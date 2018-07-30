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الرئيسية | سياسة | الرئيس الصيني يشيد بقيادة محمد السادس للمغرب

الرئيس الصيني يشيد بقيادة محمد السادس للمغرب

الرئيس الصيني يشيد بقيادة محمد السادس للمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 10:13

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة حلول الذكر التاسعة عشرة لعيد العرش.

وعبر الرئيس شي، في هذه البرقية، لملك البلاد، باسمه الخاص واسم الحكومة والشعب الصينيين، عن تهانئه الحارة وتمنياته الصادقة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع العاهل المغربي على العرش.

وقال الرئيس الصيني: "تحت قيادة جلالتكم المتبصرة، حافظ المغرب على استقراره ووحدته ونموه الاقتصادي، وأصبح يلعب دورا إيجابيا في الشؤون الدولية والإقليمية"، معربا عن ارتياحه للتطور الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية الصينية المغربية، خلال السنوات الأخيرة.

وأبرز الرئيس شي أن "الثقة السياسية المتبادلة تتعزز بشكل مطرد، كما أن التعاون البراغماتي يتعمق بشكل متواصل، والتبادلات الإنسانية أصبحت أكثر فعالية"، مؤكدا حرصه على العمل سويا مع الملك محمد السادس، من أجل "تعزيز التعاون والمبادلات بجميع المجالات، في إطار البناء المشترك للحزام والطريق، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين".

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