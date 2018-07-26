ضعف القوانين والمواكبة المجتمعية يسائلان حصيلة الدورة البرلمانية

هسبريس - نورالدين إكجان

عقب نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية يعود نقاش دور وفعالية المؤسسة البرلمانية إلى الواجهة، فبعد إعلان الحبيب المالكي وحكيم بنشماس عن حصيلة الغرفتين على مستوى المقترحات والأداء الرقابي، تسود حالة من عدم الرضا لدى المتتبعين للشأن البرلماني، حيث يؤكدون على ضعف مواكبة البرلمان للنقاش المجتمعي المتقدم على عدة أصعدة.

وفي الوقت الذي يثمن رئيس الغرفة الثانية حصيلة المستشارين في هذه الدورة، يؤكد رئيس مجلس النواب، أن البرلمانيين مطالبون بالالتصاق أكثر بهموم الناس، مشددا على ضرورة منح الأهمية لنوعية الأسئلة المطروحة، وعدم الاكتفاء بمنطق الكم، في مقاربتهم للعمل البرلماني.

واستأثر العمل البرلماني بأهمية قصوى لدى المتتبعين، خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصا فيما يتعلق بمعاشات البرلمانيين، التي أثارت موجة انتقادات وسخرية عارمة، بسبب تعقيبات بعض رؤساء الفرق على الجدل الدائر، وشكواهم من وضعيتهم الاجتماعية، ليتم بعدها تأجيل البت في طرق تدبير المعاشات والتعويضات إلى الدورة المقبلة.

حصيلة هزيلة

كريم عايش، عضو مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أنه "استنادا إلى أرقام مجلس النواب، نستنتج، بعجالة، أن المجلس لم يستطع تغطية كل الأسئلة بالإجابة (972 سؤالا شفويا أجابت الحكومة عن 385 منها مقابل 2140 سؤالا كتابيا، توصَّل أعضاءُ المجلس بـ1150 جوابا عنها، وأيضا 44 سؤالا وجهت إلى رئيس الحكومة أجاب عن 21 منها)".

وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "حتى المصادقة على القوانين المقترحة تطرح عدة مشاكل، حيث تمت المصادقة على 65 فقط عبر 570 تعديلا مقدما على هذه النصوص القانونية، ليتم قبول 188 تعديلا من طرف الحكومة، في 28 جلسة برلمانية و90 اجتماعا للجان المختلفة خلال آخر دورة. كما أن المهام الاستطلاعية كذلك شهدت تعثرات، إذ وافق مجلس النواب، خلال هذه الدورة، على إنجاز8 مهام استطلاعية من بين 16 طلبا أحيلت عليه برسم السنة التشريعية".

وأوضح المحلل السياسي أنه "بلغة الأرقام يبدو أن تحقيق الأهداف الكمية لم يُجاوز النصف إلا قليلا، وهو رقم لا يرقى إلى محورية المؤسسة وعملها الحساس داخل المنظومة السياسية والتشريعية، ويسائل الجميع عن سبب هذا البطء، وعن المعيقات التي تجعل البرلمان نصف معطل ولا يلبي تطلعات البلد، اللهم تلك الزيارات المكوكية التي دأب الناس على متابعتها لفرق برلمانية من أجل لقاءات وزيارات لا تجد لها تقريرا مفصلا، وقلما يكون لها أثر إيجابي على المجهود الدبلوماسي المغربي في دعم القضايا الوطنية الكبرى".

وزاد أن "البرلمان كرس انتهازية البرلمانيين فيما يخص القضايا الاجتماعية الكبرى للمغرب"، مشيرا إلى "إخفاقه الشديد في أن يعطي المثل والقدوة لإيجاد حلول ناجعة لمشاكل اقتصادية واجتماعية، إذ أصبح بحق مجرد مبنى تعرض فيه الأمور دون يكون له دور حاسم في حلها".

برلمان غير مواكب

من جهته، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاضي عياض، إن "حصيلة البرلمان جد هزيلة، مقارنة بالميزانية الكبيرة التي ترصد له، وبعدد أعضائه المتضخم، مسجلا أن عدد المقترحات القانونية التي قدمها النواب جد ضعيفة، وجعلت البرلمان يكتفي بدور كاتب الضبط، حيث اختُزل دوره في تمرير مشاريع قوانين أتت بها الحكومة".

وأضاف العلام، في تصريح لهسبريس، أنه "على المستوى الرقابي، ظل البرلمان غائبا عن مواكبة السياسات الحكومية في ميداني الاقتصاد والحريات، باستثناء تقرير يتيم همَّ قطاع المحروقات، كما أنه أصبح ساحة يوصف فيها الشعب بأقبح النعوت، دون أن يتحرك النواب للتصدي لمثل تلك الخرجات".

وتابع أن "البرلمانيين انشغلوا بصراعات بينية غير مفيدة، وبتعويضاتهم وتقاعدهم، ولم يستطيعوا التحرك من أجل معتقلي حراك الريف، حتى بأبسط الأشياء، وهي استدعاء رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، من أجل المساءلة البرلمانية، وهو ما يفسر الهجوم الكبير الذي يشنه المواطنون على البرلمان، حيث لا يرون مبررا للتعويضات والتقاعد، لأن النواب والمستشارين لا يشتغلون".

وختم العلام تصريحه قائلا إن "تقارير لجان تقصي الحقائق أغلبها مكتوب بلغة ركيكة وعمومية، ولا تعرف أي أجرأة، حيث تكتفي بالنشر، في ظل غياب سبل المتابعة القانونية في حال ما توصل التقرير المنجز إلى اختلالات".