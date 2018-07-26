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الرئيسية | سياسة | المالكي: البرلمانيون "أيتام" بالمغرب .. ونقاش معاشاتهم ديمقراطي

المالكي: البرلمانيون "أيتام" بالمغرب .. ونقاش معاشاتهم ديمقراطي

المالكي: البرلمانيون "أيتام" بالمغرب .. ونقاش معاشاتهم ديمقراطي
هسبريس ـ يوسف لخضر (صور: منير امحيمدات)
الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:00

وصف لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، البرلماني المغربي بـ"اليتيم"؛ مشددا على أن المؤسسة "تشتغل وحدها، ولا تتوفر على الوسائل المتاحة في برلمانات دول أخرى من أجل القيام بعمله التشريعي والرقابي في مختلف المجالات"، حسب تعبيره.

وأشار المالكي، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس بمقر الغرفة الأولى، إلى أن "البرلماني المغربي لا يتوفر على مساعدين من أجل تحضير ما يجب بخصوص مقترحات القوانين ومناقشة مشاريع القوانين وتقديم الأسئلة".

واعتبر رئيس مجلس النواب أن "هناك نظرة ضيقة للبرلماني وعمله في المغرب"، في سياق الجدل الدائر حول معاشات البرلمانيين بين من يدعو إلى إلغائها وبين وجهة نظر أخرى تدعو إلى إصلاحها من أجل ضمان ديمومتها.

وأضاف المالكي قائلا: "النائب البرلماني في المغرب متعدد التخصصات، فهو قانوني واقتصادي واجتماعي وبيئي وأمني. وفي ظل هذا الوضع، يصعب أن نرفع من مردودية المؤسسة التشريعية بدون مساعدين إلى جانب البرلماني".

وأشار إلى أن جميع البرلمانات التي تريد ترسيخ الديمقراطية التمثيلية تعمل على توفير المساعدة للبرلماني، وزاد قائلاً: "البرلماني ديالنا كَيْدورْ بُوحْدُو باشْ يَجمعْ المعلومات من هنا وهناك، وهذه عملية ليست سهلة، بالرغم من أننا صادقنا على قانون بالحق في الوصول إلى المعلومة".

المالكي لم يرغب في إبداء رأيه بخصوص إلغاء المعاشات البرلمانية أو الإبقاء عليها، حيث قال: "ليس لدي موقف، موقفي هو موقف للمؤسسة؛ لأن رئيس مجلس النواب هو حَكَمٌ يقوم بدور التجميع والإنصات، وليس له القرار خصوصاً في هذا الملف الذي يهم أعضاء مجلس النواب".

واعتبر رئيس مجلس النواب أن هذا الحوار الدائر حالياً بين مكونات مجلس النواب حول المعاشات "ديمقراطي ومنفتح"، مؤكداً أن الأهم "ليس المصادقة من عدمها، بل أن نتوصل إلى حل توافقي بين جميع مكونات المجلس، وهذا يتطلب مجهوداً وإنضاجاً لكل الشروط للوصول إلى حل يرضي الجميع وهذا ما نحن بصدد".

ودعا رئيس مجلس النواب إلى عدم التسرع في اتخاذ أي حل من الحلول بخصوص معاشات البرلمانيين التي تعاني عجزاً منذ سنوات، حيث قال إن "تدبير العامل الزمني منذ أزيد من سنة بخصوص هذا الملف كان يهدف هدف هو التواصل إلى توافق".

وكان موضوع المعاشات قد خلق جدلاً واسعاً قبل أيام داخل لجنة المالية بمجلس النواب، وجرى تأجيل الحسم فيه إلى الدورة التشريعية المقبلة، ويرجع الخلاف أساساً إلى وجود أربعة مشاريع قوانين؛ الأول من طرف الأغلبية الحكومية إلى جانب حزب الاستقلال يدعو إلى إصلاح النظام وإنقاذه من الإفلاس، أما المقترح الثاني فتقدم به نواب حزب العدالة والتنمية يطالب بتصفية المعاشات، ومقترح ثالث من طرف فيدرالية اليسار الديمقراطي بحذف النظام؛ في حين يطالب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على ثاني أكبر فريق في مجلس النواب، بإلغاء مساهمة الدولة في الاشتراكات الشهرية لمعاش البرلماني ورفع واجب الاشتراك الشهري وخفض المعاش إلى 2500 درهم من أجل معالجة وضعية الأزمة التي يواجهها النظام.

ويتلقى البرلماني، في الغرفتين، تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم حيث يحصلون على 5000 درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايته التشريعية التي تستمر خمس سنوات، لكن النظام يعاني عجزاً منذ مدة يحرم البرلمانيين السابقين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - محمد الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:11
اسيدي إذا كانوا أيتام؛ كاين صندوق دعم الأرامل؛ لأن الحكومة تدعم الأيتام ب 350 درهم لليتيم خصهم غي يقدم ملف الاستفادة للعمالة حيث يسكنون
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408
2 - كيفاش الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:11
البرلماني المغربي في حاجة الى مساعد يجيب ليه الكاشة والوسادة باش ينعس مرتاح حيت النعسة فلكرسي معدبة
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271
3 - راصد الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:12
فعلا أيتام لذا علينا تبنيهم و أن نمسح على رؤوسهم في الإنتخابات القادمة على الشعب المغربي أن يمنح صوته مرفوقا ب 200 درهم لكل واحد منهم.
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192
4 - عاصم الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:12
اياكم و اهانة البرلمانيين فهم ايتام و دعوة اليتيم صعيبة! :(
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221
5 - Akram الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:13
ولش صدقتو إنكم برلمان بصح ...وانكم نواب الشعب ...افيقو الشعب عايق بيكم مجموعة طيور لقالق فقط...زعما حتا بلد ديموقراطي عندنا برلمان ...نتحدى اي برلماني يقول لا لموازين ولا الاستقالة ....في جميع الدول برلمانيون وزراء يستقيلون على قضايا الشعب ...اما أنتم باغين الريع وصافي...
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157
6 - سعيد الراجي الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:13
إذا كان البرلماني، صاحب الدخل 3.5 مليون في الشهر و التقاعد كتير من الامتيازات والسلطة وشراء الاراضي بتمن بخس والاعفاء من الضرائب والىسيارة والعطل واضافة الى النهب والسرقة والتزوير عبر الصفقات وتمرير المشاريع والقوانين ، كل هذا يعتبر يتيم فماذا نسمي المواطن المغربي الذي يتقاظى 50 درهم في اليوم وهي غير مستقرة يمكن ان يتقاضها اليوم وغدا لا....؟
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169
7 - stracoma الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:19
وأشار المالكي، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس بمقر الغرفة الأولى، إلى أن "البرلماني المغربي لا يتوفر على مساعدين ..
مقدكوم فيل نزيدوكوم فيلة
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8 - Ali الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:19
خايف على المعاش ديالو اللهم ان هذا منكر.
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113
9 - الاعشى الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:19
السلام عليكم سي حبيب المالكي مادا تفعلون انتم و حكومتهم لا شيئ يذكر انتم علة علينا لا تحتاجون الى اية مساعدة تذكر لإسقاط قانون المادونيات و المقالع و غيرها من وسائل الكسب اللمشروع و حتى انت ليست لك مشروعية في رئاسة البرلمان فكيف تفت علينا
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96
10 - العيب فينا الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:19
عمل البرلماني ليست وظيفة ولكن في مهمة مدتها خمس سنوات وبعد نهايتها يجب أن يحاسب عليها وماذا فعل لصالح الشعب. وتقاعدهم غير قانوني دستوريا وغير شرعي إسلاميا لأنها أمول تأخد من صندوق الشعب.ولكن العيب ليس فيهم ولكن في أولائك الذين أنتخبوا عليهم وتاق فيهم.
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88
11 - بنت البلاد الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:20
هههه عوض أن يناقش البرلمانيون مشاكل الشعب أصبح الشعب يناقش مشاكل البرلمانيين..الزيادة في المعاش و الأجور..عجبي !!!
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116
12 - عبدالكريم الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:20
البرلمانيين المغاربة والعرب لا يقمون بواجبهم عكس الدول اروبا لا ينمون تحت قبة البرلمان كماهو شائع في برلمان المغربي البرلمان في الدول أوربية لا تقضون التقاعد بعد نهاية ولايتهم وليس لهم إمتيازات مثلكم في مايخصك يحب ترك المكان لشخص آخر
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54
13 - Zorif الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:21
لا احد يفرض عليك ان تصبح برلمانيا. انت من تختار ان تمثل الشعب لفترة محددة و يجب ان تكون مناضلا من اجل الشعب و من اراد الاموال فليبحث عنها في اشياء اخرى و ليس الريع.
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49
14 - سعيد الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:22
انه لا مجال للمقارنة برلمانيينا ب نواب الدول المتقدمة، و انتم ادرى بذلك أما في ما يخص حاجتهم إلى مساعدين؛ فأنا متفق مع السيد المالكي لأنني أعرف أحد البرلمانين صرف ملايين الدراهم وبعد فوزه قل لي انه في حاجة لأحدهم كي يشرح له بعض المصطلحات التي تستعصي على فهمه من قبيل : نقطة نظام، سؤال أني، الكيماوية : المناصفة الخ ،فكيف تنتظر من نائب هكذا أن يشرع القوانين؟ ؟ اقسم بالله ما قلته كله حقيقي
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31
15 - لطيفة الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:22
اذا كان البرلمانيون يتامى فماذا نقول عن اصحاب الشواهظ العاطلون واصحاب السميك و الموظفون الذين انهكتهم المصاريف والغلاء؟؟؟؟ البرلمانيون كلهم اغنياء ولهن عدة امتيازات. اتقو الله واستحيو. راه كرهتونا في السياسة.
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43
16 - ماروكي الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:22
انه الريع بأُمّ عينه كفاكم استغلالا لمالية الشعب.... صفة برلماني هي مهمة من المهام المؤقتة ولفترة محدودة وليست وظيفة حتى يتلقى عنها من كانوا نُوَام اجرة تستمر بعد انتهاء مُهمتهم الريعية...واطالب باغلاق البرلمان بغرفتيه لانه منبع الريع
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33
17 - هشام كولميمة الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:24
نعم إنه ديموقراطي و منفتح لأنه يخدم مصلحتكم...
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14
18 - مهبول الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:24
ونحن العاطلون عن العمل ألسنا أيتام ...؟ اتقوا الله وكفانا عبثا ولعبا
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27
19 - MissouriSlaymen الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:25
البرلمانيون أيتام هههه
ومنين كانوا كيجيبوا الفلوس اللي كانوا كيفرقوا على عباد الله ... ومنين كيجيبوا فلوس الزرود والحوالى والنشاط والليالي الحمراء والفساد ... دابا ملي قربوا يساليوا عاد خصهوم يدبروا على حسابنا ... إوا ملي هوما يتام إوا ديوهم لدار الأيتام راها موجودة وخاوية لأن الأيتام الحقيقيين كاع مكايدخلوا ليه ... إوا دخلوا البرلمانيين ليها ... ودوزونا حنا ... أنتوما باين راكوم كتوجدوا الشعب ينادي بالمقاطعة ديال بالصح بلا ما تعيقوا ... أو فالحقيقة أنتوما ما بقا كايهمكم غير راسكوم ... مقاطعة الانتخابات أصبح واجبا شعبيا ...
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29
20 - البوحاطي الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:25
وباراكا من التنخصيص . وباراكا من التشلهيب . وباركا من التقلويب . وقاليك ايتام . واش هدا مستوى . وافيقو وراه ولفتو قاعيدة خايبة وفالسة . ولعنو الشيطان . وباركا ركم عيقتو . دبحتو وسلختو وكلتو الصكيطة وخليتو البطانة . وراه عاقو بيكوم . وراه ديالتكوم هي اللخرة . اعود بالله من شيطان الانس .
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22
21 - dak الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:25
كيفاش ما يكونوش أيتام ومعدل العمر عندهم 60 عام ؟؟؟
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17
22 - عبد الرزاق الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:25
والبرلمانيين كاملهوم فيهم الجوع، حتى هاد المالكي لي كنا تنقولو بعقلو طلع حتى هو طماع باغي الزيادة. المهم مكاين لا خدمة ديال الوطن ولا هم يحزنون كلشي تيضرب على مصلحتو خايفين لا تقطع عليهم ديك لخلصة
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20
23 - محمد الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:27
Il faut juste supprimer les salaires et les remplacer par les indemnités de présence d participation active de mission etc
Sinon leurs salaire nest pas justifié
Après tout celui qui veut servir la nation il acceptera et celui qui ne veut pas partira et laissera la place à ceux qui veulent travailler fisabilillah
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12
24 - مغربي الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:27
الله يعطينا وجوهكم إلى كانو البرلمانيين بهده الإمتيازات أيتام إذا فنحن الشعب المغربي موتا
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23
25 - مغربي الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:27
لماذا لا تقارن اولا الطريقة التي صرت بها رئيسا لمجلس النوام بالطرق الحضارية والنزيهة لولوج البرلمان في اوروبا. ثم اليس المعلم والطبيب في المناطق النائيية يتيما... اليس الجندي الغائب عن اولاده شهورا يتيما....
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16
26 - جندي متقاعد الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:28
شيء طبيعي ان تدافع حلى مصلحتك ولكن الغلط ماشي ديالكم
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15
27 - باز آسيدي الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:28
لو كنت ياسيدي تعرف اليتم ااحقيقي لما تكلمت هكذا..اليتم هو الفقر والحرمان من ابيط السروط في السكن والثحة والتعليم ..ونت ما أقل برلماني إما عندو تقاعد ديال استاذ جامعي بحالك او محامي او وزير بحالك وأغلبكم أغنياء ابناء أغنياء وإلا لا يمكنكم الوصول إلى البرلمان ..لا يمكن لفقير الوصول إلى البرلمان لان البرلمان يحتاج لمكانة إجتماعية ومركز مالي وظهر سياسي تستند إليه ..هناك بعص الاشخاص المنتمين للطبقة المتوسطة جربوا حظهم في انتخابات المجالس البلدية والقرويةو لم يفلحوا ..لان الإنتخابات في المغرب اساسها الشكارة العامرة فلا تستهبل من فضلك.راحشومة واحد فبلاصتك يقول هذ الكلام ..كنا ننتظر منك تصريح بالتنازل عن التقاعد وتزيد دافع على حقوق المغاربة وتقاعدهم الذي نهبه اللصوص حتى لقيناك كتسعى ..باز تحتاجون لسنوات طويلة كي تصبحوا مؤهلين لهذا المنصب...
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12
28 - BENHIDA الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:30
que le parlementaire commence par asister d'abord aux seances ensuite qu'il se plaigne du manque de moyen
est ce que monsieur malki acceptera qu'on lui dise que les fonctionnaires qui sabsetent de leur travail c'est parce qu'ils manquent de moyens pour travailler ?
(et si je parle de l'administration je le fais en connaissance de cause car j'en fais partie)
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5
29 - Ahmed الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:30
البرلماني يتيم على هذا المواطن البسيط والفقير ميت يتنفس ، الكل يعلم من هم البرلمانيين أصحاب الأموال و الضيعات الكبيرة معظمهم لا يتهىبون من دفع الضرائب و يستغلون السلطة مع أولادهم و أسرهم معرفتيش بابا برلماني مقنوقفش ف ضوء الأحمر ، امريكا بريطانيا فرنسا فقط انظروا كم برلماني وكم مساحة البرلمان لا تتعدي نصف البرلمان المغربي فقط الفرق هؤلاء يعملون من أجل الشعب و البرلمانيين في المغرب ينامون و يتقاضون رواتب الضخمة ، القوانين التي في صالح الشعب لا تمرر اما قوانين الحاكم تمرر بسرعة البرق و اكبر مثال ميزانية القصر لا تراجع و لا تناقش يصادق عليها بسرعة الفيراري
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7
30 - momo oujdi الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:30
Si ce sont des orphelins, ça existe l'orphelinat au Maroc, ils peuvent aller y vivre. Sur toute la planète, même dans les pays hyper-industrialisés et très développés, un parlementaire ou un ministre n'ont pas de retraites, car dans tous les statuts de l,'emploi de toute la planète on ne peut avoir droit à une retraite pour 5 ans d' exercice. Le peuple vous a élus pour trouver des solutions à ses problèmes, mais il s'est avéré que que vous avez oubliés vos promesses. Les retraites des parlementaires et des ministres c'est un pillages des biens du peuple pour lesquelles vous seraient juges devant dieu et le peuple en témoignera.
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5
31 - صنطيحة سياسة الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:31
اش هاد التخربيق والدخول والخروج في الهضرة

صدق من قال ادا أعطيت المسؤولية لغير أهلها فانظر الساعة

.. . ايوا ادا كانو البرلمانيين حابسيين يديهم حتى تلقاو ليهم المساعدين اللهم يمشيو جلسة في ديورهم احسن ونسدو هاد البرلمان باباه

قال ليك عندهم مشكل في الحصول على المعلومة ... ايوا رآه هدا هو المشكل اللي عندنا في المغرب لأنكم انتوا االبرلمانيين اللي صادقت على قانون عوج فيه استثناءات الحصول على المعلومة تعجيزية ...

يعني نتوما خدام ين بحال مصلحة أو مديرية تابعو للحكومة اللي قالت ليكم الحكومة هي اللي كاين

في حين البرلمانات الأخرى عندهم سلطة يدير الوصاية على الحكومة ويحبس الحكومة ... وعلى حسب العلم اديالي حتى في المغرب القانون يسمح للبرلمان بالصواب على الحكومة ... وما بغيتش تخدم بيه .. يمكن خاصك مساعدين حتى من البوليس في البرلمان باش تديرو شغلكم

واش حتى 2 فرنك ما قدرتوش تنقص وها من الحليب .... تبهديلة
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6
32 - عبدو الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:31
السي لحبيب المسكين هو المواطن الي عايش فالجبال أو ما عندو لا دخل ولا رصيد بنكي عايش بالي كتب الله اما البرلماني المغربي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون المغرب غادي بيهم ولا بلا بيهم أو الهضرا بزاف ما عندنا ما انديروا بيها أو المعاشات الي كطالبو بيها رآه نوع من الفساد المستشري إلى كنتو كاتبغيو المغرب اوا سدو علينا هاد الباب أو خليو للشباب فين أتنفس أو اعطيوه فرصة فخدمة الوطن والله المستعان
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8
33 - Mohamed الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:31
ماذا أصاب هؤلاء القوم لقد اصبحوا ينطقون بكلام جديد علينا ولا يوجد الا في مخيلتهم.وكل هذا من اجل الحفاظ على مكاسبهم.
فقراء.ايتام..و.......لاحولة ولا قوة الا بالله.
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5
34 - ماما بابا الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:32
الرجل فعمرو 85 سنة قاليك يتيم واش بحرا تزاد . ولا ما عندو ماماه ولا باباه . تانعرفو حنا غير دار العجزة . نزيدو دار ايتام البرلمانيين والمستشارين والوزراء . واضحكو واستهبلو على الشعب كيف بغيتو . لبارح قليك فقرء وليوم ايتام والقيتو الوقت سايبة كون عرفتو اش يوقع ليكم على هاد الكلام السايب والله حتى تهربو البحر . قاليك ايتام لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
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5
35 - rachid hd الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:33
اذا لم تستحي فاصنع ماشئت
على المغاربة مساعدة البرلمانين الايتام كما قال رئيس مجلسهم،لانهم لايملكون ما يسدون به رمقهم،الا يستحي من لم يكون له حق رئاسة مجلس النواب وفرض عنوة على الحكومة رغم أن اشارع لم يمنحهم ثقته،اتقوا الله في شعب سيتور عليكم يوما ولن تجدون كيف تسكتن صراخه
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4
36 - chrif tiznit الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:33
مساكن ايتام وايكم و اكل اموال اليتمى و كفيل الايتام هو محمد صلى الله عليه و سلم مساكن بقاو فيا الله اكبر
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3
37 - amer الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:34
البرلمانيون ليسو بحاجة لمساعدين لتحليل الاشياء رغم اختلافها وتعدد مجالاتها فالشعب ارقى مساعد يكفي فقط الاستماع اليه وهذا واجب عليهم جميعًا.. البرلمان صراحة ليس له دور.. مجرد مسرحية.. لست اهتم بالقوانين ولا بالتشريعات ولا اي شيء.. فالعين هي التي تحكم.. فعندما نعاين مناطق لم تحرك فيها عجلة التنمية من مشاريع واهداف فهذا خير دليل على ضعفنا البرلماني.. كلام بدون معنى ومشاريع على الورق.. والشعب ليس ضعيفاً ليسكت للأبد.
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3
38 - بزاااف الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:34
قل لينا ا السي مالكي شحال من أمي فالبرلمان و شحال عندو السادس و شحال عندو التاسعه واش هذا يشرع ؟ واش لي ميقدرش يقرأ جملة واحدة و مكتوبة ليه يشرع؟ من جهة أخرى واش كاين برلماني كيجي للبرلمان بداسيا ولا بالنقل العمومي؟ خرج صور موقف السيارات نشوفو سيارات اليتامى و المحرومين؟ ولفوا الرضاعة و كيبكيو بكاء المفطوم
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39 - khadija الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:35
والله الى حشمتوا بالمغرب والمغرب . مجلس النواب اقيم للدفاع عن المواطنون وانتم استغليتموه لطلب الصدقات والله الى عيب عليكم. ونطلب من الملك محمد السدس حل هدا البرلمان
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2
40 - مت قاعد م ش ف الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:36
السيد كايضرب اعلى راسو.اوعلاش اللي مانقولوا هو صاحب ضجة التقاعد المهزلة.داك شي اللي ماكلاه في الشباب والمستقبل باغي امرروا بزز ولو بالتباكي....قال ليك ايتام او معدبين.اش ايقول اللي يخدم بززمنو 16ساعة يوميافي الصداع اولعجاج في بلايص اصحابو اللي خارجين كونجي.اوماعندو فين يروغ والشكوى لله.اعلى قلة الشباب اللي بشواهدهم اوجالسين في المقاهي.
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2
41 - الغريب الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:36
غريب أمركم يا هذا..!! بعد رفضكم إقرار تعدد تعويضات للأرامل والفقراء.. جئتمونا بأن البرلمانيون أيتام.. مساكن بقيتوا فيا آش غانقولوا حنا..!!!!
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42 - Amal الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:37
ايوا العجب هذا
واش جا شي حد طيح عليهم العار و قال ليهم اجيو وليو برلمانيون. ياك هما لي تايجيو بالطلبة و الغياطة و المزاوكة و القسم و العهد . من بعد تانجحو تايغبرو. و. ملي تايساليو يجيو يبكيو علينا.
ايوا ايلا كانو يتامى راه ماشي حنا لي يتمناهم.
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43 - مواطن الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:37
كفى من النفاق السياسي والاستخفاف بعقول الشعب المغربي
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44 - نجم الجنوب الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:37
هاذ خينا لازال يثير أعصابنا باكاذيبه وترهاته وزايدها بتخراج العنينين..ماباغيش يتفك ولاطارت معزة..أصبح لديه مايسمى بالمعاشات مسألة حياة أو موت..ان اصرارك واستماتتك على تحقيق ذلك تعتبر إهانة للشعب المغربي..كفاكم ضحكا واستهزاء واستحمارا لنا..تسمونه اصلاح لصندوق تقاعد البرلمانيين وفي الصميم تودون وضع اليد أو نهب جزء من أموال الشعب والدولة لضمان تقاعد مريح..انكم تدقون اخر مسمار في نعش المشاركة الانتخابية..وتدفعون الى فقدان الثقة التام وايصال البلاد الى المجهول..اعباد الله راكم مكلفون بتمثيل الشعب ولكم مهمة محدودة ولستم موظفين أو اجراء لكي تستفيدوا من التقاعد في بلد يعاني مواطنوه الفقر والهشاشة..لا يوجد هاد التخربيق في البلدان التي تحترم مواطنييها..وفي الاخير نقول حسبنا الله ونعم الوكيل..والله ينعل لي مايحشم..
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45 - المعلومه الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:38
انتما مقذکمش عمل الرلمان قال لیک السید المالکی راهم صادقوا علی مشروع الحصول علی المعلومه ما قدکمش هاذ العمل الجبار لی یستحق التنویه ویجب ان یستغرق عشر سنوات وهما انجزوه فی خمس سنوات بارک علیهم قضاو الغراض
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46 - ABO SALIM الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:38
اشنو تيدير لينا هاد البرلمان ولا هاد الاحزاب ولا هاد الوزراء لي العدد ديالهم اكثر من القياس بلا فايدة ياك القرارات كلها تتجي من الفوق من عند صاحب الجلالة المهم لي يخاصو يعرف هاد اليتيم مسكين الانتخابات لي جاية غادي يكون حساب اخر خلينا من الضحك على الدقون
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47 - hassia الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:38
صحيح أن النواب فى الدمقراطية تتحمل الدولة تكاليف مساعديهم بشرط أن لايكونو من الأقارب والاصدقاء
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48 - abdou الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:39
واما اليتيم فلا تقهر........صدق الله العظيم.ما دا عساني ان اقول لك سوى القولة المشهورة (وان لم تسحي فقل ما شئت) الله يعطينا من وجهك باز ياز
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49 - jalil الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:40
لاحولة ولاقوة الا بالله كيف يعقل ان تناقش مثل هذه السخافات اذكرك اسي المالكي لتتفطر ب 3000 درهم يوميا "الشكلاط والورد" لا داعي لذكر الماضي .
-البرلماني ينتمي الى حزب فالحزب هو المسؤول عن اعانت البرلماني له مستخدمون ومقر .
-اما التقاعد فهذا همل تطوعي مثل السانديك فالعمارة له جزيل الشكر منا والله لايضيع اجر المحسنين.
-البرلماني حين يقذي خمس سنوات يعود الى عمله سواء موظف او صاحب شركات او الى فلاحته لان هعظمهم اقطاعيين.
المهم الشعب فاق بارك من هاذ المهزلة لان الشعب يعاني ..اللهم هذا منكر اقسم بالله لو اتحم لكافت الشعب الهجرة الى الخارج لتركوكم وحذكم في هاذ البلاد صحبة شرديمة قلبلق من الاغنياء .
كلامي الى المغاربة الاحرار وليس للخونة ...
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50 - mustapha الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:42
ادا غيروا له الاسم واطلقوا عليه ملجأ للايتام عوض البرلمان لتصلكم المساعدات
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51 - abrid03 الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:44
يا سيد الحبيب من ارغم البرلمنيين على هدا التحمل
لقد جاءوا عن طواعية فلمادا تدافع عنهم بهده الشراسة
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52 - observateur الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:44
هداك الله يرحمه ويغفر له واذا مات بالمغرب فهو في منزلة الشهداء
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53 - yassine الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:44
Vous vous moquez de qui? صدق من قال ما قدو فيل زيدوه فيلة
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54 - محمود الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:45
رغم أني غير مصاب بداء السكري عندما اقرأ هذا النوع من التصريحات احس بارتفاع الكليكوز في دمي .فيما يخص الولوج الى المعلومة ،كل الوزراء من أغلبيتهم هل وزراءكم او الذين يعملون تحت أمرتهم سيحجبون عليكم المعلومات اذا كان كذالك ما بالك بالمواطن العادي اذا طلب الاءطلاع على المعلومات التي هي حق دستوري يعني هذا أنكم فاشلون حتى في التعامل مع بعضكم و بالأحرى مع متطلبات منتخبيهم اما فيما يخص تقاعد البرلمانيين نقولها جَهْرًا هو ريع ان لم نقل انها سرقة مقننة للمال العام ،تمثيل المواطنين هي مهمة تطوعية ليست بوظيفة تستوجب التقاعد .ثم انه ليس هنا اي برلماني معدوم لو كان كذلك لما وصل الى قبة البرلمان.
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55 - Mohiedine الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:46
عدنا كل وزير لديه وزير منتدب مثلا الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية (المكلف بأقلام الرصاص والط المباشير) ... وهلم جرى وزارة فيها 40 وزير من غير المنتدبين!!! كيفاش مبغيتوش حتى البرلمانيين ميكونش عندهم المنتدبين ديولهم باش تكمل المهزلة ... هدا راه استنزاف و هدر للمال العام ...
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56 - الوطنية الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:46
منين ك تنعت البرلمانيين الذين يتقاضوا اجرة سمينة باليتامى ماذا نقول او ماذا نسمي اليتيم الحقيقي الذي فقد احد ابويه ولا معيل له يعيش الفقر والقهر والحكرة .... كفانا محاباة . فكروا في الشعب وابناء الشعب
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57 - Samir r الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:46
على اي برلمانيين تتحدث السي البرلماني . فمنهم من لا يلج المؤسسه التعليميه ابدا اي امي بمعنى الكلمه.كالسيد ابرشان مثلا وهذا باعترافه هو شخصيا.
لم اتعرف على اشخاص وجوههم مصنوعه من الاسمنت المسلح كأمثالكم.. لا حياء ولا استحياء.
ارحلو عنا رجائا.
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58 - المهدي الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:46
الله يعطينا اليتم ديالكوم ولاينّي ألسي المالكي وجهك قاصح .. الأيتام يحملون شارات اليتم على واجهات سياراتهم ويتقاضون الملايين شهريا وينزلون في أفخم الفنادق وتمنحهم مؤسستهم ارفع ماركات الهواتف الذكية ويسيرون مشاريعهم بعيدا عن وجع المواطن ويحجون ويعتمرون على حساب الدولة بل يذهبون حتى لمباريات المونديال ايوا هذا هو اليتم ولا بلاش !!! انتوما حيدو سميت مجلس النواب من الواجهة واكتبوا مجلس الأيتام آنذاك سيُصبِح الاحتجاج امام البرلمان حرام شرعا لأن الآية تقول " وأما اليتيم فلا تقهر "
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59 - الشلح الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:47
قبل ان يكون برلمانيا، ماذا كان ثم البرلماني مسؤلية، ما كادش عليها آش الداك ليها علاش تيتم راسك؟ و بارك من الطنز على الشعب و مشي علي علي كتافو.
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60 - الحبيب و كبور الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:47
لا حشمة و لا حياء.
عندما تقول انكم حكم وليس لكم القرار ؟
أيها الفيلسوف الزاهد : لمن هو القرار ؟
ومادا تفعلون ؟
مادا تعملون ؟
مادا تطبخون ؟
ما هو المغزى من وجودكم ؟
جل النواب لا يمثلون الشعب ولا يستفيقوا للشعب.
نعلم أنكم تحت قبة السيد للانتفاع ، لا تبالون ولا تناقشون حتى المواضيع الاساسية التي تهم المواطنين المهم أنكم في دولة كانت عميقة في السابق واليوم أصبحت موازية .
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61 - حسن التادلي الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:49
جاء دور المالكي ليصب علينا شيئا من الديماغوجية ...و شيئا من ذر الرماد على العيون.....هو من الجيل القديم الذي لازال لا يستوعب ان المغاربة فاتو هاذ النوع من الخزعبلات ....وهو آات من ضريح سيدي بوعبيد الشرقي بابي الجعد يعتقد ان كرامات هذا الولي ستجعل الناس يصدقون ترهاته........
المالكي يقصد بالمساعدين الذين لا يتوفر عليهم البرلمانيون ... اولائك الشبان العاطلين الذين يكتبون الاسئلة الكتابية و الشفوي للبرلمانيين ...و التي تلاحظون انم البرلمانيين لا يحسنون قراءتها حتى ...لانهم اميون ....
و بالتالي آالسي المالكي علاش ما نخدموش هاذاك العاطل مباشرة فبلاصت البرلماني بدلا من هاذاك البرلماني الامي...... ثم انك في كل تدخل تظهر نفسك لم تعد يربطك بالطبقات الشعبية الا الخير و الاحسان ...اوا المهم نستحملوك خلال هاذ الفترة اللي بقات.....
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62 - SAAD الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:50
le travail d'un parlementaire et volontaire il ne doit pas réclamer quoi que ce soit ou bien il n'a qu'a démissionner
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63 - من القطيع الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:51
الديماغوجية فاتها القطار كن شجاع وقل رأيك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مات مع المناضلين الشرفاء والحزب اليوم هو ملك لخولة لشكر وطارق المالكي و تلك التي وصفت الشعب بالقطيع تلك التي ترشحت باسم الحزب في آنفا البيضاء ولم تحصل حتى على النسبة ....
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64 - karim الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:52
اسدي راه برلماني خصو يكون قاري مزيان القانون والا وجب عليه ان لا يترشح للبرلمان
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65 - elhass الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:55
اغلب البرلمانيين دورهم هو رفع الايدي والتصويت مع او ضد حسب اتجاه الفريق الذي ينتمون اليه.
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66 - هشام الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:56
اوا مساكن قلك ايتام اشغادي نديرو لمساكن ليماعندوش باش يشري لعيد اضحى
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67 - مواطن2 الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:56
لقد انكشف كل شيء......وقضية تقاعد البرلمانيين فضحت المستور....فيما مضى كانت اقوال كثيرة تشير الى ان البرلمانيين يخدمون مصالحهم بدون القدرة على الاثبات او النفي....الا ان الاثبات جاء من خلال انشغال البرلمانيين لمدة من الزمن والى حد الان بقضية تقاعدهم....وبذلك اتضح بما لا مجال للشك فيه بان البرلماني يسهر على مصلحته قبل كل شيء...ولو كانت مصلحة المواطن تاتي بالدرجة الاولى لما طرح امر تقاعدهم ....علما بانه امر لا حق لهم فيه مطلقا....فصفة برلماني ليست وظيفة....وعلى كل حال يمكن تسمية البرلماني باليتيم....او الفقير...او طالب معاشو.....اوووووووو.... المهم الوصول الى الهدف.....وبعد ذلك ياخذ ويرجع الى صفته الحقيقية....البرلماني......وما ادراك ما ....... البرلماني.
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68 - طارق الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:57
ارحل،ارحل،ارحل بدون رجعة.. وليرحل معك جميع الانتهازيين ومصاصي الدماء مفقري الشعب ومفرغي الصناديق وناهبي الثروات والمال العام.
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69 - محمد الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:57
"البرلماني المغربي لا يتوفر على مساعدين من أجل تحضير ما يجب بخصوص مقترحات القوانين ومناقشة مشاريع القوانين وتقديم الأسئلة".
"النائب البرلماني في المغرب متعدد التخصصات، فهو قانوني واقتصادي واجتماعي وبيئي وأمني. وفي ظل هذا الوضع، يصعب أن نرفع من مردودية المؤسسة التشريعية بدون مساعدين إلى جانب البرلماني".
ما هو دور الأحزاب السياسية ؟؟ ما هي المعايير التي يتم على أساسها تزكية مرشحي الأحزاب ؟؟
كل بلماني يجب أ يكون معه عدة مستشارين كل في تخصصه ؟؟؟
هذا البرلماني نجح أول مرة في دائرة بجعد ، وزاد المرة الثانية ، و في الثالثة جمع نصيبه من دائرتي بجعد و وادي زم ، ثم في المرة الأخير توسعت الدائرة لتشمل اقليم خريبكة ؟
يا رب ألهم ملكنا الهمام حل البرلمان حتى لا يحدث فيه المغرضون ما يشاؤون ..
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70 - مغربي 2018 الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:57
اليتيم من فقد أحد والديه أو كلاهما قبل بلوغ سن الرشد ... إذن فنوابنا لازالوا "قاصرين" بما أنهم أيتام كما قال "كبيرهم" وبالتالي لايمكن مطالبتهم بما لايطيقون ... فهم مجرد "دراري" ... بل يجب علينا الاهتمام بهم فقد يكتب (بضم الياء) أجر كافل اليتيم . تحياتي
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71 - عاطل الخميس 26 يوليوز 2018 - 16:00
السيك المالكي قديم وعشعش في البرلمان ما باغيش ألمانضا احيدوها ليه كيدافع اعلا راسو والبرلمانيين
كم من أعوام وانت في البرلمان ما دارتيش لباس الا داك الشي وراثي تبقى في البرلمان تا تموت
الله ينعل اللي ما يحشم ما تا اتقنعوش
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72 - العربي العوني الخميس 26 يوليوز 2018 - 16:00
ما هي القيمة المضافة لنا بهذا البرلمان
إلا أكل اموال الشعب ظلما و باطلا
حسبنا الله ونعم الوكيل
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73 - blabla الخميس 26 يوليوز 2018 - 16:02
فهو قانوني اجتماعي اقتصادي بيئي امني ونسيتي "" امي ."".شكون شهد ليك امي خالتي ابنتي
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74 - OUJDI الخميس 26 يوليوز 2018 - 16:03
أنا أعرف واحد فقط الذي هو يتيم ، وزير الشغل و العطالة...و إلى كنتوا مثل يتيم، أشنوا أبغيتوا، بخير أعليكم آسي المالكي !
"البرلماني ديالنا كَيْدورْ بُوحْدُو باشْ يَجمعْ المعلومات من هنا وهناك، وهذه عملية ليست سهلة، بالرغم من أننا صادقنا على قانون بالحق في الوصول إلى المعلومة".
المعلومة، راكوا تطلقوا الصوارخ ؟
مكسلين في قاعة البرلمان أبحال إلى جالسين في مقهى باليما !

واعتبر رئيس مجلس النواب أن "هناك نظرة ضيقة للبرلماني وعمله في المغرب"،
نعم هناك نضرة ثاقبة، عندما نجد رئيسها ان حزبه ليس قادر على تكوين فريق برلماني و هو الرئيس...

سير الله يهديك من اطنيز أديالك أسعادة المناضيل
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75 - khd الخميس 26 يوليوز 2018 - 16:05
اسي المالكي ما معنى البرلماني يتيم ادا كنت يتيم فقدم استقالتك وخد لك عطلة على الدوام. لا احد طلب منك ولا البرلمانيين الاخرين التقدم للانتخابات انتم من تفظلتم طواعية لخدمة هاد البلد. رغم انكم لم ولن تقدموا شيءا لهادا البلد . مايهمكم هو السمعة والاجر والامتيازات السفريات على حساب الشعب. انت قلت ان البرلماني يتيم. اصحاب اللحي يقولون البرلماني فقير. الى كانت هاته افكاركم واش شادكم شي واحد ذالسيف باش تبقاوا في البرلمان. كونوا بحال الدول الدمقراطية وقدموا استقالتكم وريحونا من كلامكم واوصافكم.
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76 - بروال الخميس 26 يوليوز 2018 - 16:05
الله احسن العوان الحياة مليئة بالمصاريف وكل واحد منا يريد عطلته في جنوب اسبانيا او فرنسا ولماذا لا الجزر؟ تخيل صباغة شعري تكلفني 1000 درهم كل ااسبوع مع ما يشبه بعض الكريمات لتجبيد الجلد وبعض المساجات لمحاربة جيوب العين ....
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77 - مول الحكمة الخميس 26 يوليوز 2018 - 16:05
اذا كان البرلماني تستوجب مساعدته قصد القيام بعمله فهذا يدل انه غير مؤهل للمنصب بل ولا يحق له ان يتقدم بترشيحه لشغل هذا المنصب كما ان الدولة لا يحق لها ان تقبل من هم دون الكفاءة ولا يستوفون الشروط وان تعيد النظر في الشروط الازمة لتقبل الترشيحات وان الاحزاب السياسية لا يحق لها ان ترشح اناسا غير مؤهلين ....اذا العيب فيكم ولا علاقة باليتيم في هذا المقام . انكم تلعبون على عواطف الشعب لتحقيق ماربكم لا غيروالشعب اصبح مدرك لكل مناوراتكم....
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78 - ADAM الخميس 26 يوليوز 2018 - 16:05
آش من تحضير لمشاريع القوانين يا السي المالكي واش هاد البرلماني اللي كيتهجى ما في الورقة دون فهم، بقا ليه غير تحضير مشاريع القوانين، كما تعلم بأن مشاريع القوانين تحضر من طرف موظفين مختصين بالوزارات وحتى خطاب الوزير بالبرلمان يهيئه له موظف بوزارته. باركا من الغميق راه كلشي عاق غير نتوما اللي مازال ما عقتوا بأنكم عالة على أموال دافعي الضرائب من الشعب، باز السي المالكي مازال ما شبعتي نتا والآخرون من الهريف.
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79 - AFR الخميس 26 يوليوز 2018 - 16:06
في الانتخابات القادمة انشاء الله غدي نلوح في الصندوق شي داهم عوض الاوراق لانه مبقاوش قانعين بداك شي الي تينهبو
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