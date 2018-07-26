24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:49
|06:31
|13:39
|17:18
|20:37
|22:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين
- ليلة على متن خطوط الشمال والجنوب
- نقد مفهوم "الشرعية الانتخابية" لدى العدالة والتنمية
- خلية دعم نفسي للبرلمانيين المتقاعدين
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين (5.00)
البرلمان يجيز التكوين المستمر للأجراء لمواجهة التقلبات الاقتصادية (5.00)
- الغضب يعم مدينة تيزنيت .. والساكنة تطالب بإنصاف "طبيب الفقراء" - (135)
- شركة عالمية تشرعُ في تشييد محطات لاستخراج الغاز من المملكة - (97)
- المالكي: البرلمانيون "أيتام" بالمغرب .. ونقاش معاشاتهم ديمقراطي - (74)
- المحكمة الأوروبية تصدم البوليساريو بدعم شمول اتفاق الصيد للصحراء - (72)
- مغربية تفند تصريحات مواطنة فرنسية حول خيانة زوجية في مراكش - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثماني يستعرض ميزات الملك محمد السادس في المجلس الحكومي
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن 19 سنة من حكم الملك محمد السادس فيها ميزات عديدة، معتبرا أن المغرب خطى خلالها خطوات كبيرة ليصبح من الدول الصاعدة.
وأشار العثماني في اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إلى أن "هذه المرحلة عرفت إصلاحات مهمة على المستوى السياسي والحكامة، وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الخارجية".
وأضاف رئيس الحكومة قائلاً: "بعد أيام قليلة سيحتفل الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، بهذه المناسبة نوجه التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي".
واعتبر العثماني أن 19 سنة من اعتلاء الملك للعرش "عرفت الكثير من المبادرات الشجاعة التي وضعت المغرب على سكة الدول التي تسير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
المسؤول الحكومي اعتبر أن "خطاب 9 مارس، الذي أسس للدستور الجديد وتصويت الشعب المغربي عليه، كان نقلة سياسية وديمقراطية وحقوقية للمغرب".
كما أبرز المتحدث، في الآن ذاته، أن "هناك بعض الأوراش في تنزيل الدستور، من قوانين التنظيمية وقوانين أخرى، موجودة في البرلمان ويجب أن تخرج في القريب".
وأورد العثماني أن "مرحلة ما قبل دستور 2011 عرفت إصلاحات ذات طابع مؤسساتي وسياسي أعطت أفقاً جديدة للبلاد على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، خصوصاً المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي شكلت منهجية جديدة لاعتمادها مقاربة توفير مناصب شغل وأنشطة مدرة للدخل للفئات الهشة في مناطق بعيدة".
وقال رئيس الحكومة: "لديّ الثقة في القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وفي حكمة وحصافة ووطنية المغاربة، وهو ما تأكد مراراً وعبر المراحل الصعبة التي مرت من تاريخ المغرب القديم والمعاصر"، بتعبيره.
وختم العثماني بالقول إن "المغرب ما تزال أمامه جهود يجب أن تبذل من أجل توفير العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات"، معتبراً أن "هذه من مسؤوليات الحكومة حتى تظهر النتائج على أرض الواقع ويكون المغرب ضمن الدول الصاعدة".