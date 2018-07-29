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الرئيسية | سياسة | بوتين ينوه بتطور العلاقات بين المغرب وروسيا

بوتين ينوه بتطور العلاقات بين المغرب وروسيا

بوتين ينوه بتطور العلاقات بين المغرب وروسيا
هسبريس من الرباط
الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:03

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش.

وأعرب الرئيس الروسي، في برقيته لملك البلاد، عن أخلص التهاني وعن أطيب المتمنيات بالرفاه والازدهار للشعب المغربي.

وأكد بوتين أن "العلاقات المغربية الروسية تتطور بشكل ملحوظ، وفقا للشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقعة بين البلدين سنة 2016"، معربا عن عزم البلدين على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات وعلى الإسهام في حل المشاكل الدولية.

وأضاف رئيس روسيا الاتحادية أن "من شأن هذا التعاون، بدون شك، أن يخدم مصالح شعبي البلدين وجهودنا الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين".

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