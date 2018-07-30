البابا فرنسيس يهنئ الملك والمغاربة بعيد العرش

هسبريس من الرباط

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لجلوسه على العرش، معربا فيها عن أحر تهنائه للملك وللشعب المغربي.

ومما جاء في هذه البرقية، "أتضرع إلى العلي القدير بأن يعين كافة المغاربة على مواصلة بناء مجتمع أكثر تضامنا، بكل عزم، متمنيا أن تشهد العلاقات بين حاضرة الفاتيكان والمملكة المغربية مزيدا من التعزيز خدمة للسلام والتفاهم بين الشعوب".

وأضاف البابا فرانسيس "ليشملكم الرب بسابغ عنايته وبركته، أنتم ومساعدوكم الأقربون ومواطنوكم".