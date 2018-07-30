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الرئيسية | سياسة | التقدم والاشتراكية: الملك يتفاعل مع المطالب الشعبية

التقدم والاشتراكية: الملك يتفاعل مع المطالب الشعبية

التقدم والاشتراكية: الملك يتفاعل مع المطالب الشعبية
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:05

ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية مضامين خطاب العرش، الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة أمس الأحد، و"ما حملته من تجاوب منتظر وإنصات متفاعل لما تعبر عنه فئات واسعة من الشعب المغربي من تطلع إلى العيش الكريم في وطن مستقر وموحد ومتقدم".

ونوه المكتب السياسي، في بلاغ له، بـ"الحرص الملكي على الدور الأساس الذي يتعين أن تضطلع به الأحزاب السياسية في التأطير وتكريس الممارسة الديمقراطية الجادة، مع ما يتطلبه الأمر من ضرورة انفتاحها على كفاءات جديدة وشابة".

واعتبر المصدر، في هذا السياق، أن ما دعا إليه الملك من ضرورة التركيز على الإصلاح الشمولي للسياسات والبرامج العمومية المنتهجة في المجال الإجتماعي، بما يحقق التنسيق و الإلتقائية والمردودية المطلوبة، من شأنه أن "يشكل المدخل المناسب لإذكاء نفس جديد في مسار الإصلاحات الأساسية المنتظرة قصد جعل الفئات المعوزة تنعم بعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية".

كما أكد المكتب السياسي الانخراط القوي لحزب التقدم و الإشتراكية في ما رسمه الملك من خارطة طريق متكاملة يتداخل فيها البعد التنموي القائم على تحفيز الاستثمار وتبسيط المساطر وجعل النسيج الإنتاجي الوطني يحقق المردودية الموفرة للشغل والمنتجة للثروة، والبعد المؤسساتي والقانوني عبر إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود وتفعيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وتسهيل مسطرة البت في الملفات الاستثمارية، والبعد المرتبط بعلاقة المواطن بالإدارة صونا لحقوقه وحماية له من التعسف وتفعيلا لمبدأ ربط ممارسة المسؤولية العمومية بالمحاسبة.

وشدد "حزب الكتاب" على أن "هذا التجديد المأمول للنفس الديمقراطي والتنموي الوطني يستلزم التعبئة والتجند من قبل مختلف المسؤولين والمعنيين، من حكومة ومؤسسات وهيئات عمومية وفاعلين إقتصاديين وفرقاء اجتماعيين وأحزاب سياسية، حيث لن يتأخر حزب التقدم والإشتراكية، على عادته، في التفاعل الإيجابي والبناء مع هذه الوضعية بكل ما أوتي من روح وطنية صادقة ليقدم إسهامه في هذا المجهود الجماعي من خلال تقديم ما يعتبره وجيها من مقترحات تهم مختلف أبعاد هذا المسار الوطني الجديد، بدءا بتقديم إسهامه في رسم معالم النموذج التنموي الوطني الذي ستخصص له الجامعة السنوية للحزب المزمع تنظيمها خلال شهر شتنبر المقبل".

ويعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية أن "مصلحة الوطن تستلزم مضاعفة الجهود من قبل الجميع، بروح إيجابية وبناءة وبتفاؤل يفتح الآفاق، من أجل صيانة وتعزيز ما تحقق من مكتسبات ولتطوير مسار الدمقرطة والتحديث والتنمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:18
على قول أهل مصر أتت الحزينة تفرح فلم تجد لها مطرح بالله عليكم دوله بها أربعون حزبا وكل حزب يرى نفسه الأفضل فكيف يمكن لهذه البلاد أن تتقدم وهما كما يقول المثل المغربي كلا يلغي بلغاه
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50
2 - غريب الأطوار الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:20
فعلا تحققت وتحققت وماتت وتستمر الحكاية الا ان يرث الله الأرض ومن عليها
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27
3 - رشيد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:34
تفاعل جلالة الملك مع مطالب الشعب و متمنياته كانت ستكون عبارة عن قرارات تتخد فورا .. و ليس "ندعو الحكومة".. "يجب القيام ب.." الحكومة ليس بيدها شيء .. المخزن هو من يحكم في المغرب، الكل يعرف ذلك حتى إبني ذو السبع سنوات يعرف ذلك ! لماذا يستمرون في استحمارنا بهذا الشكل؟؟
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40
4 - mosi. الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:36
ليت هؤلاء الأشباح السياسية الذين لا ينطقون الا اسفا لا يعلقوا على خطابات الملك...
ايها الملك...مشكلة الشعب هم المفسدين...والسواد الاعظم من المفسدين هم السياسيين و اباطرة السلطة والمال...
انك تطلب منا ان نكون مواطنين و هم يطلبون من ابنائهم ان يدوسو علينا و أن يحتقرو الشرطة والقضاء..فكل شيء عندهم يشترى بالمال...
هلا تكرمت ايها الملك و أنشأت لجينة في قصرك مهمتها الوحيدة ان تقدم لك تقارير الفساد في الوطن...لأن من وضعت فيهم تقتك من السياسيين يبيعون الماتش...
هلا تكرمت ايها الملك واستمعت الى الشعب..نحن يمكن ان نصبر على الجوع وقلة الشغل ولكن لا نستطيع الصبر على الاحتقار و الكيل بمكيالين عند الشرطة و عنظ وكيل الملك و في المحكمة و الاعتقال و الاحكام الصادرة و حتى في الزنزانات...نحن نرى اختلاف المعاملة في كل الادارات و المصالح...هناك مواطن مكحط و مواطن VIP
نريد ان يكون الجميع سواسية دون محاباة لا من اجل المال ولا من اجل الجاه...
هل عرفت المشكل الآن...
لا نريد خطابات تتكلم على التاريخ و الانجازات و الاحلام...نريد خطابات توبخ و تعاقب و تتخد قرارات قوية و صارمة.
وشكرا على حسن استماعكم..جلالتكم.
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12
5 - ستيتو حمو الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:41
الحزب الحقيقي هو الذي يتقدم ببرنامج واضح يتظمن نقط واضحة وخارطة طريق تلبي رغبات الشعب والوقوف بجانبه من اجل الخروج من العبث .
باركة من لغة الخشب والتهافت على ارضاء اصحاب الحال باي ثمن المحافضة على المكاسب الشخصية في إطار الفساد والريع .
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6
6 - said الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:45
من اجل تطييق مضمون الخطاب الملكي يجب عليك ترك منصبك الحزبي لشاب بعيد عن توجهك الحزبي وكذا الفئة الاخرى التي تساندك. خرجت من الباب ودخلت من النافذة الله ينعل لي ما يحشم ما فهمتيس راسك.
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10
7 - fes driver الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:45
ما يحزنني و يفقدني الأمل في التغيير و الاصلاح السياسي في بلدي العزيز هو ما يخرج به بعض قادة الأحزاب من عصر الديناصورات فيسارعون بإعطاء رأيهم في الخطابات الملكية مع أنهم هم أصل المشاكل و هم المعنيون بفساد التسيير و التدبير لهذه الأمة المغلوب على امرها
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8
8 - بوزنيقة الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:46
بشرى للمغاربة تحققت احلامكم لن يصبح الفقير بعد اليوم الله اكبر تحققت كل المتطلبات اش بغيتو تاني
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5
9 - يوسف الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:46
راه جلالة الملك دائما يتفاعل معا المطالب الشعبية والاحزاب هيا لمكتفاعلش بل تخرب
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-21
10 - سعيد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:53
واله اتمنى ان تجرى دراسة عن حجم و أسباب إحباط الشباب المغربي المعطيات متوفرة و بالمجان و موثوق بها إذ يكفي قراءة التعاليق العفوية و (الايكات و الديزلايكات ) بدون الحاجة إلى فريق يسئل الناس بشكل مباشر ) أن هناك الكثير من الاحباط و فقدان الثقة في المستقبل وهاذا لايغير بخير لأن الأمل هو القوة الحقيقية للصبر على نوائب الحياه، ،،،
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3
11 - nor الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:57
الأحزاب كلهم منافقون بدون استثناء فكل حزب يخدم مصالحه الشخصية على حساب الوطن والمواطنين وباقي الأحزاب حتى يصبح في الطليعة سواء مع الحكومة أو في المعارضة .تراهم يعرقلون المشارع وأحيانا يوقفونها. لكي يفشلون الحزب الحاكم.
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4
12 - صابر عبد الصبور الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:59
من مهام الاحزاب اليسارية الديموقراطية كشف الحقيقة للمغاربة وذلك من خلال الاجابة عن اسئلة متعددة من أهمها :هل المغرب يعيش وضعا سياسيا طبيعيا بعد دستور 2011،ام نعيش حالة استثناء غير معلنة ،ستة أشهر بدون حكومة، اعفاء وزراء من مهامهم في حكومة العثماني وظلت مناصبهم شاغرة لمدة،ووزير طلب اعفاءه وما زال يمارس....مؤسسة برلمانية زاغت عن مهام المراقبة الى التداول في تقاعدها .هل نعيش رخاء اقتصاديا ام تدهورا ونكوصا من مؤشراته ارتفاع المديونية الخارجية والداخلية الى مستويات غير مسبوقة ونسبة نمو جد متدنية؟هل نعيش رخاء اجتماعيا ام ان السياسات الفاشلة للتنمية البشرية تؤكد عكس ذلك؟الم يحن الوقت للاعلان عن فشل الاختيارات الليبرالية اليمينية وفشل توظيف الدين خدمة لاهدافها؟
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3
13 - سعيد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 18:06
الملك ينتقد الأحزاب والأحزاب تشكر الملك. أنا بعدا مافهمت والو
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5
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