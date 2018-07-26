العثماني يستعرض ميزات الملك محمد السادس في المجلس الحكومي

هسبريس ـ يوسف لخضر

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن 19 سنة من حكم الملك محمد السادس فيها ميزات عديدة، معتبرا أن المغرب خطى خلالها خطوات كبيرة ليصبح من الدول الصاعدة.

وأشار العثماني في اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إلى أن "هذه المرحلة عرفت إصلاحات مهمة على المستوى السياسي والحكامة، وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الخارجية".

وأضاف رئيس الحكومة قائلاً: "بعد أيام قليلة سيحتفل الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، بهذه المناسبة نوجه التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي".

واعتبر العثماني أن 19 سنة من اعتلاء الملك للعرش "عرفت الكثير من المبادرات الشجاعة التي وضعت المغرب على سكة الدول التي تسير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

المسؤول الحكومي اعتبر أن "خطاب 9 مارس، الذي أسس للدستور الجديد وتصويت الشعب المغربي عليه، كان نقلة سياسية وديمقراطية وحقوقية للمغرب".

كما أبرز المتحدث، في الآن ذاته، أن "هناك بعض الأوراش في تنزيل الدستور، من قوانين التنظيمية وقوانين أخرى، موجودة في البرلمان ويجب أن تخرج في القريب".

وأورد العثماني أن "مرحلة ما قبل دستور 2011 عرفت إصلاحات ذات طابع مؤسساتي وسياسي أعطت أفقاً جديدة للبلاد على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، خصوصاً المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي شكلت منهجية جديدة لاعتمادها مقاربة توفير مناصب شغل وأنشطة مدرة للدخل للفئات الهشة في مناطق بعيدة".

وقال رئيس الحكومة: "لديّ الثقة في القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وفي حكمة وحصافة ووطنية المغاربة، وهو ما تأكد مراراً وعبر المراحل الصعبة التي مرت من تاريخ المغرب القديم والمعاصر"، بتعبيره.

وختم العثماني بالقول إن "المغرب ما تزال أمامه جهود يجب أن تبذل من أجل توفير العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات"، معتبراً أن "هذه من مسؤوليات الحكومة حتى تظهر النتائج على أرض الواقع ويكون المغرب ضمن الدول الصاعدة".