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كُتّاب وآراء
الأحرار : "خطاب العرش" خارطة لمستقبل متماسك
أكد حزب التجمع الوطني للأحرار التزامه بمضامين الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة، مساء أمس الأحد، بمناسبة الذكرى الـ19 لـ"عيد العرش"، معتبرا "الخطاب الملكي بمثابة خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك".
وذكر بلاغ صادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار تثمين التوجيهات الملكية الرامية إلى خلق تآزر حقيقي في المجال الاجتماعي، عبر توحيد وسائل التدخل وتجميع الامكانيات وضبط البرامج، وتعميمها على جميع ربوع المملكة وتحديد المستهدفين، وذلك بهدف بلوغ النتائج والاهداف المرجوة.
وأضاف الـRNI أنه "يحيي عاليا المشروع الاجتماعي الذي أورده الملك في الخطاب، وخصوصا السجل الاجتماعي الموحد الذي سيسمح بتجميع برامج الدعم الموجه للفئات المعوزة، من أجل تحسين الاستهداف والفعالية والاستفادة. كما سيشكل سندا حقيقيا لإعادة هيكلة الدعم برؤية إستراتيجية موحدة ومتناسقة، ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن والفئات المعنية بهذا الدعم".
وأعلن الحزب نفسه "الانخراط الكامل في مشروع إصلاح منظومة الاستثمار، من خلال تفعيل خطة عمل شاملة تسمح بتنزيل هذه الإصلاحات، مما سيسمح بتسريع وثيرة الاستثمار والمساهمة في خلق فرص الشغل واستيعاب الكفاءات وتسهيل دمجها في سوق العمل"، كما عبر عن "الاعتزاز بالتوجهات الملكية المتعلقة بمجالي الصحة والتعليم، وخصوصا الخدمات الصحية، وكذا التعليم الاولي والهدر المدرسي الذي يعاني منه الاطفال والشباب والعائلات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (112)
تحية عالية للرجل الوطني الصادق السيد الرئيس عزيز أخنوش و تحية لكل أحرار المغرب و العالم، أغاراس أغاراس
يعني يجب وجوه جديدة لتعرف المسار الصحيح
عااااش الملك
●محاربة الهدر المدرسي ( الحق في التعليم)
●خلق فرص الشغل ( الحق في العمل )
●تحسين رميد (الحق في التطبيب)
وهذا ايضا ما يؤكد عليه مسار الثقة وهذا ما نهجه السيد الرئيي السيد عزيز اخنوش حيت اعتبر من الاولويات هي الحق في التطبيب والحق في العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش والبطالة
اعدائنا البطالة والفقر والتهميش لا الاشخاص وايماننا بفكرة التغيير وسنصل للتغيير رغم الاكراهات باذن الله ما دمنا نريد خيرا
التجمع مدرسة
اغراس اغراس
محاربة الهدر المدرسي ( الحق في التعليم)
خلق فرص الشغل ( الحق في العمل )
تحسين رميد (الحق في التطبيب)
Aucun réforme dans un avenir proche on concrétise la politique de l’indifférence des problèmes urgents de la société.
Les déclarations se succèdent et se ressemblent rien à faire .
بالتوفيق سي أخنوش و عاش الملك
الله ينصر ملكنا و أمتنا .
الله الوطن الملك
والخطاب جد واضح.
الله الوطن الملك
والشعب المغربي الوفي