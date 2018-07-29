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الرئيسية | سياسة | "حكومة الشباب" تسعى إلى تنزيل الرؤية الملكية

"حكومة الشباب" تسعى إلى تنزيل الرؤية الملكية

"حكومة الشباب" تسعى إلى تنزيل الرؤية الملكية
هسبريس من الرباط
الأحد 29 يوليوز 2018 - 14:25

اختتمت أشغال المؤتمر التأسيسي لـ"حكومة الشباب المغربية"، بعد مناقشة عدد من المحاور الكبرى المرتبطة أساسا بالفلسفة العامة لمشروع "حكومة الشباب المغربية" القائمة على تنزيل الرؤية الملكية في بلورة واعتماد سياسة جديدة مندمجة للشباب، وتفعيل الدبلوماسية الموازية بين المجتمع المدني والهيئات التمثيلية المغربية مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وكذا تطوير وصياغة توصيات ومقترحات ترفع إلى السلطات المختصة.

وحسب بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن "المؤتمر التأسيسي المنعقد تحت شعار "من أجل بلورة سياسية مندمجة للشباب والوفاء بالتزامات الدستور"، والذي دامت فقراته في جو من الانسجام والديمقراطية والإحساس بثقل المسؤولية، خلُص إلى المصادقة على برنامج العمل، وانتخاب مكتب تتفيدي يضم فريقا شبابيا وزاريا مغربيا موازيا للحكومة الرسمية".

وتشكّل المكتب التنفيذي من نبيل كوزة رئيسًا، وأيسر الحايك نائبا أولا للرئيس، ومنير القوطي نائبا ثانيا للرئيس، وإيمان وردي كاتبة عامة، وسهيل الحجام نائبا للكاتبة العامة، وعبد الحي بلكاوي أمينا للمال، وعبدالرزاق عيفوط نائبا لأمين المال، فيما تتكون عضوية حكومة الشباب المغربية من علاء الدين خلادي، يونس الدان، أمينة حراثة، فاطمة الزهراء حكماوي، ياسين محمد، لحسن هاندي، توفيق التاقي، زكرياء مورشد، محمد باتا، عمر بوخبزة، منير اغبالو، محسن الإدريسي، وعثمان الوارثي، وبشرى برزوق.

وجاء في البلاغ ذاته أن "المكتب التنفيذي لحكومة الشباب المغربية يضمّ فريقا من مختلف جهات المملكة ومغاربة العالم، من ذوي الرؤية والتجربة في مجال اختصاصهم، قادرين بالموازاة مع عملهم وبشكل تطوعي ومسؤول على استخدام خبرتهم وشبكتهم المهنية لدراسة ومواكبة وتقييم ما يصدر عن الحكومة من قرارات، مع تقديم مقترحات وبدائل تهم قضايا الشأن العام".

وعرفت نهاية أشغال المؤتمر التأسيسي، بحسب البلاغ، "توقيع اتفاقية شراكة بين كل من حكومة الشباب المغربية ومؤسسة KONRAD ADENAUER STIFTUNG ، بالإضافة إلى قراءة برقية ولاء مرفوعة إلى ملك البلاد، مع زيارة ترحمية لضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني"، فيما ختمت حكومة الشباب المغربية بيانها بالإشارة إلى أن "توزيع الحقائب الوزارية على أعضائها سيتمّ فور عقد اللقاء الأول للمكتب التنفيذي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - فريد سداري الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:03
أعضاء حكومة الشباب يوازي أعضاء حكومة الرسمية ما هو دورها على أرض الواقع وما هي المهام ألتي ممكن أن تضيف فقط ظهور في الصوار وأخذ بعض الأموال العمومية
لاحول ولا قوة إلا بالله
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2 - taha الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:12
ان هؤلاء اللبراليون سيسقطون عند اول خطوة يحاولون فيها الصعود الى الجبل : اولا لانهم لم يسبق لهم الصعود اليه وتانيا لان ضرتهم عجوز شمطاء لا تبصر ولاتسمع جيدا،وستعبهم الصراخ وبصفة خاصة ان كانت لهم نية صادقة في هذا العمل .وعندما تقفون على ما قلته وتبحتون عن الحل .اتصلوا بي....
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7
3 - جريء الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:20
الله ارحمك ا المحامي بوزيان، وانت على قيد الحياة، اش هاد الخرايف!!!!
زعما رحنا استهلكنا جميع الافكار، اخصنا افكار جديدة!!!!!
بغيتو تخادمو المعقول راه باين، ابراكا من التريكيل على عباد الله.
الجابون احنا ولا، ههههههه
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4 - mohamed الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:22
avez vous le droit de parler au nom de tous les jeunes marocains
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5 - مومن السمارة الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:25
بعد التحية والسلام .
ماهي المعايير المعتمدة لاختيار المكتب التنفيذي لحكومة الشباب المغربية الموازية للحكومة الرسمية ؟ وهل هناك تمثيلية شبابية حقيقية على صعيد الجهات الجنوبية الثلاث ؟ اسئلة نطرحها من خلال هذا المنبر الاعلامي الحر بالتوفيق .
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5
6 - هواري الأحد 29 يوليوز 2018 - 16:08
نحن نريد الرؤية التي اتيتم بها. ما هي القيمة المضافة التي سيستفيد منها المغرب
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