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كُتّاب وآراء
المالكي: البرلمانيون "أيتام" بالمغرب .. ونقاش معاشاتهم ديمقراطي
وصف لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، البرلماني المغربي بـ"اليتيم"؛ مشددا على أن المؤسسة "تشتغل وحدها، ولا تتوفر على الوسائل المتاحة في برلمانات دول أخرى من أجل القيام بعمله التشريعي والرقابي في مختلف المجالات"، حسب تعبيره.
وأشار المالكي، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس بمقر الغرفة الأولى، إلى أن "البرلماني المغربي لا يتوفر على مساعدين من أجل تحضير ما يجب بخصوص مقترحات القوانين ومناقشة مشاريع القوانين وتقديم الأسئلة".
واعتبر رئيس مجلس النواب أن "هناك نظرة ضيقة للبرلماني وعمله في المغرب"، في سياق الجدل الدائر حول معاشات البرلمانيين بين من يدعو إلى إلغائها وبين وجهة نظر أخرى تدعو إلى إصلاحها من أجل ضمان ديمومتها.
وأضاف المالكي قائلا: "النائب البرلماني في المغرب متعدد التخصصات، فهو قانوني واقتصادي واجتماعي وبيئي وأمني. وفي ظل هذا الوضع، يصعب أن نرفع من مردودية المؤسسة التشريعية بدون مساعدين إلى جانب البرلماني".
وأشار إلى أن جميع البرلمانات التي تريد ترسيخ الديمقراطية التمثيلية تعمل على توفير المساعدة للبرلماني، وزاد قائلاً: "البرلماني ديالنا كَيْدورْ بُوحْدُو باشْ يَجمعْ المعلومات من هنا وهناك، وهذه عملية ليست سهلة، بالرغم من أننا صادقنا على قانون بالحق في الوصول إلى المعلومة".
المالكي لم يرغب في إبداء رأيه بخصوص إلغاء المعاشات البرلمانية أو الإبقاء عليها، حيث قال: "ليس لدي موقف، موقفي هو موقف للمؤسسة؛ لأن رئيس مجلس النواب هو حَكَمٌ يقوم بدور التجميع والإنصات، وليس له القرار خصوصاً في هذا الملف الذي يهم أعضاء مجلس النواب".
واعتبر رئيس مجلس النواب أن هذا الحوار الدائر حالياً بين مكونات مجلس النواب حول المعاشات "ديمقراطي ومنفتح"، مؤكداً أن الأهم "ليس المصادقة من عدمها، بل أن نتوصل إلى حل توافقي بين جميع مكونات المجلس، وهذا يتطلب مجهوداً وإنضاجاً لكل الشروط للوصول إلى حل يرضي الجميع وهذا ما نحن بصدد".
ودعا رئيس مجلس النواب إلى عدم التسرع في اتخاذ أي حل من الحلول بخصوص معاشات البرلمانيين التي تعاني عجزاً منذ سنوات، حيث قال إن "تدبير العامل الزمني منذ أزيد من سنة بخصوص هذا الملف كان يهدف هدف هو التواصل إلى توافق".
وكان موضوع المعاشات قد خلق جدلاً واسعاً قبل أيام داخل لجنة المالية بمجلس النواب، وجرى تأجيل الحسم فيه إلى الدورة التشريعية المقبلة، ويرجع الخلاف أساساً إلى وجود أربعة مشاريع قوانين؛ الأول من طرف الأغلبية الحكومية إلى جانب حزب الاستقلال يدعو إلى إصلاح النظام وإنقاذه من الإفلاس، أما المقترح الثاني فتقدم به نواب حزب العدالة والتنمية يطالب بتصفية المعاشات، ومقترح ثالث من طرف فيدرالية اليسار الديمقراطي بحذف النظام؛ في حين يطالب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على ثاني أكبر فريق في مجلس النواب، بإلغاء مساهمة الدولة في الاشتراكات الشهرية لمعاش البرلماني ورفع واجب الاشتراك الشهري وخفض المعاش إلى 2500 درهم من أجل معالجة وضعية الأزمة التي يواجهها النظام.
ويتلقى البرلماني، في الغرفتين، تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم حيث يحصلون على 5000 درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايته التشريعية التي تستمر خمس سنوات، لكن النظام يعاني عجزاً منذ مدة يحرم البرلمانيين السابقين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
مقدكوم فيل نزيدوكوم فيلة
ومنين كانوا كيجيبوا الفلوس اللي كانوا كيفرقوا على عباد الله ... ومنين كيجيبوا فلوس الزرود والحوالى والنشاط والليالي الحمراء والفساد ... دابا ملي قربوا يساليوا عاد خصهوم يدبروا على حسابنا ... إوا ملي هوما يتام إوا ديوهم لدار الأيتام راها موجودة وخاوية لأن الأيتام الحقيقيين كاع مكايدخلوا ليه ... إوا دخلوا البرلمانيين ليها ... ودوزونا حنا ... أنتوما باين راكوم كتوجدوا الشعب ينادي بالمقاطعة ديال بالصح بلا ما تعيقوا ... أو فالحقيقة أنتوما ما بقا كايهمكم غير راسكوم ... مقاطعة الانتخابات أصبح واجبا شعبيا ...
Sinon leurs salaire nest pas justifié
Après tout celui qui veut servir la nation il acceptera et celui qui ne veut pas partira et laissera la place à ceux qui veulent travailler fisabilillah
est ce que monsieur malki acceptera qu'on lui dise que les fonctionnaires qui sabsetent de leur travail c'est parce qu'ils manquent de moyens pour travailler ?
(et si je parle de l'administration je le fais en connaissance de cause car j'en fais partie)
صدق من قال ادا أعطيت المسؤولية لغير أهلها فانظر الساعة
.. . ايوا ادا كانو البرلمانيين حابسيين يديهم حتى تلقاو ليهم المساعدين اللهم يمشيو جلسة في ديورهم احسن ونسدو هاد البرلمان باباه
قال ليك عندهم مشكل في الحصول على المعلومة ... ايوا رآه هدا هو المشكل اللي عندنا في المغرب لأنكم انتوا االبرلمانيين اللي صادقت على قانون عوج فيه استثناءات الحصول على المعلومة تعجيزية ...
يعني نتوما خدام ين بحال مصلحة أو مديرية تابعو للحكومة اللي قالت ليكم الحكومة هي اللي كاين
في حين البرلمانات الأخرى عندهم سلطة يدير الوصاية على الحكومة ويحبس الحكومة ... وعلى حسب العلم اديالي حتى في المغرب القانون يسمح للبرلمان بالصواب على الحكومة ... وما بغيتش تخدم بيه .. يمكن خاصك مساعدين حتى من البوليس في البرلمان باش تديرو شغلكم
واش حتى 2 فرنك ما قدرتوش تنقص وها من الحليب .... تبهديلة
فقراء.ايتام..و.......لاحولة ولا قوة الا بالله.
على المغاربة مساعدة البرلمانين الايتام كما قال رئيس مجلسهم،لانهم لايملكون ما يسدون به رمقهم،الا يستحي من لم يكون له حق رئاسة مجلس النواب وفرض عنوة على الحكومة رغم أن اشارع لم يمنحهم ثقته،اتقوا الله في شعب سيتور عليكم يوما ولن تجدون كيف تسكتن صراخه
واش جا شي حد طيح عليهم العار و قال ليهم اجيو وليو برلمانيون. ياك هما لي تايجيو بالطلبة و الغياطة و المزاوكة و القسم و العهد . من بعد تانجحو تايغبرو. و. ملي تايساليو يجيو يبكيو علينا.
ايوا ايلا كانو يتامى راه ماشي حنا لي يتمناهم.
-البرلماني ينتمي الى حزب فالحزب هو المسؤول عن اعانت البرلماني له مستخدمون ومقر .
-اما التقاعد فهذا همل تطوعي مثل السانديك فالعمارة له جزيل الشكر منا والله لايضيع اجر المحسنين.
-البرلماني حين يقذي خمس سنوات يعود الى عمله سواء موظف او صاحب شركات او الى فلاحته لان هعظمهم اقطاعيين.
المهم الشعب فاق بارك من هاذ المهزلة لان الشعب يعاني ..اللهم هذا منكر اقسم بالله لو اتحم لكافت الشعب الهجرة الى الخارج لتركوكم وحذكم في هاذ البلاد صحبة شرديمة قلبلق من الاغنياء .
كلامي الى المغاربة الاحرار وليس للخونة ...
لقد جاءوا عن طواعية فلمادا تدافع عنهم بهده الشراسة
لم اتعرف على اشخاص وجوههم مصنوعه من الاسمنت المسلح كأمثالكم.. لا حياء ولا استحياء.
ارحلو عنا رجائا.
عندما تقول انكم حكم وليس لكم القرار ؟
أيها الفيلسوف الزاهد : لمن هو القرار ؟
ومادا تفعلون ؟
مادا تعملون ؟
مادا تطبخون ؟
ما هو المغزى من وجودكم ؟
جل النواب لا يمثلون الشعب ولا يستفيقوا للشعب.
نعلم أنكم تحت قبة السيد للانتفاع ، لا تبالون ولا تناقشون حتى المواضيع الاساسية التي تهم المواطنين المهم أنكم في دولة كانت عميقة في السابق واليوم أصبحت موازية .
المالكي يقصد بالمساعدين الذين لا يتوفر عليهم البرلمانيون ... اولائك الشبان العاطلين الذين يكتبون الاسئلة الكتابية و الشفوي للبرلمانيين ...و التي تلاحظون انم البرلمانيين لا يحسنون قراءتها حتى ...لانهم اميون ....
و بالتالي آالسي المالكي علاش ما نخدموش هاذاك العاطل مباشرة فبلاصت البرلماني بدلا من هاذاك البرلماني الامي...... ثم انك في كل تدخل تظهر نفسك لم تعد يربطك بالطبقات الشعبية الا الخير و الاحسان ...اوا المهم نستحملوك خلال هاذ الفترة اللي بقات.....
"النائب البرلماني في المغرب متعدد التخصصات، فهو قانوني واقتصادي واجتماعي وبيئي وأمني. وفي ظل هذا الوضع، يصعب أن نرفع من مردودية المؤسسة التشريعية بدون مساعدين إلى جانب البرلماني".
ما هو دور الأحزاب السياسية ؟؟ ما هي المعايير التي يتم على أساسها تزكية مرشحي الأحزاب ؟؟
كل بلماني يجب أ يكون معه عدة مستشارين كل في تخصصه ؟؟؟
هذا البرلماني نجح أول مرة في دائرة بجعد ، وزاد المرة الثانية ، و في الثالثة جمع نصيبه من دائرتي بجعد و وادي زم ، ثم في المرة الأخير توسعت الدائرة لتشمل اقليم خريبكة ؟
يا رب ألهم ملكنا الهمام حل البرلمان حتى لا يحدث فيه المغرضون ما يشاؤون ..
كم من أعوام وانت في البرلمان ما دارتيش لباس الا داك الشي وراثي تبقى في البرلمان تا تموت
الله ينعل اللي ما يحشم ما تا اتقنعوش
إلا أكل اموال الشعب ظلما و باطلا
حسبنا الله ونعم الوكيل
"البرلماني ديالنا كَيْدورْ بُوحْدُو باشْ يَجمعْ المعلومات من هنا وهناك، وهذه عملية ليست سهلة، بالرغم من أننا صادقنا على قانون بالحق في الوصول إلى المعلومة".
المعلومة، راكوا تطلقوا الصوارخ ؟
مكسلين في قاعة البرلمان أبحال إلى جالسين في مقهى باليما !
واعتبر رئيس مجلس النواب أن "هناك نظرة ضيقة للبرلماني وعمله في المغرب"،
نعم هناك نضرة ثاقبة، عندما نجد رئيسها ان حزبه ليس قادر على تكوين فريق برلماني و هو الرئيس...
سير الله يهديك من اطنيز أديالك أسعادة المناضيل