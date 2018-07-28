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الملك يوجه خطاب العرش مساء الأحد إلى الأمة
السبت 28 يوليوز 2018 - 13:23
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم السبت، أن خطاب العرش سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم غد الأحد.
وفي ما يلي بلاغ الوزارة :
" تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه المنعمين، سيبث خطاب العرش السامي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم غد الأحد 29 يوليوز 2018م ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Imad السبت 28 يوليوز 2018 - 13:44
الصورة المرفقة مع المقال تؤكد ان الشعب المغربي ينتظر بشوق الخطاب السامي للجالس على العرش المجيد ، و كلنا أمل أن يتحفنا جلالته بمزيد من القرارات الهامة التي من شأنها أن تحافظ على مكانة المغرب ضمن البلدان القوية عالميا .
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