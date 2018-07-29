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الرئيسية | سياسة | الملك: الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن

الملك: الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن

الملك: الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن
هسبريس من الرباط
الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:03

اعتبر الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد، أن المغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحيانا، بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات، معتبرا أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء.

وقال الملك في خطاب وجهه إلى الأمة من مدينة الحسيمة، بمناسبة حلول الذكرى 19 لعيد العرش، "لقد من الله تعالى على المغرب، عبر تاريخه العريق، بنعمة الوحدة والتلاحم، في كل الظروف والأحوال. وما الاحتفال بعيد العرش، الذي نخلد اليوم ذكراه التاسعة عشرة، إلا تجسيد للبيعة التي تربطني بك، والعهد المتبادل بيننا، على الوفاء الدائم لثوابت المغرب ومقدساته، والتضحية في سبيل وحدته واستقراره".

وأضاف أن "هذا العهد بين ملوك هذا الوطن وأبنائه، وما يزال، بمثابة الحصن المنيع، الذي يحمي المغرب من مناورات الأعداء، ومن مختلف التهديدات. كما مكننا من تجاوز الصعاب، ومن تحقيق العديد من المكاسب والمنجزات، التي نعتز بها، في ظل الوحدة والأمن والاستقرار."

وشدد الملك في خطاب العرش على أن "المغرب هو وطننا، وهو بيتنا المشترك. ويجب علينا جميعا، أن نحافظ عليه، ونساهم في تنميته وتقدمه"، وأن "الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحيانا. بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات".

وقال الملك: "إني واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية، وبائعي الأوهام، باستغلال بعض الاختلالات، للتطاول على أمن المغرب واستقراره، أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء"، مضيفا بالقول "وسنواصل السير معا، والعمل سويا، لتجاوز المعيقات الظرفية والموضوعية، وتوفير الظروف الملائمة، لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وخلق فرص الشغل، وضمان العيش الكريم".

العاهل المغربي اعتبر في الخطاب ذاته "أن تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، والأحزاب المكونة لها. كما ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته. ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. والهيآت السياسية الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - سعيد الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:18
خطاب الملك في المستوى من اراد الططاول أو زعزعة استقرار المغرب الضرب بيد من حديد وأمثالهم موجودين في المغرب وخارج المغرب لهدا نبه الملك ازفزافيين والحسيميين
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-76
2 - dokalli الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:18
حفظ الله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
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-52
3 - أم أميمة الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:18
اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان
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-24
4 - خليلوفيتش الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:19
و لكن يجب إطلاق سراح كل معتقلي الريف و جرادة و محاسبة ومعاقبة كل من أوصل البلاد إلى هاته القساوة في العيش اليومي للمواطن المغربي يا صاحب الجلالة
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77
5 - تازي حر الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:19
مشكلتنا نحن المواطنين البسيطين اننا لا نستوعب الدرس
نحن نشكوا لسيادتكم ما نعانيه من اللوبي المتحكم و المسيطر
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47
6 - فجيجي وجدي الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:19
نريد تحسين الأجور و النقض في أثمنة المواد الغذائية
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64
7 - اعصيم سمير الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:20
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.
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-50
8 - faroukbela الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:21
فعلا الخاسر الاكبر هو الوطن والمواطن . كما وقع في سوريا اليس الوطن والمواطن هم الخاسرين . اتمنى من كل المغاربة بان لا ياثر عليهم بعض التشويشات الداخلية والخارجية
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-39
9 - محمد الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:21
الخاسر الاكبر هو ناصر الزفزافي
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-13
10 - ايور الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:21
الخاسر الاكبر دائما هو المواطن البسيط، اما المستفيدين فهم في كل الاحوال فائزين في الاستقرار او الفوضى،
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53
11 - mohamed fadel maouelainin الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:22
خطاب حقيقي يمس الجوهر، الخاسر الأكبر من الفتنة هو الوطن و المواطن، أبد الله ملك سيدنا الهمام نصره الله و أيده، ( الله - الوطن - الملك )
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-9
12 - مغربي الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:22
خطاب كباقي الخطابات ، الكل كان ينتظر العفو عن جميع المعتقلين ...خاب ضني ولك الله يا وطني
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9
13 - rachid الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:22
عاش الملك حامي الوطن والمواطنين
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-8
14 - تائب الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:22
ادامك الله ظلا نستظل به من حر الفتن وضامنا لاستقرار وطننا وموحدا له .راجين من العلي القدير ان يحفظك بما حفظ به الذكر الكريم انه ولي ذلك والقادر عليه .
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-8
15 - Moade الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:23
عاش الملك
الله الوطن الملك
خطاب تاريخي مغاير على كل الخطابات السابقة خطاب اجتماعي بالدرجة الاولى
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-6
16 - بوحليك الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:23
قال تعالى ..ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم....إذا أراد المغاربة التغيير فليغيروا أنفسهم....من هو المخزن أليسوا هم المغاربة ...البوليس و القضاة و الأطباء فالمستشفيات العمومية و الدرك و المسؤولين فالجماعات القروية و الحضرية وووو ....أليسوا مغاربة جاءوا من رحم هذا الشعب.....نهار المغربي غادي يخاف من الله و القانون كلشي غادي يزيد القدام ..... والله اعلم
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9
17 - Taha الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:23
********** الله الوطن الملك **********
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-5
18 - نورالدين الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:25
إن الغيرة على هذا البلد و شعبه لا تكون بالهدم و التشكيك في كل شئ ومحاربة الاقتصاد و مهاجمة جميع المؤسسات.. بل يجب تكاثف الأيدي لمواجهة الاختلالات و اصلاحها يدا في يد .. العمل و الاخلاص و التفاني في خدمة الوطن هو سبيل التقدم و ليس السلبية التي هي أسلوب الضعيف و المتخاذل.. جميعنا خلف جلالة الملك للنهوض بوطننا العزيز
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0
19 - Saad الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:25
الحكومة والنقابات والحوار الاجتماعي والرسالة من الخطاب الملكي..فهمت نوضو زيدو للناس في الاجور وباركا من القوالب والتعطال والحسابات الخاوية..دابا غدا تلقا الحكومة والنقابات مجموعين ودغية القاو الحل المهم هادشي لفهمت ومنعرف..
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20 - بنادم الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:25
الفتنة تشعلها البطالة والمواطن العاطل ليس خاسرا بل فات الخسارة
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21 - ولد حدكورت الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:26
نحب وطننا ونحب محمد السادس ملك المغرب
من هذا المنبر نطلب منه محاربة الفساد والمفسدين لكي يزدهر بلدنا الحبيب
وان يعطي اولوية للتعليم والصحة
انت في القلب يا امير المؤمنين
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22 - uodba oujda الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:27
لا نريد شيء منكم سوى ان تنظروا ولو مرة واحدة لحال هذا الشعب.. لأن من تتكلمون عنهم لم ينعمو في حياتهم بأبسط الحقوق بل وصارت هذه الحقوق احلاما لا تتحقق.. تتغير عبارات الخطابات ويبقى الحال على ما هو عليه بل في رجوع إلآ الوراء..
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23 - marwa Fikri الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:27
انا مغربية وافتخر وافتخر بالوطن العربي الكبير وافتخر رد راقي من انســان راااقي .. يا شباب ... لاتخلو الفتنه تاخذ حيز بينا .. كلنا امــة واحده ومغرب واحد
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24 - متابع الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:27
ما دامت الأحزاب تسير من طرف "مستحاثات" لا تقبل التغيير، والعبرة كل العبرة من التجربة السياسية الفرنسية التي أفرزت رئيسا ذو 39 سنة، ومن الحزب الإسلامي الذي انتخب زعيما شابا لا يتجاوز سنه 36سنة.
ومن جهة أخرى، نحن نتقن الخطابات، و لا نتقن التنفيذ والمساءلة...
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25 - امينة الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:27
معه حق ..علينا عدم الاصغاء لدعاة السلبية والعدمية، وبائعي الأوهام، باستغلال بعض الاختلالات، للتطاول على أمن بلادنا| واستقراره، أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء"،
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26 - Mohajir الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:28
وشدد الملك في خطاب العرش على أن "المغرب هو وطننا، وهو بيتنا المشترك. ويجب علينا جميعا، أن نحافظ عليه، ونساهم في تنميته وتقدمه"
و لكن ممثلو الشعب وكبار المسؤولين في الحكومة منعدمي روح الوطنية والمسؤولية ولديهم رؤية مختلفة عن الملك,
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