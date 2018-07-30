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كُتّاب وآراء
رامافوسا: صداقة قائمة بين المغرب وجنوب إفريقيا
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ماتاميلا سيريل رامافوسا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة عيد العرش.
وأعرب رئيس جنوب إفريقيا، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم حكومة وشعب جنوب إفريقيا، عن أصدق متمنياته وأحر تهانئه لملك البلاد، ولحكومة وشعب المملكة المغربية.
واغتنم رامافوسا هذه المناسبة للتعبير للملك محمد السادس عن متمنياته بموفور الصحة، مجددا التأكيد على إرادته تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.