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الرئيسية | سياسة | منيب: الخطاب الملكي يريد حلحلة الأزمة الاجتماعية

منيب: الخطاب الملكي يريد حلحلة الأزمة الاجتماعية

منيب: الخطاب الملكي يريد حلحلة الأزمة الاجتماعية
هسبريس ـ و.م.ع
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:01

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة، أمس الأحد، بمناسبة عيد العرش، أكد على أهمية الحوار الاجتماعي الذي سيمكن من إيجاد حلول للأزمة الاجتماعية في المغرب.

وأوضحت منيب، في تصريح صحافي، أن الخطاب الملكي تناول العديد من مشاكل المغرب الهيكلية، لاسيما المسألة الاجتماعية، مثيرا بالخصوص المشاكل المسجلة في قطاعي التعليم والصحة، منبهة إلى أوجه الخلل التي شابت التوجهات المتخذة من طرف المغرب، خاصة تلك المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية "RAMED".

وقالت السياسية ذاتها: "إنه الخطاب أكد أيضا على أهمية الحوار الاجتماعي" وهو الحوار الذي ينبغي أن يتواصل من أجل إيجاد حلول للشغيلة".

وحسب منيب فإن التوجيهات المتضمنة في الخطاب الملكي تتوخى معالجة الأزمة التي تشوب الوضعية الاجتماعية، والتي سيكون لها انعكاسات على وضعية البلاد وتهديد الاستقرار.

وأبرزت الأمين العامة للـPSU أن هذا الخطاب أثار أيضا الانتباه إلى ضرورة تسوية الإشكاليات الحقيقية، ارتباطا بعدم الكفاءة المسجلة على مستوى بعض الإدارات وآفة الرشوة.

وبخصوص الأحزاب السياسية بالمغرب، أشارت منيب إلى ضرورة التوفر على أحزاب سياسية مستقلة وذات مصداقية، بغية تنظيم انتخابات حرة، شفافة وإرساء أسس دولة القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سعيد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:21
الحوار الاجتماعي ، الصحة ،التعليم ، الشغل ،الثقافة، العدالة ،الشفافية، الأجور المحاسبة وووو: لن يكون هناك تغيير إلى الأفضل في جميع الميادين بدون القضاء على دابر الفساد لأنه غول يهزم كل الإصلاحات
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46
2 - مصطفى كاراطيكا الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:27
هذه في ما كانت شي موجة تتركب لتحقيق مكاسبها السياسية والشخصية
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-12
3 - ولد حميدو الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:28
جميع الأحزاب ستتظاهر بأنها نزيهة و كل طرف سيلفق التهمة للآخر فأين الخلل إذن
المهم سنبقى هكدا بين اخد و رد
لو كانت الأحزاب توظف الملايير التي تستفيد منها من الدولة في مشاريع سياحية أو فلاحية فإنها ستساهم في انخفاض البطالة و الجميع سيستفيد الأحزاب و الدولة و المواطن
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28
4 - Observateur الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:43
cadres.
Pour sa part, le politologue Aziz Chahir évoque un discours inquisitoire où le souverain est intransigeant en ce qui concerne la responsabilité des politiques ainsi qu'envers des forces qu'il évite de nommer. "Ceux-ci seraient les radicalisés et extrême-gauchistes. Il a ainsi choisi de faire référence de manière intelligente aux nihilistes et négativistes avec un éventail large englobant les courants ou personnes qui manifestent leurs positions vis-vis de la monarchie. A mon avis, le souverain pointe du doigt, les leaders du Parti socialiste unifié, Nabila Mounib et Omar Balafrej, qui appellent à une monarchie parlementaire, ainsi que le pjdiste Abdelali Hami Eddine dont les derniers propos à l'égard de la monarchie ont provoqué un tollé. Mais les supposés concernés par le roi sont aussi le courant d'Al Adl wa Al Ihssane aisni que les séparatistes du Polisario", analyse Aziz Chahir.
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2
5 - اللي باغي المعقول الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:54
تركريا وصلت في ظرف 16 سنة إلى منافسة الدول العظمى و نحن لازلنا نتحاور حسبنا الله و نعم الوكيل
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16
6 - الدكالي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:54
أتفق مع الدكتورة نبيلة منيب في تحليلها
كما تافقةنع تحليل الاستاد محمد الساسي بخصوص مرور 19سنة من حكم محمد السادس
مع انني كنت أنتظر عفوا شاملا ومصالحة مع الريف وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المتابعات
تحياتي
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-1
7 - عوريبي محمد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:06
الا حزاب الفاشلة تنتظر الخطاب الملكي لاجترار محتواه الى ان تاتي مناسبة اخرى وخطاب اخر
الشعب المغريي لا يحتاج شرحا وثقافته ارحب من ثقافة الغوغاء الحزبية ثم ان الملك لم يخاطب شعبه ياللغة الصينية لتترجمها له ابحثوا عن فيمة مضافة او اخرسوا خير لكم
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5
8 - محمد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:06
الكل يتكلم على المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي ولكن لا أحد يقدم حلول جذرية للمواطن الذي لا يريد إلا العيش البسيط لسبب واحد فقط هو أن كل الأحزاب السياسة تتغذى
على حساب الأزمات التي تعيشها الشعوب
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5
9 - kolmboo الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:10
السيدة منيب خاصك تنفضي الحزب ديالك من اشخاص انتهازيين في مدينة سيدي قاسم كقلبو على ريرسهم
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4
10 - عبدالله الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:12
يا منيب راكي ما عرفتيش اشنو بغيتي او ما بقيتش نفهم اشنو هي الطريقة ديالك او اش غادي ديري الى وليتي رءيسة الحكومة .
كل مرة او تا تخرجي بالهدرة الخاوية ديالك ، مرة الديموقراطية او تا تخرجي تتظاهري ظدها او مرة ملكية برلمانية لي ماشي نخن في مستواها ، انت وحالك تا تغيري بحال تاتة .
ارينا شي حلول او الى كاينة شي حاجة ديال الصح اما الأيديولوجية ديال حزبك بال عليها الزمن . بلا بلا بلا لا تنفع في شيء كلكم واحدة المصلحة والحقائب الوزارية قبل كل شيء والخنشة عندكوم خاوية ما كاين ما تقدمو
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11 - Touhali الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:14
c'est l'exécution réalisation qui compte.

الملك محمد السادس نصره الله يقول ويريد إصلاحات جديدة فى البلد على كل حال كلنا نريد ذألك لكن مشكل في تنفيذها ﻻ يتحركون في لعمل.
rien ne bouge on dit faire rien ne se fait nous voulons faire bouger le chariot mais on dit qu'il va le faire bouger. il faut un programme des projets et citer les gens qui vont l'exécuter.
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12 - عبدو الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:14
نريد.الزيادة.في.الاجور.وخاصتا.المتقاعدون.
ونريد.الامن.والصحة.مجانية.والجودة.
واعطاء.الادوة.بالمجان.والعمالية.المكلفة.
لكل.من.ليس.له.شغل.ويفوق.60سنة
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