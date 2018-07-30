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الرئيسية | سياسة | ميارة: ملك البلاد ينتظر حوارا اجتماعيا سمته الجدية

ميارة: ملك البلاد ينتظر حوارا اجتماعيا سمته الجدية

ميارة: ملك البلاد ينتظر حوارا اجتماعيا سمته الجدية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 20:15

أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، يشدد على أهمية إرساء عقد اجتماعي يعود بالنفع على الطبقة العاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق.

وقال ميارة، في تصريح صحافي، إن الخطاب الملكي ذكر بضرورة إرساء حوار اجتماعي جاد، تصب نتائجه في مصلحة الطبقة العاملة المغربية بأسرها، ومن شأنه الرفع من تنافسية المقاولة وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام والخاص.

كما أشار الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى الاهتمام الذي يوليه الملك بالانشغالات الوطنية المتصلة بتحسين الوضعية الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى العديد من المبادرات والأوراش التي أطلقها الملك، والهادفة إلى الإصلاح والنهوض بالحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية.

وأضاف ميارة أن خطاب الملك جاء ليؤكد مجددا التزامه من أجل ضمان التنمية الاجتماعية ورفاهية الطبقة العاملة، مشددا على أنه يتعين على الحكومة تحمل مسؤوليتها في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي باعتباره واجبا وضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رشيد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 20:36
و الشعب ينتظر من جلالة الملك التدخل لإنقاذه قبل فوات الأوان....
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13
2 - najib 5 sur 5 الاثنين 30 يوليوز 2018 - 20:42
نتمنى أن يحصل الموظفون عل زيادة في الأجور تكون نسبتها المئوية تتراوح بين 15% و 20 % و دلك للتغلب على متطلبات الحياة التي إرتفعت بنسبة 50% ونأخد على سبيل المثال لا الحصر ثمن المتر المربع بالنسبة للشقق كان 10000درهم أصبح اليوم 20000درهم وما يزيد . الحافلة كان ركوبها ب3دراهم أصبح ب 5 دراهم ...خلاصة القول كلشي أصبح مضروب في 2 إلا الأجرة الإستثناء الوحيد .
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9
3 - مقاطعة من الجنوب الشرقي للمغرب الاثنين 30 يوليوز 2018 - 20:54
عيينا من الخطابات بغينا الحلول بلادنا و ولادنا إلى الهاوية واحنا تنتفرج الله ايحد البأس
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