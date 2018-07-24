24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:30
|13:39
|17:19
|20:39
|22:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المؤتمر القومي الإسلامي يرفض "قانون القومية"
- أوروبا تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن
- جابو: الفرنسي رونار يصلُح لتدريب منتخب الجزائر
- محمد بنسعيد آيت يدر
- عبد المولى عبد المومني
الدكالي يجوب مستشفيات المملكة .. وأطر صحية: "ترويج إعلامي" (5.00)
أخصائي نفسي: لهذه الأسباب يرى المغربي نفسه "أرقى" من الآخرين (5.00)
- العثماني: التوظيف وراء "مشاكل التعليم" .. والتعاقد لا يعني الهشاشة - (95)
- اتفاقية الصيد البحري الجديدة ترفع العائدات المالية والكميات السمكية - (89)
- هل يعفو الملك محمد السادس عن "معتقلي الريف" في "عيد العرش"؟ - (87)
- ناجية من مجزرة أزرو - (65)
- تقرير يرصد الإقبال على التدين ويحذر من تفكيك "الإسلام المغربي" - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيس الحكومة: المجتمع المغربي عرف تراجع الفقر بـ50 في المائة
طمأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نواب البرلمان بشأن الوضع في المملكة، حيث أكد أن البلاد لا تعرف أزمة بقدر ما تعرف بعض المشاكل ستتم معالجتها.
وحذر رئيس الحكومة نواب البرلمان، خلال جوابه عن أسئلتهم حول "الوضعية الاقتصادية والمالية"، من "الخطاب السوداوي والحديث عن أمور غير دقيقة".
ورد العثماني على تدخلات نواب المعارضة حول تصدع الحكومة بالقول: "تمنوا التصدع الحكومي إلى النهاية ولن تجدوه، لأن الاختلاف مع وزير لا يعني التصدع، بل الاختلاف رحمة ودليل على الغنى، وتدبيره بطريقة ديمقراطية يدفع إلى الأمام".
وأضاف رئيس الحكومة: "القول بأن المغرب يعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة هو خارج المنطق وخارج المعقول، ولو كان الوضع كذلك لما تلقى البرلمانيون تعويضاتهم الشهرية".
وأوضح رئيس الحكومة أن "جزءاً كبيراً من الاقتصاد مبني على الثقة والجانب النفسي"، مشيرا إلى أن "هناك مشاكل، لكن لا يمكن الحديث عن أزمة وبأن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتراجع، بل هناك مشاكل يجب أن نعالجها ونجد لها الحلول المناسبة".
وأفاد العثماني أن الفقر موجود في المغرب، لكنه تراجع خلال عقد من الزمن بـ50 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الهشاشة، حسب مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط.
وحسب معطيات رئيس الحكومة، فإن نسبة النمو الاقتصادي سجلت 4.1 في المائة سنة 2017 مقابل 1.1 سنة 2016، وهي نسبة قال إنها غير مسبوقة منذ سنة 2008 التي عرفت الأزمة المالية العالمية.
وأضاف العثماني أن التوقعات تفيد بأن نسبة النمو سترتفع خلال السنوات المقبلة ما بين 3 و4 في المائة أو تزيد عن ذلك، معترفاً في الوقت نفسه بأن نسب النمو المسجلة لا ترقى إلى التطلعات، لكنها تبقى جيدة رغم الظرفية العالمية الصعبة.
وكشف رئيس الحكومة أن قانون المالية برسم سنة 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، من خلال تسريع المشاريع الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح ميثاق الاستثمار.
وأضاف أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق برامج إصلاحية أخرى كمواصلة تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح قانون الشغل، وتسهيل حصول الشركات على التمويل، ومكافحة الفساد.
وتعول حكومة سعدالدين العثماني على الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين، وإطلاق التشاور والإعداد للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد. كما تعتزم الاستمرار في تنفيذ البرنامج السنوي الثاني للحد من الفوارق المجالية، ومواصلة حماية المستهلكين من خلال إعداد القانون المتعلق به وتطبيقه، وإطلاق حملة تواصلية في هذا المجال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
اسي عتماني اش هاد الكدووب انا كنت بخير حتى وليت فقيير وراه تزاد ...انت تادير راسك معايش فالمغرب اولا فعلا ماشي فالمغرب ..حسبي الله ونعم الوكيل
قلوبنا لم تعد تتحمل البروبغاندا الحكومية وعند الله تجتمع الخصوم يوم القيامة .. والحمد لله الذي لا يحابي أحدا ... والشكر لله الذي جعل التوبة مرهونة برد المظالم في مقام الحكم .
اللهم فك الضائقة وارفع الكربة ونجنا من غلبة الدين وقهر الرجال .
زعما راك الرجل الثاني فالدولة، ما تخلناش نقولو ليك داك لكلام للي يتقال عادة للناس للي ما تيحشموش
جهاز ضربات القلب لقطاع الصحة و التعليم مخيفة أما المواطن الجهاز به خط مستقيم كأنه ميت أطباء العالم يستغربون
انت راه واقيلا ما عايش معانا
فاعطينا حلولا واقعية بمخطط مستقبلي فادا كنتم غير محتاجين لحاملي الدكتوراه و الماستر فلمادا تتركونهم يضيعون سنوات في الدراسة بدون فائدة فكان من المفروض إجراء مباراة و اخد فقط ما تحتاجه الدولة في كل شعبة و ليس زد زد حتى لسيدي بوزيد حتى أصبح قبالة البرلمان يعج بالمعطلين بينما من الواجب توظيف كل حامل دكتوراة و لو كانوا 100الف أو احبس المرقة و خد ما باستطاعتك
هدا رأيي و الله اعلم لأن الفقر بالنسبة للامي عادي اما أصحاب الدبلومات فليس كدلك و على الأقل الدي لم يتفوق في دراسته بإمكانه أن يتعلم حرفة أو يزاول تجارة اما الدكتور فمادا سيفعل في سن يناهز الثلاثين