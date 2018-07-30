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الرئيسية | سياسة | العاهل السعودي يتمنى التقدم والازدهار للمغرب

العاهل السعودي يتمنى التقدم والازدهار للمغرب

العاهل السعودي يتمنى التقدم والازدهار للمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 06:03

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش.

وقال الملك السعودي في برقيته: "يطيب لنا، بمناسبة تولي جلالتكم مهام الحكم في بلدكم، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

وأشاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مبديا حرصه على "تنميتها في المجالات كافة".

كما وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، برقية تهنئة إلى الملك، بالمناسبة ذاتها.

وأعرب ولي العهد السعودي، في هذه البرقية، للملك محمد السادس عن "أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار".

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