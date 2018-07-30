الأحرار : "خطاب العرش" خارطة لمستقبل متماسك

هسبريس من الرباط

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار التزامه بمضامين الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة، مساء أمس الأحد، بمناسبة الذكرى الـ19 لـ"عيد العرش"، معتبرا "الخطاب الملكي بمثابة خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك".

وذكر بلاغ صادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار تثمين التوجيهات الملكية الرامية إلى خلق تآزر حقيقي في المجال الاجتماعي، عبر توحيد وسائل التدخل وتجميع الامكانيات وضبط البرامج، وتعميمها على جميع ربوع المملكة وتحديد المستهدفين، وذلك بهدف بلوغ النتائج والاهداف المرجوة.

وأضاف الـRNI أنه "يحيي عاليا المشروع الاجتماعي الذي أورده الملك في الخطاب، وخصوصا السجل الاجتماعي الموحد الذي سيسمح بتجميع برامج الدعم الموجه للفئات المعوزة، من أجل تحسين الاستهداف والفعالية والاستفادة. كما سيشكل سندا حقيقيا لإعادة هيكلة الدعم برؤية إستراتيجية موحدة ومتناسقة، ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن والفئات المعنية بهذا الدعم".

وأعلن الحزب نفسه "الانخراط الكامل في مشروع إصلاح منظومة الاستثمار، من خلال تفعيل خطة عمل شاملة تسمح بتنزيل هذه الإصلاحات، مما سيسمح بتسريع وثيرة الاستثمار والمساهمة في خلق فرص الشغل واستيعاب الكفاءات وتسهيل دمجها في سوق العمل"، كما عبر عن "الاعتزاز بالتوجهات الملكية المتعلقة بمجالي الصحة والتعليم، وخصوصا الخدمات الصحية، وكذا التعليم الاولي والهدر المدرسي الذي يعاني منه الاطفال والشباب والعائلات".