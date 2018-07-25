سفيرة المغرب تلاقي رئيس مجلس الشيوخ الإسباني

هسبريس ـ و.م.ع

أجرت سفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش، في مدريد، مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، بيو غارسيا إيسكوديرو، تمحورت حول سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون الممتازة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد المسؤولان، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات الممتازة التي ظلت على الدوام تجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية، وكذا بين العائلتين الملكيتين، منوهين بالتعاون الوثيق بين الحكومتين والبرلمانين في الرباط ومدريد.

وبحث الجانبان، خلال هذا الاجتماع، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إسبانيا والمغرب، كبلدين جارين وصديقين، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتطرقا إلى علاقات التعاون القائمة بين برلمانين الدولتين، لاسيما في إطار المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الذي ستعقد دورته القادمة بالمملكة المغربية خلال السنة المقبلة.

وأكد الجانبان أن هذا المنتدى يساهم بشكل كبير في تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مشيرين إلى ضرورة العمل من أجل دعم وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في تحسين العلاقات الممتازة بين المملكتين.