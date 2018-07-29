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الرئيسية | سياسة | بوتفليقة يهنئ محمدا السادس بمناسبة عيد العرش‎

بوتفليقة يهنئ محمدا السادس بمناسبة عيد العرش‎

بوتفليقة يهنئ محمدا السادس بمناسبة عيد العرش‎
هسبريس من الرباط
الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:54

بعث عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري، إلى الملك محمد السادس برقية تهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع العاهل المغربي على العرش.

وقال الرئيس الجزائري في البرقية: "يسرني أيما سرور، والمملكة المغربية تحتفل بعيد العرش، أن أعرب لكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن خالص التهاني مشفوعة بأطيب التمنيات، راجيا من المولى جل وعلا أن يمتعكم وكل الأسرة الملكية الشريفة بموفور الصحة والهناء والسعادة، وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق اطراد الرقي والازدهار والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة".

وأضاف الرئيس بوتفليقة: "ولا يفوتني أن أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد لكم حرصي الأكيد على مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع بلدينا وتنميتها في شتى المجالات، بما يلبي طموحات شعبينا الشقيقين إلى المزيد من الرفعة والمنعة والنماء".

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