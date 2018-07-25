24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:48
|06:30
|13:39
|17:19
|20:38
|22:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بروز لاعبين في "شان المغرب" يلصق تهمة الارتشاء بمدرب نيجيريا
- أحكام قضائية تدين متابعين بالارتشاء واستغلال النفوذ
- توقيف ستيني لإضرام النار في غابة نواحي مقريصات
- مروحية تتدخل لإنقاذ عامل بناء تعرض لحادثة شغل
- رصيف الصحافة: مرافق حساسة تستفيد من مراقبة خاصة في المملكة
"جمعية الربابنة" تتشبث بأجور أعلى وساعات عمل أقل في "لارام" (5.00)
الحرارة تقترب من 50 درجة .. وهذه نصائح لتفادي ضربات الشمس (5.00)
- رئيس الحكومة: الفقر يتراجع بـ50 % .. ونسبة النمو غير مسبوقة - (215)
- فتح الجزائر لطريق برية مع موريتانيا يشدد الخناق على الكركرات - (115)
- الملك يحل بشاطئ بوسكور بالحسيمة وترقبُ عفوٍ عن "معتقلي الريف" - (103)
- أخنوش واتفاق الصيد البحري - (67)
- المغرب وأوروبا يُوقعان بالأحرف الأولى الاتفاق الجديد للصيد البحري - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سفيرة المغرب تلاقي رئيس مجلس الشيوخ الإسباني
أجرت سفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش، في مدريد، مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، بيو غارسيا إيسكوديرو، تمحورت حول سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون الممتازة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشاد المسؤولان، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات الممتازة التي ظلت على الدوام تجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية، وكذا بين العائلتين الملكيتين، منوهين بالتعاون الوثيق بين الحكومتين والبرلمانين في الرباط ومدريد.
وبحث الجانبان، خلال هذا الاجتماع، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إسبانيا والمغرب، كبلدين جارين وصديقين، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتطرقا إلى علاقات التعاون القائمة بين برلمانين الدولتين، لاسيما في إطار المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الذي ستعقد دورته القادمة بالمملكة المغربية خلال السنة المقبلة.
وأكد الجانبان أن هذا المنتدى يساهم بشكل كبير في تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مشيرين إلى ضرورة العمل من أجل دعم وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في تحسين العلاقات الممتازة بين المملكتين.