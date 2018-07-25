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الرئيسية | سياسة | المالكي يوجّه النواب إلى ملازمة المجتمع والبحث عن حلول واقعية

المالكي يوجّه النواب إلى ملازمة المجتمع والبحث عن حلول واقعية

المالكي يوجّه النواب إلى ملازمة المجتمع والبحث عن حلول واقعية
هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 02:00

اختتم مجلس النواب الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية بمطالبة رئيس الغرفة الأولى، الحبيب المالكي، نواب الأمة بضرورة تمثلهم دِينَاميات المجتمع.

وأوضح المالكي أن استعراض حصيلة الدورة لا يكون بمنطق الأرقام والنِّسب فقط، ولكن أيضا بمنطق النوع، متسائلا عن "مدى تَمَثُّل النواب لروح الدستور وأبعاده، وحمولاتِه الإصلاحية الحقوقية، وتَوَجُّهِه إلى المستقبل".

وبعدما أكد في كلمته الختامية على أن "دِينَاميات المجتمع، بكل أبعادها، يَنْبَغي أن تجد صَدَاها في المؤسسات المنتخبة، بل تُنْقَل إلى قلب الاشتغال المؤسساتي، وفي مقدمته بالطبع البرلمان"، سجل المالكي أن "حصيلة المجلس ينبغي أن تكونَ موضوعَ حوارٍ وتداولٍ مُؤسساتيٍ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وطالب رئيس مجلس النواب بضرورة إيجادِ حلول للمشاكل، والتوافقِ على الـمَخَارِج السياسية والاقتصادية والتدبيرية، العملية والواقعية، بِمَا يُلَبِّي حاجيات المجتمع ومَطَالِبِه، مشيرا إلى أهمية استحضار الإكراهات والتحديات والإمكانيات، في سياقات ليست بالسهلة ولا تُسْعِفُ دوماً، مِمَّا يتطلب الإبداع والاجتهاد الجماعي.

وبالأرقام، كشفت الحصيلة التي قدمها المالكي أن عدد الأسئلة التي أجاب عنها رئيس الحكومة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة بلغت 21 سؤالا من بين 44 سؤالا أحيلت عليه، موضحا أن عدد الأسئلة الشفوية، التي خضعت لمسطرة الإحالة على الحكومة، بلغت 972 سؤالا أجابت الحكومة عن 385 منها، ومن ضمنها أجوبة عن أسئلة طرحت في دورات سابقة. فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أحيلت على الحكومة 2140 سؤالا، توصَّل أعضاءُ المجلس بـ1150 جوابا عنها.

وفِي هذا السياق، أبرز المالكي أن الرهان والهدف الرئيسي هو مساهمة المجلس في ترسيخ الممارسة الديموقراطية وتقوية دولة المؤسسات وتطويرها وتمنيعها وصيانة استقرارها وأمنها.

وبعد تأكيده على أن قوة المؤسسات مرتبطة بالقدرة على ترسيخ ثقافة التوافق في القضايا الكبرى للوطن، قال المالكي إن "النواب عليهم تَمَثَّلَ قيمةَ برلمانِ القرب بما هو إصغاء للمواطنين والتعرف على حاجيات المجتمع"، مضيفا "علينا أن نتعبأ جميعا وسوياً، بنفس التصميم وروح التعاون بين المجلس والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Mosi الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 02:41
لا غير خليهوم حداك اسي المالكي....حنا راه كنجمعو ليهوم التبرعات...اللي عندو شي فيستة قديمة شي مخدة تالفة شي كاشة شايطة الله يرحم ليكوم الواليدين ايصيفتها للبرلمان...وراه كانجمعو حتى الاقراص والخوشيبات باش نعاونوهوم التقاعد ديالهوم مساكن...الله يبقي الستر.
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9
2 - FARHAT الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 02:46
هؤلاء جلسوا داخل قبو البر الامان بعد.ان انتخابهم من طرف الشعب وعليهم حل مشاكل الأمة والدفاع عن حقوق الشعب .إصلاح التعليم والنهوض بها عوض مناقشة تقاعد المستضعفين عوض مطالبتهم بالتقاعد لكم .انكم تستحقون عبارة كلكم انتهازيون وساهموا المال العام
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7
3 - Hamid الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 02:47
امبارح عاد قولتو ان النواب فقراء.دابا كتقولو يلازمو المجتمع ...تجيدون جيدا تجارة الكلام .هذا البرلمان خص يتحيد ماعندو فايدة...بدا العديد من مناضلي البام مؤخرا في وجدة بالانسحاب من هذا الحزب تمهيدا للانتقال للحزب الذي اصبح يطفو على الساحة. ما بقيناش عارفين واش سياسيين او بهلوانات تتنطط
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4
4 - لمحمد سالم برد الليل الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 02:50
البرلماني في المغرب لا يعرف التواصل مع المواطنين الا في أيام الحملة الانتهابية او الاعداد لها ،ومن تم يغيب إلا ما رحم ربي ،لأن البرلمانيين او جلهم يعتقدون أنهم بسرفهم تلك الاموال في الحملة وسراء الذمم فان مهمته تكون حضور جلسات مجلس النواب واعداد سؤال أو سؤلين وقراءتهما على وزير معين ومن تم تنتهي المهم طبعا نستتني ذوي الضمائر الحية
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3
5 - لحسن مدوش الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 02:53
لا لتقاعد البرلمانيين عطيو للشعب فلوسو
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1
6 - العبدي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 02:58
المغرب يحتاج تغيير جدري 1) ابعاد البرلمانيين الحاليين و عاءﻻتهم الصغيرة والكف عن شراء اﻻصوات و منح السكر و الزيت و الدقيق في مناسبات اﻻعياد للعاءﻻت الملتزمة بالتصويت له ولولده وخاصة في ضواحي المدن الفقيرة وما اكثرهم في عبدة و احمر وشياظمة و بالعﻻلي. 2) ابعاد العصابات او المافيات المتحكمة في كل حزب ونقابة وتجديد مكاتيها بشباب مثقف من دون ياك صاحبي كما تفعل اوروبا والغاء الدعم من الحكومة. ابعاد اﻻحزاب عن تكوين الحكومات و ترك اﻻستوزار للتكنوقراط دوو الكفاءات.3) اخضاع المدراء العامون لجميع قطاعات الدولة الى المساءلة امام البرلمان و المحاسبة امام الحكومة .4) اللي سرق شى حاجة يردها لخزينة الدولة من نقود و عقارات واراضي فﻻحية ووو....
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2
7 - سعيد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 03:02
إلى السيد المالكي السياسي المخضرم بعض التساؤلات من مواطن بسيط، بحيث سكان مكة ادرى بشعابها : بالله عليك كم من البرلمانيين يفقهون معنى السلطة التشريعية و التنفيذية و تفعيل الدستور ووو، وكم منهم يحتاج أن تدرج معه كي يفهم ما تقول ، و اظن انك تعلم كم من الأموال صرف بعضهم كي يجلسوا في قبتكم ،و ان ما يهمهم هو الحصانة و الجاه و العلاقات المسهلة ل الصفقات، ان اغلبهم من يسببون في جمود المبادرات الخلاقة لتقدم المغرب بجهلهم بالدور الحقيقي للبرلماني ،،،،،
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1
8 - النور1تامسنا الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 03:14
في ظل عدم المحاسبة وربط المسؤلية بالمتابعة والمحاسبة سنكون امام ممتلي لايمتلون الا مصالحهم وانفسهم حتى اصبحنا عاجزين عن تفرقة الخيط الاءبيض من الاءسود هنا متلا بالمديمة الجديدة تامسنا ساكنة النور1.2تعيش التهميش والاذقصاء والاءؤساخ في الشوارع في تغيب تام للمنتخبين والسلطة والمواطن يعيش في مرارة لاتتصور فاغلبية سكان مدينة تامسنا في ظل ظروف غيرعادية اغلقو مساكنهم التي تم شرؤها عن طريق القروض وعادو من حيت اتو ورجعو الى الكراء مرة اخرى تامسنا تعيش على ايقاع بعض المفسدين الدين احرقو الزرع والنسل وهناك كدالك بعض مافيا العقار التي تسنحود على اراضي هناك .وتساهم في عرقلة مشارع تامسنا خصوصا النور 1و2.والساكنة تنتظر زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
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