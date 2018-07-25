المالكي يوجّه النواب إلى ملازمة المجتمع والبحث عن حلول واقعية

هسبريس- محمد بلقاسم

اختتم مجلس النواب الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية بمطالبة رئيس الغرفة الأولى، الحبيب المالكي، نواب الأمة بضرورة تمثلهم دِينَاميات المجتمع.

وأوضح المالكي أن استعراض حصيلة الدورة لا يكون بمنطق الأرقام والنِّسب فقط، ولكن أيضا بمنطق النوع، متسائلا عن "مدى تَمَثُّل النواب لروح الدستور وأبعاده، وحمولاتِه الإصلاحية الحقوقية، وتَوَجُّهِه إلى المستقبل".

وبعدما أكد في كلمته الختامية على أن "دِينَاميات المجتمع، بكل أبعادها، يَنْبَغي أن تجد صَدَاها في المؤسسات المنتخبة، بل تُنْقَل إلى قلب الاشتغال المؤسساتي، وفي مقدمته بالطبع البرلمان"، سجل المالكي أن "حصيلة المجلس ينبغي أن تكونَ موضوعَ حوارٍ وتداولٍ مُؤسساتيٍ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وطالب رئيس مجلس النواب بضرورة إيجادِ حلول للمشاكل، والتوافقِ على الـمَخَارِج السياسية والاقتصادية والتدبيرية، العملية والواقعية، بِمَا يُلَبِّي حاجيات المجتمع ومَطَالِبِه، مشيرا إلى أهمية استحضار الإكراهات والتحديات والإمكانيات، في سياقات ليست بالسهلة ولا تُسْعِفُ دوماً، مِمَّا يتطلب الإبداع والاجتهاد الجماعي.

وبالأرقام، كشفت الحصيلة التي قدمها المالكي أن عدد الأسئلة التي أجاب عنها رئيس الحكومة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة بلغت 21 سؤالا من بين 44 سؤالا أحيلت عليه، موضحا أن عدد الأسئلة الشفوية، التي خضعت لمسطرة الإحالة على الحكومة، بلغت 972 سؤالا أجابت الحكومة عن 385 منها، ومن ضمنها أجوبة عن أسئلة طرحت في دورات سابقة. فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أحيلت على الحكومة 2140 سؤالا، توصَّل أعضاءُ المجلس بـ1150 جوابا عنها.

وفِي هذا السياق، أبرز المالكي أن الرهان والهدف الرئيسي هو مساهمة المجلس في ترسيخ الممارسة الديموقراطية وتقوية دولة المؤسسات وتطويرها وتمنيعها وصيانة استقرارها وأمنها.

وبعد تأكيده على أن قوة المؤسسات مرتبطة بالقدرة على ترسيخ ثقافة التوافق في القضايا الكبرى للوطن، قال المالكي إن "النواب عليهم تَمَثَّلَ قيمةَ برلمانِ القرب بما هو إصغاء للمواطنين والتعرف على حاجيات المجتمع"، مضيفا "علينا أن نتعبأ جميعا وسوياً، بنفس التصميم وروح التعاون بين المجلس والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة".