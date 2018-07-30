منيب: الخطاب الملكي يريد حلحلة الأزمة الاجتماعية

هسبريس ـ و.م.ع

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة، أمس الأحد، بمناسبة عيد العرش، أكد على أهمية الحوار الاجتماعي الذي سيمكن من إيجاد حلول للأزمة الاجتماعية في المغرب.

وأوضحت منيب، في تصريح صحافي، أن الخطاب الملكي تناول العديد من مشاكل المغرب الهيكلية، لاسيما المسألة الاجتماعية، مثيرا بالخصوص المشاكل المسجلة في قطاعي التعليم والصحة، منبهة إلى أوجه الخلل التي شابت التوجهات المتخذة من طرف المغرب، خاصة تلك المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية "RAMED".

وقالت السياسية ذاتها: "إنه الخطاب أكد أيضا على أهمية الحوار الاجتماعي" وهو الحوار الذي ينبغي أن يتواصل من أجل إيجاد حلول للشغيلة".

وحسب منيب فإن التوجيهات المتضمنة في الخطاب الملكي تتوخى معالجة الأزمة التي تشوب الوضعية الاجتماعية، والتي سيكون لها انعكاسات على وضعية البلاد وتهديد الاستقرار.

وأبرزت الأمين العامة للـPSU أن هذا الخطاب أثار أيضا الانتباه إلى ضرورة تسوية الإشكاليات الحقيقية، ارتباطا بعدم الكفاءة المسجلة على مستوى بعض الإدارات وآفة الرشوة.

وبخصوص الأحزاب السياسية بالمغرب، أشارت منيب إلى ضرورة التوفر على أحزاب سياسية مستقلة وذات مصداقية، بغية تنظيم انتخابات حرة، شفافة وإرساء أسس دولة القانون.