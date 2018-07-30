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الرئيسية | سياسة | الأحرار : "خطاب العرش" خارطة لمستقبل متماسك

الأحرار : "خطاب العرش" خارطة لمستقبل متماسك

الأحرار : "خطاب العرش" خارطة لمستقبل متماسك
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:10

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار التزامه بمضامين الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة، مساء أمس الأحد، بمناسبة الذكرى الـ19 لـ"عيد العرش"، معتبرا "الخطاب الملكي بمثابة خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك".

وذكر بلاغ صادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار تثمين التوجيهات الملكية الرامية إلى خلق تآزر حقيقي في المجال الاجتماعي، عبر توحيد وسائل التدخل وتجميع الامكانيات وضبط البرامج، وتعميمها على جميع ربوع المملكة وتحديد المستهدفين، وذلك بهدف بلوغ النتائج والاهداف المرجوة.

وأضاف الـRNI أنه "يحيي عاليا المشروع الاجتماعي الذي أورده الملك في الخطاب، وخصوصا السجل الاجتماعي الموحد الذي سيسمح بتجميع برامج الدعم الموجه للفئات المعوزة، من أجل تحسين الاستهداف والفعالية والاستفادة. كما سيشكل سندا حقيقيا لإعادة هيكلة الدعم برؤية إستراتيجية موحدة ومتناسقة، ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن والفئات المعنية بهذا الدعم".

وأعلن الحزب نفسه "الانخراط الكامل في مشروع إصلاح منظومة الاستثمار، من خلال تفعيل خطة عمل شاملة تسمح بتنزيل هذه الإصلاحات، مما سيسمح بتسريع وثيرة الاستثمار والمساهمة في خلق فرص الشغل واستيعاب الكفاءات وتسهيل دمجها في سوق العمل"، كما عبر عن "الاعتزاز بالتوجهات الملكية المتعلقة بمجالي الصحة والتعليم، وخصوصا الخدمات الصحية، وكذا التعليم الاولي والهدر المدرسي الذي يعاني منه الاطفال والشباب والعائلات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (112)

1 - خليلوفيتش الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:17
من 1956 فين ما داز شي خطاب كيخرجو الأحزاب بهاد البلاغات وكان الأحزاب و السياسيين اللي دوا عليهم الملك ديال الجزائر و لا موريطانيا و لا الموزمبيق و حنا عيينا من هاد التخربيق ما بقيناش مداويخ و الله ما بقينا مداويخ
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86
2 - NOUMRI الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:28
سبحان الله بعد كل خطاب تخرج جميع الأحزاب بنفس الإستنتاج و هو أن الخطاب الملكي خريطة طريق يعني غادي اتبقاوا ناعسين حتى الخطاب الجاي أما الشعب ألي صوت اعليكم لهلا إقلب ؤ التقة الي دارفيكم ملك البلاد باش أتخدموا الشعب ماشي مهمة و باز راه عندكم الصح نيت أش كون أبحالكم الخلصة مضمونة و الإمتيازات يعني امخلصين فابوا الماكلة ؤ الشراب ؤ النوم مااتهزوا ما اتحطوا يا ربي ما يعطينا اوجاهكم
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40
3 - ياسمين الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:30
إن مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية و خلق فرص الشغل وضمان العيش الكريم لجميع المواطنين، لا يتم إلا بالتحلي بالوطنية التي وصفها جلالة الملك ب"الحقة" التي تعزز الوحدة والتضامن بين "المغاربة الأحرار" الذين "لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية،وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب واستقراره". إنها رسالة واضحة من جلالة الملك إلى من ينوون إشاعة الفوضى و الفتنة في مغربنا الذي من الله عليه عبر التاريخ بنعمة الأمن والوحدة والاستقرار.
تحية عالية للرجل الوطني الصادق السيد الرئيس عزيز أخنوش و تحية لكل أحرار المغرب و العالم، أغاراس أغاراس
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-45
4 - RADI Brahim الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:33
عمري سبعين عام ولازلت اسمع أن خطاب العرش خريطة الطريق واش باقي ما لقيتوا هذه الطريق
يعني يجب وجوه جديدة لتعرف المسار الصحيح
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52
5 - simo الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:37
الخطاب لكي يكون فعال يجب على النخب السياسية والمسؤولين تنزيله على أرض الواقع. أما التطبيل والزغاريد كما جرت العادة من الإنتهازيين فلقد يإس منها الشعب لدرجة أنه لم يعدأ ليده أي اهتمام ويعتبره مجرد كلام لا معنى له.
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18
6 - مريم الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:38
الخطاب الملكي كان واضح جداا ويتمشى على ماجاء في مسار الثقة.
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-36
7 - لمغور الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:38
تحية العالية للسيد الرئيس عزيز أخنوش رجل الكلمة و العمل و المعقول.
عااااش الملك
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-56
8 - السعدي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:39
حزب التجمع حزب حاضر بقوة في المشهد السياسي المغربي . وضع بصمته بقوة ويسير جنبا الى جنب مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للرقي بالبلد
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-51
9 - غزلان نويسري الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:40
أهم النقاط اللتي حث عليها ملك البلاد بالخطاب
●محاربة الهدر المدرسي ( الحق في التعليم)
●خلق فرص الشغل ( الحق في العمل )
●تحسين رميد (الحق في التطبيب)
وهذا ايضا ما يؤكد عليه مسار الثقة وهذا ما نهجه السيد الرئيي السيد عزيز اخنوش حيت اعتبر من الاولويات هي الحق في التطبيب والحق في العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش والبطالة
اعدائنا البطالة والفقر والتهميش لا الاشخاص وايماننا بفكرة التغيير وسنصل للتغيير رغم الاكراهات باذن الله ما دمنا نريد خيرا
التجمع مدرسة
اغراس اغراس
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-48
10 - عبدالصمد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:40
حزب التجمع الواطني الاحرار يشرف البلاد يعمل بالمجهود الدي يترأسه السيد الوازير عزيز اخنوش فخورن بك ايها البطل عاش الملم
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-49
11 - wood الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:41
من المستبعد أن تلتزم الدولة بدعم الفئات الهشة عبر ما يسمى السجل الإجتماعي ، فالمخزن دائما ما يتهرب من هذا الموضوع لان الفئات الهشة في المغرب تمثل السواد الاعظم في المجتمع اللهم بعض المبادرات المنعزلة هنا و هناك كما هو الحال في مجال التنمية البشرية و المستفيد دائما هم أزلام المخزن و المنتخبون الذين يستعملون مثل هذه المبادرات للضغط على المواطنين و ابتزازهم ، و كالعادة كل هذه الامور ستشرف عليها وزارة الداخلية و تهدف لاذلال المواطنين كبرنامج تيسير و القافلات الطبية و قفة رمضان و غيرها من الخزعبلات التي تجعل من فئة من السكان النشطين مجرد متسولين عليهم الإنتظار لساعات تحت الشمس او السعي و التدافع ليحصلوا على عطايا المخزن !!!
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18
12 - كىيم صلاحي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:41
خطاب جلالة الملك مهم جدا وله الف معنى. عاش الملك.
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-22
13 - الحسين السوسي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:41
السيد اخنوش يعترف له وطنيا و دوليا في العمل الجاد و المتواصل، اغراس اغراس ماعندوش مع النفاق والكذوب. و عاش الملك و شكرا لهيسبريس عاى تنوير الراي العام
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-35
14 - safae الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:41
السيد الوازير عزيز اخنوش انشط وازير لاحد الان التجمع مدرسة
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-32
15 - سعيد المتوكي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:41
بلاغ حزب التجمع الوطني للاحرار في محله ويستحق التنويه، هاذو هوما ولاد البلاد الحرار
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-34
16 - باسينو محمد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:42
العمل الجاد و خدمة الوطن رغم المحاولات الفاشلة البئيسة لبعض الأحزاب في زعزعة الا ان الأحرار يواصلون العمل الجاد و ثقتهم في معركة الإصلاح مع الملك كبيرة
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-32
17 - كريمة المنصوري الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:42
الله الوطن الملك عاش الملك وعيد عرش مجيد
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-24
18 - كمال نور الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:42
الخطاب الملكي يعتبر في مستوى انتظارات المغاربة خاصة في للجانب الاجتماعي.
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-25
19 - الديناصور الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:42
هذا ما عودنا عليه حزب الحمامة. حزب وطني بامتياز الايجابية والفعالية
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-29
20 - يحيى الورطاسي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:43
صلابة أي حزب ما تتجلى في قوة اقتراحاته وليس في الشعارات الفارغة. وحزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهذف الى جعل الاوضاع في المغرب اكثر استقرارت
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-22
21 - زوني مريم الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:43
أهم النقاط اللتي حث عليها ملك البلاد بالخطاب
محاربة الهدر المدرسي ( الحق في التعليم)
خلق فرص الشغل ( الحق في العمل )
تحسين رميد (الحق في التطبيب)
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-10
22 - انفا الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:43
التجمع الوطني للاحرار دائما في مستوى الحدث.
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-23
23 - ليلى الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:43
حزب التجمع الواطني الاحرار. العمل والمعقول اسمه يكفي
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-25
24 - stitou hamou الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:43
Des partis pourris continuent de jouer la comédie !!
Aucun réforme dans un avenir proche on concrétise la politique de l’indifférence des problèmes urgents de la société.
Les déclarations se succèdent et se ressemblent rien à faire .
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9
25 - نبيلة الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:43
بالتوفيق لحزب التجمع الحزب الوحيد الذي اخذ المبادرة للاجابة عن هموم المواطن
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-18
26 - على التازي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:43
لا شك أن العمل هو المدخل الوحيد الى حل مشاكل البلاد وحزب الحمامة يعمل دائما في صمت معتمدا على كفاءاته وقوة وزراءه
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-15
27 - الأزرق الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:44
ما حققته المملكة المغربية في ظل القيادة الرشيدة لملكنا من انجازات في العديد من القطاعات كان له اثر ايجابي على مسيرة التنمية الشاملة ببلادنا وخاصة القطاع الذي يشرف عليه عزيز اخنوش حقق نتائج نوعية
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-20
28 - وكيلي نور الدين الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:44
الملك محمد السادس يولي عناية خاصة للجانب الاجتماعي اكثر من غيره.
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-14
29 - غافور تلراجي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:44
اتمنى من جميع الاحزاب ان تحدو حدو حزب الاحرار الذي سوف يكون وبدون شك القوة الضاربة في المستقبل و ذلك عبر العمل الجاد و الدي يهذف الى تلبية حاجيات المغاربة عموما
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-15
30 - سلمى الشوقيري الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:45
خطاب العرش جد واضح عاش الملك الله الوطن الملك
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-11
31 - فدوى الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:45
حزب التجمع الواطني الاحرار العمل والمعقول هو حزب العملي يتقنه فخامة اسمه يكتفي
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-17
32 - محمد الكزاوي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:45
الأحزاب السياسية في المغرب لا تقوم بدورها كما يجب لذا أرى أنه من الجيد السير على منوال حزب التجمع الذي أظهر في العديد من المناسبات انه هو الحزب الموعود فهو حزب يشتغل طوال السنة ولا ينتظر فترة الانتخابات
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-15
33 - ملاك الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:45
الناس خدامين وبغاوو يحلو المشاكل ماشي بحال شي وحدين بغاوو يركبو على المطالَب لأ غراض سياسياوية. أغاراس أغاراس
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-15
34 - الادريسي محمد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:45
الحزب الوحيد الذي يبين على العمل العميق و الوطنية الصادقة هو حزب اخنوش
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-12
35 - هشام الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:45
أخنوش يعتبر من الوزراء الذين يتحدثون لغة العمل ولا يعرف أي شيء آخر غير النزول إلى الميدان.. وهادشي لي بغاتو الوقت براااافو
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-13
36 - ابراهيم وعدي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:46
Grande joie et fierté que nous sentons au sien de l'RNI. enfin une partie politique sur lequel on peut compter.
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-11
37 - اسماعيل الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:47
افتخر بانتمائي لحزب التجمع الوطني للاحرار لانه حزب الكفاءات و الطاقات ينصت لهموم الشعبو يتفاعل مع نبض الشارع و يبحث و يقترح حلول معقولة و منطقية للرقي بالمستوى المعيشي للمغاربة كما هو وارد في كتابه المرجعي مسار الثقة
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-12
38 - عز الدين الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:47
‎الناس خدامين وشي بارك كلشي كحل وكلشي سياسي. شويا ديال النية والخدمة وهاد البلاد غادي تزيد القدام.
بالتوفيق سي أخنوش و عاش الملك
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-13
39 - خالد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:47
الاستثمار هو الوسيلة الكفيلة باخراج المناطق المعزولة من الركود الثقافي وحزب الاحرار يراهن على تشجيع المقاولة والاستثمار كقاطرة للتنمية
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-10
40 - بوشعيب الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:47
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا للسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به .
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-12
41 - محمد نكي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:47
التجمع مدرسة نحن فاخورون بهاد الحزب لان يقوم بعمل بجد السيد الوازير عزيز اخنوش التجمع مدرسة
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-9
42 - غفار الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:48
لو ان جميع الاحزاب المغربية قامت بمثل مبادرات حزب اغاراس اغاراس لتم ايجاد حلول ناجعة وبشكل سريع لكن للاسف الكل رجع خطوات للوراء مخافة حرق اوراقهم والاكتفاء بالخرجات الاعلامية البئيسة.
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-9
43 - نور الدين الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:48
‎لو وجد الثلث من المسؤولين الكبار في المغرب يوصفون بالثلث مما يوصف به السيد عزيز أخنوش من نزاهة وحسن الخلق والكفاءة. لأصبح المغرب جد متقدم، اما والأغلبية لا تراعي الا مصالحها الضيقة زيادة على الجشع و النهب
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-8
44 - مريم كريمي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:48
التجمع حزب قادم بقوة ، والفضل يعود للقيادة الجديدة
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-8
45 - الله الوطن الملك الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:48
الاحرار هو الحزب العملي الوحيد الذي يتعامل بشكل جدي مع الوضع في الحسيمة اما باقي الأحزاب فتستغل ما يحدث في الريف لكسب نقط لمصالحها السياسية. عاش الملك
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-9
46 - منى الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:49
تحية خاصة لهاد اليسد عزيز اخنوش الدي طور حزب التجمع الواطني الاحرار
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-7
47 - الالمان الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:49
العزيمة والرغبة القوية لحزب التجمع الوطني للاحرار لتحقيق التنمية الشاملة هي سر نجاح هذا الحزب وسلاحه الفعال في سبيل تحقيق الافضل
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-8
48 - ناصر الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:49
عاش الملك و نحن كشعب نقدر مجهوداته الجبارة للنهوض بالدولة المغربية اقتصاديا أو اجتماعيا.... منذ ما تولى عرش أسلافه الميامين.
الله ينصر ملكنا و أمتنا .
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-4
49 - زوبيدة صلاحي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:49
أغراس أغراس، واصلو أيها الأحرار أنتم في القمة
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-8
50 - مسعود لوب الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:50
أول مرة أرى أشياء ومقترحات في المستوى. هذا الحزب أصبحت له أفكار . أتمنى أن يبدأ الآخرون بالسير في نفس الطريق...
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-8
51 - سلاوي ابراهيم الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:50
حزب التجمع الوطني للٲحرار، هو حزب الكفاءات وحزب العمل والمعقول، رسم مسار جديد قوامه العمل وليس كثرة الكلام، وهذا مايزعج الٲخرين.
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-8
52 - عزيز الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:50
بالفعل المغرب عرف تحول مهم جدا اذا ما قارناه بالماضي القريب والحمد لله يوجد حول الملك أناس وطنيين تهمهم مصلحة المغرب .
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-7
53 - احمد منصور الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:50
هنيئا لنا بملك همام كمحمد السادس الذي يعمل جاهدا لخدمة شعبه رغم الظروف السياسية الصعبة التي نعاني منها اقليميا ودوليا
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-3
54 - فريد التونسي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:51
الله الوطن الملك ....سنواصل بدون ملل ولا كلل من أجل مغرب أفضل و أجمل، لن نبالي أبدا بمن يحد من طموحنا
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-6
55 - توفيق الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:52
اغراس اغراس حزب التجمعيين يجب عليهم الافتخار بقائدهم العظيم لما ابان عنه من وعي سياسي ومن روح وطنية ففي اخر المطاف ما يهم هو مصلحة الوطن.
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-6
56 - حسن الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:53
مجهودات تنموية كبيرة يبذلها المغرب لتقليص الفوارق المجالية، و الحد من انعدام البنيات التحتية خاصة الطرقية منها بالوسط القروي
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-2
57 - ابراهيم الشواني الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:53
حزب التجمع الوطني للاحرار بقيادته الجديدة اثبت انه حزب قوي ذو استراتيحية محكمة ومطبقة في الزمان و المكان وايظيولوجية الخزب ستتحدد بوضوح مع اكتمال جميع هياكل الحزب.
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-5
58 - فريدة الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:54
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ ملكنا و أن يعينه على أموره كلها و ان يجعل بلدنا امنا مستقرا و سائر بلاد المسلمين
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-2
59 - خديجة الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:54
الله انصر سيدنا . المغاربة عارفين بلي التنمية ديال البلاد رهينة بالاشتغال جنبا الى جنب مع صاحب الجلالة الذي طور المغرب واعطى عنه صورة طيبة للعالم
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-3
60 - صلاح سوري الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:54
التجمع حزب الميدان، الاتهامات الفارغة لا تسمن ولا تغني من جوع وما قدمه التجمع للوطن لا ينكره الا جاحد عدمي لا يحب الخير لبلده
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-4
61 - ساندرا الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:55
لا يمكن لاي مغربي الا ان افتخر بملكه الشاب نصره الله. بالتوفيق لرجال الدولة الأفاضل وعلى رأسهم السيد الوزير عزيز أخنوش
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-5
62 - محمد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:55
المملكة المغربية في امن و رخاء تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك
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-4
63 - غانم الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:56
النصر و التمكين لمولانا أمير المؤمنين
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-4
64 - محلل الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:57
الملك وضع الاصبع على مكمن الخلل ورسم خارطة الطريق لمغرب المستقبل من خلال خطابه القوي
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-4
65 - سرية الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:58
المغرب يتطور منذ اعتلاء الملك للعرش، ولي قال العكس يا إما حاقد ولا كاري حنكو...خاصنا نشوفو بعين مجردة وليس بما يكتبه الحاقدون في تلك الصفحات السوداء بالفيسبوك...نبداو بوزارة الفلاحة والصيد البحري، واش كان الفلاح تيهتمو بيه فالسابق مثل اليوم مع المغرب الأخضر؟ والصيد البحري واش كانت أوربا تديرلينا الحساب فحال دابا؟ وزيد عليها القطاعات الأخرى..حنا بغينا بلادنا آمنة مستقرة، ولي بغا شي حاجة أخرى راه باغي يرجعنا دمار وخراب فحال البلادات الأخرى لي تنشوفوها كل يوم فالتلفاز...
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66 - كاميليا الناقوري الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:58
خطاب العرش يتناول المواضيع الحساسة التي تهم المغاربة و تساعدهم في عيشهم
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67 - زهير عبد النبي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:58
الله انصر سيدنا حامي حمى الوطن و الدين
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68 - منير الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:58
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما ما يشكل الاستثناء في الساحة السياسية خاصة بعد تولي القيادة الجديد لزمام الأمور داخل هذا الحزب النموذجي بامتياز، الكل اليوم ينظر إلى هذا الحزب على كونه سيشكل البديل الحقيقي لتلك الأحزاب النمطية ذات الاشتغال الموسمي في تلك الفترات المعروفة لدى الجميع بالتوفييق للحزب في حلته الجديدو حزب ولاد الشعب.
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69 - سعيد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:59
الحمد لله بلادنا ٱمنة، ومستقبلها زاهر، غي الظلاميين لي باغينا نشوفوها كحلا
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70 - مواطن الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:59
النقد الذاتي باب من ابواب الرقي بالاوضاع التي نعيشها . عاش الملك نتمنى له التوفيق والنصر
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71 - خديجة صوناري الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:59
التجمع الوطني للاحرار هو البديل ، لن تنال منه الشائعات والاتهامات الفارغة لأن كفاءاته وأطره دائما يثبتون بأن مصلحة البلد رهينة بتقلدهم لزمام الامور. عاش الملك.
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72 - مسعود الناصري الاثنين 30 يوليوز 2018 - 14:59
نفس التوجه بنى عليه حزب التجمع الوطني للاحرار.. و الجانب الاجتماعي ان تعطى له الاولوية.
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73 - المهدي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:00
يقول صاحب الجلالة لاناس لا يخجلون من انفسهم "باراكا"... لقد كرر جلالة الملك كلامه في خطاب الامس باسلوب ديبلوماسي متزن ! ياصاحب الجلالة، القوم الذي تخاطبه لا يهتم بالاسلوب المحترم انما يخشى "العين الحمرا" لان هذا هو اسلوبهم في الحياة ! ارى انه آن الاوان ان يقدم هؤلاء الكهول الحساب و سنرى ان ماقاموا به من اعمال لا يبرر الاموال الطائلة التي اخذوها او بددوها .... نرى المسؤولية تحتضر و المسؤولون يصولون و يجولون و يتبجحون بكونهم فوق القانون ولم نر بعد المحاسبة !! ولكم ياصاحب الجلالة واسع النظر.
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74 - سفيان الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:00
التجمع في عهد أخنوش شهد نقلة نوعية وعرف دينامية منقطعة النظير ولمناضلي حزب التجمع كامل الحق في الافتخار بحزبهم القوي الذي أصبح له شأن بفضل قيادته الجديدة.
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75 - حليمة مزوار الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:01
حزب الاحرار اخذ مكانته الحقيقية في الساحة السياسية مع القيادة الجديدة و اصبح ينافس بقوة ولعل الانتخابات الجزئية الاخيرة صورة تعكس هذا المعطى
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76 - ثرية الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:02
عاش جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
الله الوطن الملك
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77 - كريمة الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:02
اللي بغا يخدم راه باين و اللي مقابل الشعارات فالتلفزة راه الهذف ديالو واضح و ماغاديش ينجح غير اللي نيتو مزيانة. و حزب الحمامة حزب واقعي وقريب للمواطن المغربي وبعيد عن لغة الخشب اللي نهجاتها بعض الاحزاب وكانت غادي تزعزع استقرار البلاد.
والخطاب جد واضح.
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78 - صابر عباسي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:02
الخطاب الملكي كان واضحا بما يكفي لكل من يشكك في ان خدمة المواطن لها اولوية الاولويات
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79 - معاذ الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:02
عاش الملك المواطن صاحب القلب الكبير المملوء بالمحبة لله تم للعباد.
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80 - فاطمة حمان الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:03
بفضل عزيز أخنوش حزب التجمع الوطني للأحرار أصبح أحد أهم الأحزاب الفاعلة في المشهد السياسي المغربي، و بدأ في صناعة التغيير. وفقكم الله لما فيه خير لهذا البلد.وعاش الملك.
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81 - فاطمة الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:03
عاش الملك الف مرة حبيب قلوبنا الله انصر ويطول عمر يارب
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82 - يوسف نصر الله الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:03
لابد من العمل و المعقول لتنزيل المشاريع و جعل المواطن في قلب التنمية
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83 - توفيق الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:04
عاش الملك ملك الملوك محمد السادس الله إحفظوا وإنصروا وشافيه
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84 - جيهان كريمي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:04
الاحرار دائما في مستوى الانتظارات
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85 - مروان الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:05
اللهم احفظ عاهل البلاد جﻻلة الملك محمد السادس بما حفظت به الذكر الحكيم آمين يارب:الله الوطن الملك
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86 - سليمة الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:05
الخطاب واضح الحمد الله على استقرار المغرب برعاية الملك محمد السادس الله انصروالله الوطن الملك الله يحفضو ويحفض مغربنا من الفتنة والحساد يا رب العالمين امين .
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87 - سليمة الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:05
الخطاب واضح الحمد الله على استقرار المغرب برعاية الملك محمد السادس الله انصروالله الوطن الملك الله يحفضو ويحفض مغربنا من الفتنة والحساد يا رب العالمين امين .
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88 - سليمة الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:06
الخطاب واضح الحمد الله على استقرار المغرب برعاية الملك محمد السادس الله انصروالله الوطن الملك الله يحفضو ويحفض مغربنا من الفتنة والحساد يا رب العالمين امين .
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89 - كمال الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:06
مادام 35 مليون ينتظرون شخصا واحدا لإعطاء خارطة الطريق لأتباعها ماعمرنا نزيدو القدام. الملك على الرأس و العين و كلنا نحترمه لكن ما فائدة كل هاته الأحزاب العقيمة، نرجعها ملكية مطلقة أحسن لنوفر أموال الدولة
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90 - كريمة الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:07
أعاد الله هاد العيد الوطني المجيد على ملكنا صاحب الجلالة والفخامة الملك محمد السادس بالصحة والعافية والتوفيق والسداد والنصر وكل عام وانتم بالف خير.
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91 - عمران ابو حفص الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:07
الملك يحمل هموم الشعب.. خاص كلشي اتحمل المسؤولية ديالتو في تنزيل مقتضيات الخطاب الملكي
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92 - جمال الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:09
عاش ملكنا الغالي اتمنى لك صحة جيدة ودامك الله فخرا لنا حفضك الله ويرعاك وينصرك يارب
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93 - Jawhar الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:09
لا شيئ يبرر تخلف المسؤولين في تحمل المسؤولية. و تحذيرات الملك واقعية و ذات مصداقية عالية
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94 - فؤاد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:10
عاش الملك
أحب من أحب
وكره من كره
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95 - صلاح مرواني الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:10
كلام جميل من ملك البلاد تحياتي لك
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96 - سعاد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:10
عاش ملكنا العظيم وحبيبنا الشريف محمد السادس.
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97 - عبد الرزاق الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:12
حفظ الله أمير المؤمنين وأطال في عمره ونصره بنصره المبين، عاش ملكنا الحبيب
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98 - هند مكروم الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:12
اللي مقادرش اتحمل المسؤولية ديالتو ابعد من المنصب. اليوم مبقاش مزال التساهل مع قضايا الشعب.
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99 - لحسن الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:12
عاش الملك حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وأطال في عمره يارب العالمين احبكم ملكناالعزيزالغالي
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100 - رشيد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:13
الله الوطن الملك. نصر الله ملكنا من كل شر يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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101 - الفيلالي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:13
عاش الملك وعاش المغرب وعاش الشعب المغربي
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102 - Yasmine الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:14
vive le roi;, vive la patrie vive le peuple marocain de tanger à lagouira
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103 - ربيع الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:15
التجمع الوطني للاحرار يلتزم بالمسؤولية و لعل النمودج الاول في الحزب هو عزيز اخنوش
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104 - أمل الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:15
عاش مولاي جلالةالملك المفدى سيدي محمد السادس
الله الوطن الملك
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105 - Azad meryam الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:15
الاحرار دائما سباقين للعمل والحد لا تهاون ولا تضييع للوقت
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106 - عيسى الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:17
عاش الملك محمد السادس نصره الله احسن ملك في العالم
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107 - صلاح الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:18
عااااااااااش الملك محمد السادس والأسرة الملكية الشريفة
والشعب المغربي الوفي
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108 - فايق الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:19
لملك عارف اللي خدام و اللي غير كيهضر وماكايدير والو . وزارة الفلاحة وزارة خدامة و وزير الفلاحة كيشتغل ومكيقصرش من جهده وديما كيطبق خطابات الملك
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109 - يسرى الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:19
عاش الملك محمد السادس ايده الله و نصره و شعارنا الخالد الله الوطن الملك
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110 - amal lmir الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:20
ان سرت انت في هذا الطريق الذي رسمه ملكنا نصره الله وأيده فالكل سيتبعك .فكن ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه
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111 - دكالية الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:20
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده واطال في عمره وجميع الأسرة الملكية العلوية الشريفة
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112 - منال الاثنين 30 يوليوز 2018 - 15:21
عاش حبيب الشعب جلالة الملك حفظه الله
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