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الرئيسية | سياسة | قادة الإمارات يباركون للملك والمغاربة عيد العرش‎

قادة الإمارات يباركون للملك والمغاربة عيد العرش‎

قادة الإمارات يباركون للملك والمغاربة عيد العرش‎
هسبريس من الرباط
الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:05

وجّه خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربعه على العرش.

وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة عيد العرش، لأبعث إلى جلالتكم وإلى شعبكم الشقيق أحر التهاني القلبية، كما أرجو أن تنقلوا إلى شعبكم مشاركة شعب الإمارات العربية المتحدة فرحته بهذه المناسبة".

كما توصل الملك ببرقية تهنئة من محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال من خلالها: "يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة عيد العرش، لأبعث إلى جلالتكم وإلى شعبكم الشقيق أحر التهاني القلبية، آملا لجلالتكم موفور الصحة والعافية، ولشعبكم الشقيق دوام التقدم والرفاهية في ظل قيادتكم الحكيمة".

وبدوره، هنأ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الملك محمدا السادس بمناسبة عيد العرش، أورد من خلالها أنه: "يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة عيد العرش، لأبعث إلى جلالتكم وإلى شعبكم الشقيق أحر التهاني القلبية، آملا لجلالتكم موفور الصحة والعافية، ولشعبكم الشقيق دوام التقدم والرفاهية في ظل قيادتكم الحكيمة".

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