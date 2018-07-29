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الرئيسية | سياسة | الملك يترأس حفل الولاء يوم الثلاثاء بتطوان

الملك يترأس حفل الولاء يوم الثلاثاء بتطوان

الملك يترأس حفل الولاء يوم الثلاثاء بتطوان
هسبريس من الرباط
الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:40

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس يوم غد الاثنين ابتداء من الساعة الثانية والربع زوالا، حفل استقبال بقصر مرشان بمدينة طنجة، وذلك بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، كما سيترأس يوم الثلاثاء ابتداء من الساعة الرابعة والنصف حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي بمدينة تطوان.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه المنعمين، سيترأس جلالته، حفظه الله، يوم الاثنين 30 يوليوز 2018 حفل استقبال بقصر مرشان بمدينة طنجة، ابتداء من الساعة الثانية والربع زوالا.

وفي مساء نفس اليوم، ستترأس صاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات مأدبة عشاء يقيمها صاحب الجلالة، أعزه الله، بقصر مرشان بمدينة طنجة، تكريما للسيدات المدعوات.

ويوم الثلاثاء 31 يوليوز 2018، سيترأس صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان ابتداء من الساعة الواحدة و45 دقيقة زوالا، حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وعلى إثر ذلك سيتلقى جلالة الملك أعزه الله، تهاني القوات المسلحة الملكية بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما يستقبل جلالته الضباط المتفوقين المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، حيث ستقام مأدبة غداء بهذه المناسبة المجيدة.

وابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عشية هذا اليوم، يترأس جلالة الملك نصره الله حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - chriftiznit الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:51
ارجوك سياذة الملك ان تبعث دعوة إلى السيد الذكتور المهذي الشفعى طبيب الفقراء بتيزنيت لكي توشحه بوسام الكفاءة المهنية وشكرا جلالته.
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45
2 - Imad الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:55
الله ينصر سيدنا وأدام الله علينا نعمة الأمن و الأمان
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-27
3 - علي الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:59
حفل الولاء الدي يرجع الى المغرب سنوات إلى الوراء ويدكرنا بأيام البصري
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30
4 - سعيد الأحد 29 يوليوز 2018 - 16:07
ونتمنا من جلالته أطال الله عمره أن يفرج كربة عائلات معتقلي الحراك، انهم يعانون اكتر من أبناءهم خلف الاسوار؛ مما سيثلج صدور المغاربة قاطبة أن العفو من شيمة الكرام ،بغض النظر عن كل التاويلات والأسباب لاعتقالهم فإنهم أبناء هاذا الوطن الذي يتسع للجميع، ،،،
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3
5 - إبراهيم امريرت الأحد 29 يوليوز 2018 - 16:15
الله ايبارك في عمر سيدي عياشي وافتخر اللي خائن غادي يبان في التصويت على التعليق
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-14
6 - المهاجر الأحد 29 يوليوز 2018 - 16:18
كلام جميل لكن على أرض الواقع لا يسمن ولا يغني من جوع. ...المغرب والجزائر بالنسبة إلى أفريقيا كمتل ألمانيا وفرنسا. ..لكن لا حياة لمن تنادي كلا الدولتين تفقدان نقطة في معدل النمو جراء إقفال الحدود التجارية. ..وزيد شي 5 مليار اورو لكل دولة ....وزيد شي 45 الف منصب شغل للطرفين ورغم كل هاته الخسائر الجزائر وعقلية حكامها الهرمة تزيد في تعنتها رغبة في مصالحها الاحتكارية للتجارة الوطنية. ..المهم أن المغرب مد اليد اكتر من مرة والكرة في مرمامهم. ..وبدون شروط. .لأن شروطهم أكل عليها الدهر وشرب لانها كلها معلومات مسمومة كالمخدرات والتهريب وووو....إما الحقيقة فهي التعاون ومحاربة كل هاته الآفات من كل جانب لأن القرقوبي يدخل من عندهم والمغرب لم يستعمل هاته الورقة حفاظا عن مصلحة البلدين في طي الملف.....
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0
7 - رشيد الأحد 29 يوليوز 2018 - 16:20
حفظ الله ملكنا وسدد خطاه وابقاه الله لنا فخرا وعزة .وعيد سعيد وكل عام وانتم بالف خير
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8 - مغربي الأحد 29 يوليوز 2018 - 16:20
مكاين غير الولاء للملك والملكية.ولي ما عاجبو الحال يرحل من البلاد.الله يبارك في عمر
سيدنا محمد السادس.
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9 - Karim el mkartef الأحد 29 يوليوز 2018 - 16:21
اطال الله في عمرك سيدنا
الله الوطن الملك
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