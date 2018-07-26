المالكي: البرلمانيون "أيتام" بالمغرب .. ونقاش معاشاتهم ديمقراطي

هسبريس ـ يوسف لخضر (صور: منير امحيمدات)

وصف لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، البرلماني المغربي بـ"اليتيم"؛ مشددا على أن المؤسسة "تشتغل وحدها، ولا تتوفر على الوسائل المتاحة في برلمانات دول أخرى من أجل القيام بعمله التشريعي والرقابي في مختلف المجالات"، حسب تعبيره.

وأشار المالكي، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس بمقر الغرفة الأولى، إلى أن "البرلماني المغربي لا يتوفر على مساعدين من أجل تحضير ما يجب بخصوص مقترحات القوانين ومناقشة مشاريع القوانين وتقديم الأسئلة".

واعتبر رئيس مجلس النواب أن "هناك نظرة ضيقة للبرلماني وعمله في المغرب"، في سياق الجدل الدائر حول معاشات البرلمانيين بين من يدعو إلى إلغائها وبين وجهة نظر أخرى تدعو إلى إصلاحها من أجل ضمان ديمومتها.

وأضاف المالكي قائلا: "النائب البرلماني في المغرب متعدد التخصصات، فهو قانوني واقتصادي واجتماعي وبيئي وأمني. وفي ظل هذا الوضع، يصعب أن نرفع من مردودية المؤسسة التشريعية بدون مساعدين إلى جانب البرلماني".

وأشار إلى أن جميع البرلمانات التي تريد ترسيخ الديمقراطية التمثيلية تعمل على توفير المساعدة للبرلماني، وزاد قائلاً: "البرلماني ديالنا كَيْدورْ بُوحْدُو باشْ يَجمعْ المعلومات من هنا وهناك، وهذه عملية ليست سهلة، بالرغم من أننا صادقنا على قانون بالحق في الوصول إلى المعلومة".

المالكي لم يرغب في إبداء رأيه بخصوص إلغاء المعاشات البرلمانية أو الإبقاء عليها، حيث قال: "ليس لدي موقف، موقفي هو موقف للمؤسسة؛ لأن رئيس مجلس النواب هو حَكَمٌ يقوم بدور التجميع والإنصات، وليس له القرار خصوصاً في هذا الملف الذي يهم أعضاء مجلس النواب".

واعتبر رئيس مجلس النواب أن هذا الحوار الدائر حالياً بين مكونات مجلس النواب حول المعاشات "ديمقراطي ومنفتح"، مؤكداً أن الأهم "ليس المصادقة من عدمها، بل أن نتوصل إلى حل توافقي بين جميع مكونات المجلس، وهذا يتطلب مجهوداً وإنضاجاً لكل الشروط للوصول إلى حل يرضي الجميع وهذا ما نحن بصدد".

ودعا رئيس مجلس النواب إلى عدم التسرع في اتخاذ أي حل من الحلول بخصوص معاشات البرلمانيين التي تعاني عجزاً منذ سنوات، حيث قال إن "تدبير العامل الزمني منذ أزيد من سنة بخصوص هذا الملف كان يهدف هدف هو التواصل إلى توافق".

وكان موضوع المعاشات قد خلق جدلاً واسعاً قبل أيام داخل لجنة المالية بمجلس النواب، وجرى تأجيل الحسم فيه إلى الدورة التشريعية المقبلة، ويرجع الخلاف أساساً إلى وجود أربعة مشاريع قوانين؛ الأول من طرف الأغلبية الحكومية إلى جانب حزب الاستقلال يدعو إلى إصلاح النظام وإنقاذه من الإفلاس، أما المقترح الثاني فتقدم به نواب حزب العدالة والتنمية يطالب بتصفية المعاشات، ومقترح ثالث من طرف فيدرالية اليسار الديمقراطي بحذف النظام؛ في حين يطالب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على ثاني أكبر فريق في مجلس النواب، بإلغاء مساهمة الدولة في الاشتراكات الشهرية لمعاش البرلماني ورفع واجب الاشتراك الشهري وخفض المعاش إلى 2500 درهم من أجل معالجة وضعية الأزمة التي يواجهها النظام.

ويتلقى البرلماني، في الغرفتين، تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم حيث يحصلون على 5000 درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايته التشريعية التي تستمر خمس سنوات، لكن النظام يعاني عجزاً منذ مدة يحرم البرلمانيين السابقين.