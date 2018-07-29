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الرئيسية | سياسة | الوزير ساجد يقود أعضاء الوفد الرسمي إلى الحج

الوزير ساجد يقود أعضاء الوفد الرسمي إلى الحج

الوزير ساجد يقود أعضاء الوفد الرسمي إلى الحج
هسبريس - و.م.ع
الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:18

استقبل أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالحسيمة، أعضاء الوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم سنة 1439 هجرية.

ويضم الوفد الرسمي، الذي يترأسه وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، كلا من عزيز دادس العامل الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وعبد الرفيع الرويحن قاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل.

كما يضم الوفد محمد بلعيش سفير الملك بليبيا، والكولونيل أحمد دوروز من الحامية العسكرية لبويزكارن.

حضر هذا الاستقبال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

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