عن أسئلتهم حول "الوضعية الاقتصادية والمالية"، من "الخطاب السوداوي والحديث عن أمور غير دقيقة".

ورد العثماني على تدخلات نواب المعارضة حول تصدع الحكومة بالقول: "تمنوا التصدع الحكومي إلى النهاية ولن تجدوه، لأن الاختلاف مع وزير لا يعني التصدع، بل الاختلاف رحمة ودليل على الغنى، وتدبيره بطريقة ديمقراطية يدفع إلى الأمام".

وأضاف رئيس الحكومة: "القول بأن المغرب يعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة هو خارج المنطق وخارج المعقول، ولو كان الوضع كذلك لما تلقى البرلمانيون تعويضاتهم الشهرية".

وأوضح رئيس الحكومة أن "جزءاً كبيراً من الاقتصاد مبني على الثقة والجانب النفسي"، مشيرا إلى أن "هناك مشاكل، لكن لا يمكن الحديث عن أزمة وبأن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتراجع، بل هناك مشاكل يجب أن نعالجها ونجد لها الحلول المناسبة".

وأفاد العثماني أن الفقر موجود في المغرب، لكنه تراجع خلال عقد من الزمن بـ50 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الهشاشة، حسب مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط.

وحسب معطيات رئيس الحكومة، فإن نسبة النمو الاقتصادي سجلت 4.1 في المائة سنة 2017 مقابل 1.1 سنة 2016، وهي نسبة قال إنها غير مسبوقة منذ سنة 2008 التي عرفت الأزمة المالية العالمية.

وأضاف العثماني أن التوقعات تفيد بأن نسبة النمو سترتفع خلال السنوات المقبلة ما بين 3 و4 في المائة أو تزيد عن ذلك، معترفاً في الوقت نفسه بأن نسب النمو المسجلة لا ترقى إلى التطلعات، لكنها تبقى جيدة رغم الظرفية العالمية الصعبة.

وكشف رئيس الحكومة أن قانون المالية برسم سنة 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، من خلال تسريع المشاريع الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح ميثاق الاستثمار.

وأضاف أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق برامج إصلاحية أخرى كمواصلة تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح قانون الشغل، وتسهيل حصول الشركات على التمويل، ومكافحة الفساد.

وتعول حكومة سعدالدين العثماني على الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين، وإطلاق التشاور والإعداد للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد. كما تعتزم الاستمرار في تنفيذ البرنامج السنوي الثاني للحد من الفوارق المجالية، ومواصلة حماية المستهلكين من خلال إعداد القانون المتعلق به وتطبيقه، وإطلاق حملة تواصلية في هذا المجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:12
بغيت شي واحد يجاوبني قبل ما غادي يطرطق لي شي عرق فمخي : واش هاد الرجل كيتكلم علينا ، يعني على المغرب والمغاربة ؟ ولا على شي كوكب آخر حنا ماعارفينوش وفيه ناس مانعرفوهومش . وعلى راي عادل امام : هو في ناس عايشين من ورانا ولا ايه ؟؟
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66
2 - مول الكاوكاو الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:13
أ الدكتور ...بما أنك طبيب نفساني عافاك يلا ما سمحلي نوصف ليك واحد الحالة كاتجيني فآخر كل شهر... أنا موظف ملي تايقرب الشهر يسالي كنفكر نهاجر بصفة دائمة لتشاد او مالي ....أشنو رأيك فهاد الحالة النفسانية؟
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48
3 - رشيد الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:13
و حق الله العظيم كاتحس بحال يلا هاد الوزراء عايشين فكوكب آخر .. ماعايشينش معانا
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42
4 - رشيد الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:14
لا حولا ولا قوة الا بالله
اسي عتماني اش هاد الكدووب انا كنت بخير حتى وليت فقيير وراه تزاد ...انت تادير راسك معايش فالمغرب اولا فعلا ماشي فالمغرب ..حسبي الله ونعم الوكيل
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40
5 - Abdou الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:16
الله اكبر الهم ان هدا لمنكر هدا الناس ماعياوش من الكدوب
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32
6 - صابر عبد الصبور الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:18
السيد العثماني انت يا رئيس الحكومة المغربية لايمكنني التصديق بتراجع الفقر في المغرب.ذلك انني الاحظ في مدينتي التي.اقطن بها الاحظ الفراشة الذين يقتاتون من بيع الميخالة يتزابدون وان المساحة التي يحتلونها تتسع لمزيد منهم.فهل هؤلاء ليسوا الفقراء،؟
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28
7 - حنان الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:19
عد إلى رشدك السيد العثماني,البرلمانيون يتلقون رواتبهم دون اكتراث لمن حولهم,هل تعلم سيدي أن هناك من الأسر من يكتفي بالشاي والخبز صباح مساء,هذا إن تمكنوا من الحصول عليه,هل تعلم أن الطلبة يكملون موسمهم الدراسي والديون تثقل كاهلهم,هل تعلم أن من الشعب المغربي من لا يجد ثمن قرص دواء,كيف حصلتم على هذه النسبة.أن أظنه 80 بالمائة وليس 50.بناءا على مشاهداتنا اليومية لمعاناة الأسر.
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28
8 - عاطل ذو شهادات عليا الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:19
الله يرحم ليك الواليدين السي رئيس الحكومة غير سكتنا، دوز ولايتك في صمت فذلك خير لك ...

قلوبنا لم تعد تتحمل البروبغاندا الحكومية وعند الله تجتمع الخصوم يوم القيامة .. والحمد لله الذي لا يحابي أحدا ... والشكر لله الذي جعل التوبة مرهونة برد المظالم في مقام الحكم .

اللهم فك الضائقة وارفع الكربة ونجنا من غلبة الدين وقهر الرجال .
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32
9 - Othmanr الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:19
حلمي ان اموت فقيرا في دولة تحترم الانسان . على ان استمر في سماع الكذوب و الخداع و نحن نعرف ما يجري و نعيش في هاد الوطن . دواور فيه و العشوئي و الذبان و الاجرام و الرشوة و الحكرة و الظلم فاق الخيال . على العثماني ان يدخل مجموعات في فايس بوك ديال الهجرة من المغرب و شوف حلم المراهقين و الشباب في ترك البلاد و عدم عودة اليها .
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21
10 - مراد القنيطري الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:19
مثل هاته التصريحات مُوجَّهة للإستهلاك الخارجي، لأن المغاربة متفقين أنه في عهد حزبكم المشؤوم تراجعت نسبة الفقر فقط وحصرا بين قيادات البيجيدي حتى أصبحت لهم كروشا منتفخة وسيارات فخمة وأصبح وزرائكم يقضون العطل في السويد وأقصد هنا "لكبيدة"
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22
11 - sethnakht12 الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:20
vous pouvez jouer avec vos chiffres comme vous voulez, ou nier la realité que vous connaissez pas, ca ne changera pa le fait; le constat que le niveau de vie de beaucoup de gens comme moi sest deterioré et que les gens ont en surtout marre de vous
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6
12 - امين الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:25
الله يعطينا وجهك من بعد كل الزيادات اللي زندتوها وشعلات تراجع الفقر ب 50 فالمئة الله يشوف من حالنا وصافي
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14
13 - شي مدوخ الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:28
"المجتمع المغربي عرف تراجع الفقر بـ50 في المائة"

زعما راك الرجل الثاني فالدولة، ما تخلناش نقولو ليك داك لكلام للي يتقال عادة للناس للي ما تيحشموش
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11
14 - adil الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:28
بصراحة هذه الحكومة المشؤومة لم تمثلني كمواطن . لو كنت مكان رئيس المحكومة لطلبت الاستقالة , الفقراء في المغرب عددهم 95/100 , اخرج وشوف وحل عينك مزيان ويبان ليك الشعب واصلة فيه العظم , ولم اصوت على ا ي حزب كيفما كان
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13
15 - خليد الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:29
العثماني كيقصد النرويج و السويد عذرا السادة المشاهدين
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15
16 - didi الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:40
ملي طمانتي نواب البرلمان طمان حتى الشعب راه فى حاجة لراحة ذهنية تراجع الفقر ب50¨% كلام صحيح والدليل على ذالك هو توصل البرلمانيون بتعوضاتهم الشهرية
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7
17 - عزيز الدحماني الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:41
جزءكبيراً من الاقتصاد مبني على الثقة والجانب النفسي نعم ميستر بن المغرب و أيضاً مواصلة حماية المستهلك خطابات مضحكة لغة التفائل المزيف نسبة النمو صحيح في قطاع السيارات لا غير نسبة أكثر من ربعة فالمئة أيضاً في قطاع المحروقات و الحليب ككل عام نسبة لا يعرفها أيضاً إلا أصحاب الإستيراد من الصين
جهاز ضربات القلب لقطاع الصحة و التعليم مخيفة أما المواطن الجهاز به خط مستقيم كأنه ميت أطباء العالم يستغربون
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2
18 - مول حمص الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:41
تتحدث عن الفقراء البرلمانيين اظن
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8
19 - kafakom الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:41
احنافي شهريوليوز مشي ابريل ااارءيس
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6
20 - احسان العلمي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:44
بعد هذا الذي قرأته تبيّن لي ان معنى الحقيقي للشعب المغربي يقتصر على أعضاء الحكومة و البرلمان. فما نحن سوى الجالية المغربية المقيمة بالمغرب و بصفة غير شرعية، لذلك اذا مرض أحدنا فان المستشفيات العمومية تمتنع عن علاجه، و ان حاول احدنا استعمال عربة مجرورة لبيع الخضر أو الفواكه، فان الشرطة و القواة المساعدة تطارده، و ان اضطر احدنا لطلب وثائق ادارية فهو مجبر على دفع علاوة مقابل إجراءات كان لها ان تكون أدنى حقوقه... خلاصة القول " نحن في المغرب، فلما نستغرب"
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8
21 - Hamid الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:49
يمكن عندك الحق فيما يخص أعضاء حزب العدالة و التنمية لي ستافدو من المناصب و حسنو الوضعية ديالهم.لا أفهم مثلا كيف يطلق القيادية ...على ماء العينين لي دازت للبرلمان بفعل اللائحة الوطنية.استفدتم من كل المزايا وافقرتم الشعب
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5
22 - كريم الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:58
يا سلام اسي العثماني ! مين جبتي هاد الإحصائية؟
انت راه واقيلا ما عايش معانا
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0
23 - Ahmed الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 03:02
هل تقصدون تزايد الفقر ب 50 %؟
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0
24 - كلام صحيح ههههه الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 03:05
السيد الوزير كيهدر على الجنون اللي فالمغرب ماشي على المواطنين هههه كنضحكوا وخا مبقاتش ضحكة كتخرج مع هاذ القوم .
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0
25 - ولد حميدو الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 03:08
انا متفق معك ادا كان محاربة الفقر هو توفر الخبز
فاعطينا حلولا واقعية بمخطط مستقبلي فادا كنتم غير محتاجين لحاملي الدكتوراه و الماستر فلمادا تتركونهم يضيعون سنوات في الدراسة بدون فائدة فكان من المفروض إجراء مباراة و اخد فقط ما تحتاجه الدولة في كل شعبة و ليس زد زد حتى لسيدي بوزيد حتى أصبح قبالة البرلمان يعج بالمعطلين بينما من الواجب توظيف كل حامل دكتوراة و لو كانوا 100الف أو احبس المرقة و خد ما باستطاعتك
هدا رأيي و الله اعلم لأن الفقر بالنسبة للامي عادي اما أصحاب الدبلومات فليس كدلك و على الأقل الدي لم يتفوق في دراسته بإمكانه أن يتعلم حرفة أو يزاول تجارة اما الدكتور فمادا سيفعل في سن يناهز الثلاثين
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