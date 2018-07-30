السيسي يؤكد حرص مصر على التعاون مع المغرب

هسبريس من الرباط

هنأ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصرية، الملك محمدا السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، متمنيا له موفور الصحة والسعادة.

وأعرب الرئيس المصري، في برقية بعثها إلى العاهل المغربي بالمناسبة سالفة الذكر، عن "أصدق التهاني القلبية والمتمنيات للملك بموفور الصحة والسعادة ودوام النجاح في تحقيق آمال وطموحات الشعب المغربي الشقيق في ظل قيادته الحكيمة".

وأضاف السيسي: "وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أنقل إلى جلالتكم تقدير جمهورية مصر العربية، شعبا وحكومة، لعلاقاتهم الأخوية مع أشقائهم في المملكة المغربية، مؤكدا حرصنا الدائم على دعم سبل التعاون المشترك بيننا في جميع المجالات لما فيه صالح شعبينا الشقيقين وأمتينا العربية والإسلامية".